Волосы

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AnastasiyaKey
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 окт 2016, 19:58

Re: Волосы

Сообщение AnastasiyaKey » 20 окт 2016, 10:31

Я уже много лет пользуюсь для востановления волос маслами(главное покупать качественные) персиковое, жажоба. Наношу после мытья(сверху шапочку и в полотенце -30 мин хожу), потом смываю, наношу маску еще 10 мин и смываю - волосы блестят)))
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Ромалия
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 01:33

Re: Волосы

Сообщение Ромалия » 11 дек 2016, 19:37

А у меня заметней стали выпадать волосы. После того как помою голову вообще целая расческа волос. В чем может быть причина?
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Волосы

Сообщение listen10 » 11 дек 2016, 19:51

А я тебе расскажу.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11098
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Волосы

Сообщение UNCLE1911 » 11 дек 2016, 23:36

Ромалия писал(а):А у меня заметней стали выпадать волосы. После того как помою голову вообще целая расческа волос. В чем может быть причина?

Уринотерапия снимает все симптомы.
Золотой дожжик, короче.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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КристинаЛогонова
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 дек 2016, 01:49
Откуда: https://www.instagram.com/kokosovoe_maslo_ryazan/
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Re: Волосы

Сообщение КристинаЛогонова » 31 дек 2016, 02:12

Кокосовое масло как сказано выше и увлажнит и пропитает ваши волосы, если будете использовать в комбинации, то знайте оно(кокосовое масло) усиливает эффект второго продукта ! Это супер, проверено на себе. Почитайте отзывы и рецепты масок https://vk.com/kokosovoe_maslo_ryazan
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Варюшка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 янв 2017, 00:29

Re: Волосы

Сообщение Варюшка » 06 янв 2017, 00:42

Ромалия писал(а):А у меня заметней стали выпадать волосы. После того как помою голову вообще целая расческа волос. В чем может быть причина?

Причин может быть много, начиная с питания, стресса, гормонального сбоя и т.п. Даже неправильный уход иногда может спровоцировать проблемы с волосами, это все те же плойки, фены. Вообще если определить правильно тип волос как советуют тут http://www.ladyandcity.ru/articles/ukho ... d_za_nimi/ то и проблем с ними по сути не будет.
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Волосы

Сообщение Holly » 11 янв 2017, 21:42

лучше к трихологу с этим вопросом..
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Волосы

Сообщение Maulisa » Сегодня, 19:55

Моя подруга из Таиланда привезла мне в подарок натуральное кокосовое масло (это вообще считается лучшим подарком из этой страны :) ). Долго оно у меня стояло в холодильнике и я все не могла собраться и начать его использовать. А потом все-таки таки решилась сделать маску для волос. Подогрела масло (в холодильнике оно застывает и становится белым и твердым), нанесла на волосы и ходила пол дня (дело было в выходные). Волосы после первого мытья были немного жирноватые. Такие процедуры делаю у 4 раз (по выходным). Эффект потрясающий! Волосы блестят и концы не секутся! Так что рекомендую!
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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