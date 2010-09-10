Где вы покупаете себе одежду?
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Re: Где вы покупаете себе одежду?
Я покупала себе белье, боди и корсеты через интернет магазин большой и интересный выбор, если интересно: https://www.vkostume.ru/catalog/Nizhnee_bele/
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Где вы покупаете себе одежду?
Девочки, последнее время все покупаю в интернет-магазинах. Куртку из весенней коллекции этого года заказывала здесь, качество великолепное, выбор в цветовой гамме на любой вкус. Мне нравится красный, был в наличии как, впрочем, и другие. По оптовой цене, сэкономила еще на одну покупку (муж так и не догадался!) ) Присмотритесь!
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