Волосы
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 окт 2016, 19:58
Re: Волосы
Я уже много лет пользуюсь для востановления волос маслами(главное покупать качественные) персиковое, жажоба. Наношу после мытья(сверху шапочку и в полотенце -30 мин хожу), потом смываю, наношу маску еще 10 мин и смываю - волосы блестят)))
Re: Волосы
А у меня заметней стали выпадать волосы. После того как помою голову вообще целая расческа волос. В чем может быть причина?
Re: Волосы
А я тебе расскажу.
Re: Волосы
Ромалия писал(а):А у меня заметней стали выпадать волосы. После того как помою голову вообще целая расческа волос. В чем может быть причина?
Уринотерапия снимает все симптомы.
Золотой дожжик, короче.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 дек 2016, 01:49
- Откуда: https://www.instagram.com/kokosovoe_maslo_ryazan/
- Контактная информация:
Re: Волосы
Кокосовое масло как сказано выше и увлажнит и пропитает ваши волосы, если будете использовать в комбинации, то знайте оно(кокосовое масло) усиливает эффект второго продукта ! Это супер, проверено на себе. Почитайте отзывы и рецепты масок https://vk.com/kokosovoe_maslo_ryazan
Re: Волосы
Ромалия писал(а):А у меня заметней стали выпадать волосы. После того как помою голову вообще целая расческа волос. В чем может быть причина?
Причин может быть много, начиная с питания, стресса, гормонального сбоя и т.п. Даже неправильный уход иногда может спровоцировать проблемы с волосами, это все те же плойки, фены. Вообще если определить правильно тип волос как советуют тут http://www.ladyandcity.ru/articles/ukho ... d_za_nimi/ то и проблем с ними по сути не будет.
Re: Волосы
лучше к трихологу с этим вопросом..
Re: Волосы
Моя подруга из Таиланда привезла мне в подарок натуральное кокосовое масло (это вообще считается лучшим подарком из этой страны ). Долго оно у меня стояло в холодильнике и я все не могла собраться и начать его использовать. А потом все-таки таки решилась сделать маску для волос. Подогрела масло (в холодильнике оно застывает и становится белым и твердым), нанесла на волосы и ходила пол дня (дело было в выходные). Волосы после первого мытья были немного жирноватые. Такие процедуры делаю у 4 раз (по выходным). Эффект потрясающий! Волосы блестят и концы не секутся! Так что рекомендую!
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Волосы
У меня немного другая проблема, у меня волосы жирные и практически не держат форму... Парикмахер говорит, что слишком мягкие... Нашла статью о том как сделать волосы жестче https://ladyplace.ru/beauty/sdelat-volosy-zhestche.html, вот интересно кто-то уже пробовал такое сотворить? Мне интересно какие проблемы могут возникнуть с жесткими волосами...
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