Сообщение Grustinka » 30 июн 2010, 16:19

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минимальную стоимость заказа 30 т.р

Минимальную стоимость заказа 30 т.р

"Блестящий"

"Метелица"

Ромашка ВЕСНА-ЛЕТО

"Русские сказки"

"Селена"

"Восход"

"Исида"

"Елицы"

"Елицы пеленка"

"Beby-Bant"

"Наталья" ШЕЛК

"Оранта" с зол.

Добрый день, меня зовут АнастасияСобираю заказ на совместную покупку детских конвертов на выписку и крестильных наборовкласса.Условия закупки:Уважаемые дамы, для того что бы выкупить заказ по оптовым ценам, нам нужно набратьСтоп по мере минималки, предварительно 15 июля.1.2. Буду заказывать по указанным предпочтениям.3. выкуп продукции проводим за свой счет.4. Место раздачи можем с вами обговорить после Стопа.Всю продукцию смотрите на сайте производителя CHEPE.2 изд.: Конверт - 45х75, Одеяло - 100х120Декор - ручное вязание крючком в старинной "ирландской" технике, вышивка бусинами. Цвет - гол., роз. Материалы: 65% метанит + 35% шёлк (VERSACE), 100% хлопок.ЦЕНА: 3900 р.комплект на выписку. 3 изд.: конверт-трансформер, одеяло 105х105 см, шапочка.Цена 5949 рублей.Комплект из 2 изд.: курточка с капюшоном, мешок на лямках. Машинная вышивка. Цвета: розовый и голубой. Размеры: 0-4, 5-8 месяцев.ЦЕНА: 2800 рублей.Комплект постельных принадлежностей. 7 изделий: одеяло 95х125 см, подушка 40х60, наволочка 4х60, пододеяльник 95х125, простыня 115х175, сумка 35х50, бампер 45х252см. Маш. вышивка. Цвета: т.мол.,св.лимонЦЕНА: 13410 рублейКомплект крестильных принадлежностей. 3 изд.: пеленка с капюшоном 68х68 см, чепчик, распашонка. Хлопок, маш. вышивка. Цвет бел., Размер: 0-4,5-8,9-12 месяцев.ЦЕНА: 1730,00 рублейКомплект на выписку. 4 изд.: одеяло 112х112, уголок 82х82, чепчик, пеленка 80х112, 2 ленты) Тонкое ручное крючочное кружево. Цвет: т.мол.ЦЕНА: 5750 рублей.Комплект на выписку. Универсальный мешок-трансформер из плащевки с мембраной и водогрязестойким, ветрозащитным покрытием "NUVA" с подстежкой и подушечкой, одеяло 105х105) Цвет т.мол.ЦЕНА: 4600 рублейК-кт крестильных принадлежностей. 2 изд.: чепчик, распашонка на подкладке. Маш.и руч. вышивка бисером. Цвет бел.ЦЕНА: 2149,00 руб.90х90 см. Эксклюзивное х/б кружево.ЦЕНА: 2549,00 руб.К-кт на выписку. Конверт со съемным матрасиком, чепчик, лента. Стразы SWAROVSKI (Австрия). Цвета: бел. с гол.стразами, бел. с розовыми стразами.ЦЕНА: 3695,00 рублейК-кт на выписку. 3 изд.: конверт с матрасиком, одеяло 105х105, чепчик. Ручная вышивка атласными лентами, бисером. Цвета: т.мол., бел.ЦЕНА: 7139,00 рублейКомплект крестильный принадлежностей. 3 изд.: пеленка с капюшоном 80х80, чепчик, распашонка на подкладке. Маш. и ручная вышивка бисером, элитный маталлизированный гтпюр (Франция)ЦЕНА: 3700 рублей.