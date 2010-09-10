Сообщение AnastasiyaKey » 20 окт 2016, 10:31

Я уже много лет пользуюсь для востановления волос маслами(главное покупать качественные) персиковое, жажоба. Наношу после мытья(сверху шапочку и в полотенце -30 мин хожу), потом смываю, наношу маску еще 10 мин и смываю - волосы блестят)))