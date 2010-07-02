Подарки родителям
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
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10 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 08 мар 2010, 07:29
Подарки родителям
Скажите пожалуйста, кто что дарит родителям (если конечно кто-то дарит родителям) на свадьбе. Так же хотелось чего-нибудь необычного и интересного и где это можно купить/заказать? Всем за ранее спасибо!
Re: Подарки родителям
Мы планируем подарки родне жениха: маме - комплект белья или скатерть, сестре - вазу, дедушке - рубашку.
Re: Подарки родителям
Бонбон писал(а):Мы планируем
Бонбон писал(а):комплект белья или скатерть
Бонбон писал(а):вазу
Бонбон писал(а):рубашку
А оно им надо?
Может быть там в запасах несколько комплектов белья, скатертей уже некуда девать, сестре позарез необходим набор гаечных ключей для автомобиля, а у деда сто рубашек, но он мечтает о новых стильных фирменных (некитайских) джинсах.
LifeisGood писал(а):Скажите пожалуйста, кто что дарит родителям (если конечно кто-то дарит родителям) на свадьбе.
Не всегда, но дарят конечно. Чего только не дарят. Даже репродукции картин...
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Подарки родителям
Мы родителям подарили по одинаковой соковыжималке, естественно зная о том что таковых у них не имеется
Сначала хотели по электромясорубке подарить, но двух одинаковых не нашли
Сначала хотели по электромясорубке подарить, но двух одинаковых не нашли
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Подарки родителям
Женихи не дарят, они обычно просят разрешения у родителей невесты называть их папа и мама.
Дарят обычно невесты родителям жениха, и, иногда, ещё кому-нибудь.
Всё какие-то пакеты, свёртки, со стороны и не видно - что дарят.
Про папу и маму невесты тоже спрашивают разрешения. Если не забывают после вручения подарков.
Дарят обычно невесты родителям жениха, и, иногда, ещё кому-нибудь.
Всё какие-то пакеты, свёртки, со стороны и не видно - что дарят.
Про папу и маму невесты тоже спрашивают разрешения. Если не забывают после вручения подарков.
Re: Подарки родителям
xevia писал(а):естественно зная о том что таковых у них не имеется
Имхо это не последнее условие задачи. Масяня, вероятно, тоже знала, что у Хрюнделя нет "офигительного набора отвёрток".
Его реакцию на подарок помните?
"Нахрен мне эти крючки?"
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Подарки родителям
Вообще по возрасту
http://www.inet76.ru/page13.html
http://www.inet76.ru/page13.html
Александр
Re: Подарки родителям
Марвин Гудмэн писал(а):Женихи не дарят, они обычно просят разрешения у родителей невесты называть их папа и мама.
Дарят обычно невесты родителям жениха, и, иногда, ещё кому-нибудь.
Всё какие-то пакеты, свёртки, со стороны и не видно - что дарят.
Про папу и маму невесты тоже спрашивают разрешения. Если не забывают после вручения подарков.
ОГО! Я вообще не знала, что так положено.
http://ryazan.profi.ru
Re: Подарки родителям
а мы не дарили своим)
- koveksandra
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 фев 2017, 01:26
Re: Подарки родителям
И мы не дарили...
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