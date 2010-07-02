Сообщение Zayec » 08 июл 2010, 12:52

Бонбон писал(а): Мы планируем

Бонбон писал(а): комплект белья или скатерть

Бонбон писал(а): вазу

Бонбон писал(а): рубашку

LifeisGood писал(а): Скажите пожалуйста, кто что дарит родителям (если конечно кто-то дарит родителям) на свадьбе.

А оно им надо?Может быть там в запасах несколько комплектов белья, скатертей уже некуда девать, сестре позарез необходим набор гаечных ключей для автомобиля, а у деда сто рубашек, но он мечтает о новых стильных фирменных (некитайских) джинсах.Не всегда, но дарят конечно. Чего только не дарят. Даже репродукции картин...