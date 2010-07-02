Подарки родителям

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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LifeisGood
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 08 мар 2010, 07:29

Подарки родителям

Сообщение LifeisGood » 02 июл 2010, 19:49

Скажите пожалуйста, кто что дарит родителям (если конечно кто-то дарит родителям) на свадьбе. Так же хотелось чего-нибудь необычного и интересного и где это можно купить/заказать? Всем за ранее спасибо!
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Бонбон
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 июл 2010, 13:43

Re: Подарки родителям

Сообщение Бонбон » 08 июл 2010, 11:00

Мы планируем подарки родне жениха: маме - комплект белья или скатерть, сестре - вазу, дедушке - рубашку.
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Подарки родителям

Сообщение Zayec » 08 июл 2010, 12:52

Бонбон писал(а):Мы планируем

Бонбон писал(а):комплект белья или скатерть

Бонбон писал(а):вазу

Бонбон писал(а):рубашку

А оно им надо?
Может быть там в запасах несколько комплектов белья, скатертей уже некуда девать, сестре позарез необходим набор гаечных ключей для автомобиля, а у деда сто рубашек, но он мечтает о новых стильных фирменных (некитайских) джинсах.
LifeisGood писал(а):Скажите пожалуйста, кто что дарит родителям (если конечно кто-то дарит родителям) на свадьбе.

Не всегда, но дарят конечно. Чего только не дарят. Даже репродукции картин...
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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xevia
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 16:05

Re: Подарки родителям

Сообщение xevia » 08 июл 2010, 13:03

Мы родителям подарили по одинаковой соковыжималке, естественно зная о том что таковых у них не имеется :)
Сначала хотели по электромясорубке подарить, но двух одинаковых не нашли
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Марвин Гудмэн
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2682
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
Откуда: Моя болота

Re: Подарки родителям

Сообщение Марвин Гудмэн » 08 июл 2010, 14:59

Женихи не дарят, они обычно просят разрешения у родителей невесты называть их папа и мама.
Дарят обычно невесты родителям жениха, и, иногда, ещё кому-нибудь.
Всё какие-то пакеты, свёртки, со стороны и не видно - что дарят.

Про папу и маму невесты тоже спрашивают разрешения. Если не забывают после вручения подарков.
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Подарки родителям

Сообщение Zayec » 08 июл 2010, 15:37

xevia писал(а):естественно зная о том что таковых у них не имеется

Имхо это не последнее условие задачи. Масяня, вероятно, тоже знала, что у Хрюнделя нет "офигительного набора отвёрток".
Его реакцию на подарок помните?
"Нахрен мне эти крючки?" :lol:
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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showw
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 13:48
Контактная информация:
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Re: Подарки родителям

Сообщение showw » 31 янв 2011, 15:37

Вообще по возрасту
http://www.inet76.ru/page13.html
Александр
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Ellina
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 17:50

Re: Подарки родителям

Сообщение Ellina » 20 янв 2017, 18:10

Марвин Гудмэн писал(а):Женихи не дарят, они обычно просят разрешения у родителей невесты называть их папа и мама.
Дарят обычно невесты родителям жениха, и, иногда, ещё кому-нибудь.
Всё какие-то пакеты, свёртки, со стороны и не видно - что дарят.

Про папу и маму невесты тоже спрашивают разрешения. Если не забывают после вручения подарков.

ОГО! Я вообще не знала, что так положено.
http://ryazan.profi.ru :D
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Alianna
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:54

Re: Подарки родителям

Сообщение Alianna » 28 янв 2017, 21:14

а мы не дарили своим)
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koveksandra
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 01:26

Re: Подарки родителям

Сообщение koveksandra » Вчера, 23:57

И мы не дарили...
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