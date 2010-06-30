Совместная покупка. Одежда для новорожденных
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Совместная покупка. Одежда для новорожденных
Добрый день, меня зовут Анастасия
Собираю заказ на совместную покупку детских конвертов на выписку и крестильных наборов PREMIUM класса.
Условия закупки:
Уважаемые дамы, для того что бы выкупить заказ по оптовым ценам, нам нужно набрать минимальную стоимость заказа 30 т.р.
Стоп по мере минималки, предварительно 15 июля.
1. Минимальную стоимость заказа 30 т.р.
2. Буду заказывать по указанным предпочтениям.
3. выкуп продукции проводим за свой счет.
4. Место раздачи можем с вами обговорить после Стопа.
Всю продукцию смотрите на сайте производителя CHEPE.
"Блестящий"
2 изд.: Конверт - 45х75, Одеяло - 100х120
Декор - ручное вязание крючком в старинной "ирландской" технике, вышивка бусинами. Цвет - гол., роз. Материалы: 65% метанит + 35% шёлк (VERSACE), 100% хлопок.
ЦЕНА: 3900 р.
"Метелица"
комплект на выписку. 3 изд.: конверт-трансформер, одеяло 105х105 см, шапочка.
Цена 5949 рублей.
Ромашка ВЕСНА-ЛЕТО
Комплект из 2 изд.: курточка с капюшоном, мешок на лямках. Машинная вышивка. Цвета: розовый и голубой. Размеры: 0-4, 5-8 месяцев.
ЦЕНА: 2800 рублей.
"Русские сказки"
Комплект постельных принадлежностей. 7 изделий: одеяло 95х125 см, подушка 40х60, наволочка 4х60, пододеяльник 95х125, простыня 115х175, сумка 35х50, бампер 45х252см. Маш. вышивка. Цвета: т.мол.,св.лимон
ЦЕНА: 13410 рублей
"Селена"
Комплект крестильных принадлежностей. 3 изд.: пеленка с капюшоном 68х68 см, чепчик, распашонка. Хлопок, маш. вышивка. Цвет бел., Размер: 0-4,5-8,9-12 месяцев.
ЦЕНА: 1730,00 рублей
"Восход"
Комплект на выписку. 4 изд.: одеяло 112х112, уголок 82х82, чепчик, пеленка 80х112, 2 ленты) Тонкое ручное крючочное кружево. Цвет: т.мол.
ЦЕНА: 5750 рублей.
"Исида"
Комплект на выписку. Универсальный мешок-трансформер из плащевки с мембраной и водогрязестойким, ветрозащитным покрытием "NUVA" с подстежкой и подушечкой, одеяло 105х105) Цвет т.мол.
ЦЕНА: 4600 рублей
"Елицы"
К-кт крестильных принадлежностей. 2 изд.: чепчик, распашонка на подкладке. Маш.и руч. вышивка бисером. Цвет бел.
ЦЕНА: 2149,00 руб.
"Елицы пеленка"
90х90 см. Эксклюзивное х/б кружево.
ЦЕНА: 2549,00 руб.
"Beby-Bant"
К-кт на выписку. Конверт со съемным матрасиком, чепчик, лента. Стразы SWAROVSKI (Австрия). Цвета: бел. с гол.стразами, бел. с розовыми стразами.
ЦЕНА: 3695,00 рублей
"Наталья" ШЕЛК
К-кт на выписку. 3 изд.: конверт с матрасиком, одеяло 105х105, чепчик. Ручная вышивка атласными лентами, бисером. Цвета: т.мол., бел.
ЦЕНА: 7139,00 рублей
"Оранта" с зол.
Комплект крестильный принадлежностей. 3 изд.: пеленка с капюшоном 80х80, чепчик, распашонка на подкладке. Маш. и ручная вышивка бисером, элитный маталлизированный гтпюр (Франция)
ЦЕНА: 3700 рублей.
Собираю заказ на совместную покупку детских конвертов на выписку и крестильных наборов PREMIUM класса.
Условия закупки:
Уважаемые дамы, для того что бы выкупить заказ по оптовым ценам, нам нужно набрать минимальную стоимость заказа 30 т.р.
Стоп по мере минималки, предварительно 15 июля.
1. Минимальную стоимость заказа 30 т.р.
2. Буду заказывать по указанным предпочтениям.
3. выкуп продукции проводим за свой счет.
4. Место раздачи можем с вами обговорить после Стопа.
Всю продукцию смотрите на сайте производителя CHEPE.
"Блестящий"
2 изд.: Конверт - 45х75, Одеяло - 100х120
Декор - ручное вязание крючком в старинной "ирландской" технике, вышивка бусинами. Цвет - гол., роз. Материалы: 65% метанит + 35% шёлк (VERSACE), 100% хлопок.
ЦЕНА: 3900 р.
"Метелица"
комплект на выписку. 3 изд.: конверт-трансформер, одеяло 105х105 см, шапочка.
Цена 5949 рублей.
Ромашка ВЕСНА-ЛЕТО
Комплект из 2 изд.: курточка с капюшоном, мешок на лямках. Машинная вышивка. Цвета: розовый и голубой. Размеры: 0-4, 5-8 месяцев.
ЦЕНА: 2800 рублей.
"Русские сказки"
Комплект постельных принадлежностей. 7 изделий: одеяло 95х125 см, подушка 40х60, наволочка 4х60, пододеяльник 95х125, простыня 115х175, сумка 35х50, бампер 45х252см. Маш. вышивка. Цвета: т.мол.,св.лимон
ЦЕНА: 13410 рублей
"Селена"
Комплект крестильных принадлежностей. 3 изд.: пеленка с капюшоном 68х68 см, чепчик, распашонка. Хлопок, маш. вышивка. Цвет бел., Размер: 0-4,5-8,9-12 месяцев.
ЦЕНА: 1730,00 рублей
"Восход"
Комплект на выписку. 4 изд.: одеяло 112х112, уголок 82х82, чепчик, пеленка 80х112, 2 ленты) Тонкое ручное крючочное кружево. Цвет: т.мол.
ЦЕНА: 5750 рублей.
"Исида"
Комплект на выписку. Универсальный мешок-трансформер из плащевки с мембраной и водогрязестойким, ветрозащитным покрытием "NUVA" с подстежкой и подушечкой, одеяло 105х105) Цвет т.мол.
ЦЕНА: 4600 рублей
"Елицы"
К-кт крестильных принадлежностей. 2 изд.: чепчик, распашонка на подкладке. Маш.и руч. вышивка бисером. Цвет бел.
ЦЕНА: 2149,00 руб.
"Елицы пеленка"
90х90 см. Эксклюзивное х/б кружево.
ЦЕНА: 2549,00 руб.
"Beby-Bant"
К-кт на выписку. Конверт со съемным матрасиком, чепчик, лента. Стразы SWAROVSKI (Австрия). Цвета: бел. с гол.стразами, бел. с розовыми стразами.
ЦЕНА: 3695,00 рублей
"Наталья" ШЕЛК
К-кт на выписку. 3 изд.: конверт с матрасиком, одеяло 105х105, чепчик. Ручная вышивка атласными лентами, бисером. Цвета: т.мол., бел.
ЦЕНА: 7139,00 рублей
"Оранта" с зол.
Комплект крестильный принадлежностей. 3 изд.: пеленка с капюшоном 80х80, чепчик, распашонка на подкладке. Маш. и ручная вышивка бисером, элитный маталлизированный гтпюр (Франция)
ЦЕНА: 3700 рублей.
Re: Совместная покупка. Одежда для новорожденных
очень красивые вещи! Жаль, что мои дети уже выросли из младенческкого возраста
А что это вы тут делаете,аааа???
- АринаЗолотова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 47 минут назад
Re: Совместная покупка. Одежда для новорожденных
Конверты очень красивые!!! Я покупала на зиму конверт, теплый. Выбрала на овчине. Заказывала на http://cheerybaby.ru/catalog/odezhda/dl ... ty/zimnie/ конвертов зимних для новорожденного там столько, что без проблем нашла, что мне нравится и по материалу, и по цене, и визуально) Вообще конверты - очень удобная вещь. И ребеночку тепло)
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