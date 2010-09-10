Волосы
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Re: Волосы
Моя подруга из Таиланда привезла мне в подарок натуральное кокосовое масло (это вообще считается лучшим подарком из этой страны ). Долго оно у меня стояло в холодильнике и я все не могла собраться и начать его использовать. А потом все-таки таки решилась сделать маску для волос. Подогрела масло (в холодильнике оно застывает и становится белым и твердым), нанесла на волосы и ходила пол дня (дело было в выходные). Волосы после первого мытья были немного жирноватые. Такие процедуры делаю у 4 раз (по выходным). Эффект потрясающий! Волосы блестят и концы не секутся! Так что рекомендую!
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Re: Волосы
При гормональных сбоях тоже волосы сильно выпадают. Сдайте анализы.
Re: Волосы
Вот и я говорю, сначала анализы. И не придётся зря деньги тратить.
Re: Волосы
Когда покрасилась, волосы перестали выпадать))
Re: Волосы
Хелп! У меня появилась перхоть в волосах...Что я уже не делала..покупала шампуни, вроде биодермы и Хелдер Шолдернс, но не помогло... Если кто-нибудь знает хороший способ, как избавиться от перхоти...отпишитесь, пожалуйста..
Re: Волосы
Вообще-то перхоть, как и любой другой грибок на пустом месте не появляется... Вам надо укреплять иммунную систему организма... Мне в свое время очень помог Микозорал. Наливаете, втираете, 5 мин и потом смываете водой. Продается в аптеке. Перхоть у меня пропала полностью уже после третьего мытья.
Re: Волосы
Ой, да вы что...хорошо, спасибо. Обязательно куплю себе, чтобы попробовать. Какая у него стоимость?sol писал(а):Вообще-то перхоть, как и любой другой грибок на пустом месте не появляется... Вам надо укреплять иммунную систему организма... Мне в свое время очень помог Микозорал. Наливаете, втираете, 5 мин и потом смываете водой. Продается в аптеке. Перхоть у меня пропала полностью уже после третьего мытья.
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