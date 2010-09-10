Сообщение Maulisa » 15 фев 2017, 19:55

Моя подруга из Таиланда привезла мне в подарок натуральное кокосовое масло (это вообще считается лучшим подарком из этой страны). Долго оно у меня стояло в холодильнике и я все не могла собраться и начать его использовать. А потом все-таки таки решилась сделать маску для волос. Подогрела масло (в холодильнике оно застывает и становится белым и твердым), нанесла на волосы и ходила пол дня (дело было в выходные). Волосы после первого мытья были немного жирноватые. Такие процедуры делаю у 4 раз (по выходным). Эффект потрясающий! Волосы блестят и концы не секутся! Так что рекомендую!