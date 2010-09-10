Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?

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litrinmilty
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 14:01

Re: Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?

Сообщение litrinmilty » 17 мар 2015, 14:05

Я себе последний раз кроссы взял , очень качество хорошее, уже 2 сезона ношу можно сказать без спуска, нигде не отклеились и не порвались, очень понравился магазинчик. Очень оригинальные там есть кроссы, дизайн порадовал.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?

Сообщение UNCLE1911 » 17 мар 2015, 20:07

Стерли рекламную ссылку? Вот подлые модеры, а я тоже хотел два сезона поносить...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Данна
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 14:03

Re: Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?

Сообщение Данна » 26 мар 2015, 15:02

Я на такие вещи стараюсь не экономить, беру что-то фирменное, качество стоит того, да и прослужит ни один год.
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Танкист
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:31

Re: Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?

Сообщение Танкист » 09 ноя 2022, 18:06

Советую кроссовки брендовые брать. Благо на рынке предложений хватает. Здесь вот вам могут в широком ассортименте спортивную обувь от производителя New Balance предложить. В наличии все размеры имеются. Так что с подбором нужной модели проблем точно не будет.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Какой спорт костюм и кроссовки лучше купить?

Сообщение Anthonn » Вчера, 20:39

Я люблю спортивные вещи, поэтому чаще всего покупаю костюмы. Но скоро зима, поэтому купил в магазине свитер https://larionoff.com.ua/ua/products-ca ... ial-hlopok По-моему мнению, он подходит и под спортивный стиль, и под офисный. В этом магазине большой выбор одежды, обратите внимание на спортивные костюмы на флисе.
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