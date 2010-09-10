Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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litrinmilty
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 14:01

Re: Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?

Сообщение litrinmilty » 17 мар 2015, 14:05

Я себе последний раз кроссы взял , очень качество хорошее, уже 2 сезона ношу можно сказать без спуска, нигде не отклеились и не порвались, очень понравился магазинчик. Очень оригинальные там есть кроссы, дизайн порадовал.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11306
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?

Сообщение UNCLE1911 » 17 мар 2015, 20:07

Стерли рекламную ссылку? Вот подлые модеры, а я тоже хотел два сезона поносить...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Данна
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 14:03

Re: Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?

Сообщение Данна » 26 мар 2015, 15:02

Я на такие вещи стараюсь не экономить, беру что-то фирменное, качество стоит того, да и прослужит ни один год.
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Hadonnion
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 май 2016, 13:04

Re: Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?

Сообщение Hadonnion » 47 минут назад

Я тоже за то, чтобы купить одну пару кроссовок, но качественных от хорошего бренда, чем несколько дешевых.
Так же у меня и муж любитель Adidas бренда, часто его покупает.
Есть любимый интернет магазин, где регулярно заказываем оригинальные кроссовки от этого бренда https://estafeta.com.ua/c5-krossovki_po ... nie/Adidas. Качество очень хорошее, приятное к телу и обувь достаточно долго носится
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