Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 мар 2015, 14:01
Re: Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?
Я себе последний раз кроссы взял , очень качество хорошее, уже 2 сезона ношу можно сказать без спуска, нигде не отклеились и не порвались, очень понравился магазинчик. Очень оригинальные там есть кроссы, дизайн порадовал.
Re: Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?
Стерли рекламную ссылку? Вот подлые модеры, а я тоже хотел два сезона поносить...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?
Я на такие вещи стараюсь не экономить, беру что-то фирменное, качество стоит того, да и прослужит ни один год.
Re: Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?
Я тоже за то, чтобы купить одну пару кроссовок, но качественных от хорошего бренда, чем несколько дешевых.
Так же у меня и муж любитель Adidas бренда, часто его покупает.
Есть любимый интернет магазин, где регулярно заказываем оригинальные кроссовки от этого бренда https://estafeta.com.ua/c5-krossovki_po ... nie/Adidas. Качество очень хорошее, приятное к телу и обувь достаточно долго носится
Так же у меня и муж любитель Adidas бренда, часто его покупает.
Есть любимый интернет магазин, где регулярно заказываем оригинальные кроссовки от этого бренда https://estafeta.com.ua/c5-krossovki_po ... nie/Adidas. Качество очень хорошее, приятное к телу и обувь достаточно долго носится
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