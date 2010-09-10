Сообщение Maulisa » 24 июл 2019, 13:24

Кто-нибудь пробовал масло усьмы? Все хвалят. Я попробовала- никакого результата. Правда я покупала шампунь с добавкой этого масла через интернет (через совместные закупки) - пришла баночка, на ней ни слова на русском языке, какая-то небольшая наклейка с разъяснениями как пользоваться. Ни соответствия ГОСТу или на худой конец ТУ. Такое ощущение, что какой-то контрафактный товар подсунули.

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