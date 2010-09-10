Волосы

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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Волосы

Сообщение Maulisa » 15 фев 2017, 19:55

Моя подруга из Таиланда привезла мне в подарок натуральное кокосовое масло (это вообще считается лучшим подарком из этой страны :) ). Долго оно у меня стояло в холодильнике и я все не могла собраться и начать его использовать. А потом все-таки таки решилась сделать маску для волос. Подогрела масло (в холодильнике оно застывает и становится белым и твердым), нанесла на волосы и ходила пол дня (дело было в выходные). Волосы после первого мытья были немного жирноватые. Такие процедуры делаю у 4 раз (по выходным). Эффект потрясающий! Волосы блестят и концы не секутся! Так что рекомендую!
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Kella
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:35

Re: Волосы

Сообщение Kella » 18 апр 2017, 23:23

При гормональных сбоях тоже волосы сильно выпадают. Сдайте анализы.
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Kella
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:35

Re: Волосы

Сообщение Kella » 19 апр 2017, 17:23

Вот и я говорю, сначала анализы. И не придётся зря деньги тратить.
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: Волосы

Сообщение Marcus » 03 май 2017, 21:30

Когда покрасилась, волосы перестали выпадать))
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Волосы

Сообщение Мэри » 24 июн 2018, 15:00

Хелп! У меня появилась перхоть в волосах...Что я уже не делала..покупала шампуни, вроде биодермы и Хелдер Шолдернс, но не помогло... Если кто-нибудь знает хороший способ, как избавиться от перхоти...отпишитесь, пожалуйста..
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Волосы

Сообщение sol » 25 июн 2018, 18:48

Вообще-то перхоть, как и любой другой грибок на пустом месте не появляется... Вам надо укреплять иммунную систему организма... Мне в свое время очень помог Микозорал. Наливаете, втираете, 5 мин и потом смываете водой. Продается в аптеке. Перхоть у меня пропала полностью уже после третьего мытья.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Волосы

Сообщение Мэри » 26 июн 2018, 11:42

sol писал(а):Вообще-то перхоть, как и любой другой грибок на пустом месте не появляется... Вам надо укреплять иммунную систему организма... Мне в свое время очень помог Микозорал. Наливаете, втираете, 5 мин и потом смываете водой. Продается в аптеке. Перхоть у меня пропала полностью уже после третьего мытья.
Ой, да вы что...хорошо, спасибо. Обязательно куплю себе, чтобы попробовать. Какая у него стоимость?
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Волосы

Сообщение sol » 27 июн 2018, 17:21

Стоит 350 рублей, другие аптечные намного дороже.
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: Волосы

Сообщение Aota » 10 сен 2018, 18:17

Я пользуюсь шампунем из серии корейской косметики. Перепробовала очень много шампуней, но подошел именно корейский шампунь Esthetic House натуральный увлажняющий. Кстати заказываю через интернет-магазин Lali Kim https://lalikim.ru/, не нужно нигде ходить и искать. И шампунь действительно хороший, результат видно на 3-4 раз.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Волосы

Сообщение КсюшаЧ » 31 мар 2019, 11:58

Фрайя писал(а):У меня ужасно ломаются и секутся волосы, я крашу их каждый месяц и постоянно сушу феном ( но без этого я не могу !) Подскажите кто чем спасается? Какие шампуни, маски используете?

Волосы современной женщины достойны самой высокой награды, ведь им приходится переносить максимум вредного воздействия и на улице, и в помещении. А если вспомнить, в каком количестве на них «выливаются» лаки, пенки, гели, то становится совсем неудивительно, что самая частая жалоба, которая звучит в салонах красоты – «у меня секутся волосы, что делать?». Такая проблема, как секущиеся кончики волос, должна решаться на профессиональном уровне с применением различных косметических средств. Многие считают, что достаточно просто регулярно подстригать волосы, но это не восстановит их здоровья – в конце концов, волос начнет расслаиваться по всей своей длине, прическа превратится в пушистый комочек, что явно не украсит даму.
Вы можете вот тут почитать, как с этой напастью бороться https://www.nevcos.ru/articles/skin_and_hair/sekutsya-volosy-chto-delat/ . Мне эти советы помогли, надеюсь и Вам решат Вашу проблему!
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Lisska
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 май 2019, 23:00

Re: Волосы

Сообщение Lisska » 19 май 2019, 23:07

Давно стоит в холодильнике баночка с кокосовым маслом, думаю куда ее применить, теперь вот на волосы намажу-попробую) вообще маски не очень люблю делать, пью для волос витамины, специализированные или с полипренолами выбираю.
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oreo
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 май 2019, 15:59

Re: Волосы

Сообщение oreo » 24 май 2019, 16:27

таже проблема, я свои длинные волосы даже обрезала до каре, так достала эта проблема :(
Стиль - это простой способ сказать сложные вещи
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Волосы

Сообщение Maulisa » 24 июл 2019, 13:24

Кто-нибудь пробовал масло усьмы? Все хвалят. Я попробовала- никакого результата. Правда я покупала шампунь с добавкой этого масла через интернет (через совместные закупки) - пришла баночка, на ней ни слова на русском языке, какая-то небольшая наклейка с разъяснениями как пользоваться. Ни соответствия ГОСТу или на худой конец ТУ. Такое ощущение, что какой-то контрафактный товар подсунули.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Волосы

Сообщение Алексей Кобзарь » 56 минут назад

А у меня жена всё отпрашивается на долговременную укладку, что это за беда такая?
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