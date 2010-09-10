ОХОТА за тонированными авто - боевые сводки
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ОХОТА за тонированными авто боевые сводки
"У подписавшихся граждан, так же необходимо спрашивать, пользуются ли они машиной чаще трех раз в неделю - если «да», то готовы ли они принять участие в следующем этапе нашей акции и разместить на своем автомобиле нашу наклейку с текстом «Я против РОССИЙСКИХ пошлин на автомобили, А ТЫ?»."
Где расписываться будем ?
Я за...ВСЕМИ КОЛЁСАМИ
Где расписываться будем ?
Я за...ВСЕМИ КОЛЁСАМИ
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