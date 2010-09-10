Сообщение litrinmilty » 17 мар 2015, 14:05

Я себе последний раз кроссы взял , очень качество хорошее, уже 2 сезона ношу можно сказать без спуска, нигде не отклеились и не порвались, очень понравился магазинчик. Очень оригинальные там есть кроссы, дизайн порадовал.