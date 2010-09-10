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freelancehr
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сегодня, 12:29

https://freelancehr.ru Зарабатывай в интернете трудоустраивая людей на работу!

Сообщение freelancehr » Сегодня, 12:31

Зарабатывайте, приглашая людей на работу через интернет!

https://freelancehr.ru/

Краткое видео про нашу систему можете посмотреть в ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=8tGz1aBtscQ

Как зарабатывать в системе FREELANCE HR
Зарегистрируйтесь в нашей системе

Выберите вакансии для привлечения работников

Определите способы поиска работников: соцсети, размещение вакансий ,
прозвон резюме и т. д.

Отправляйте свою реферальную ссылку работникам на вакансию, чтобы они вносили свои
данные в форму заявки через вашу реф ссылку

Если вы обзваниваете работников, для идентификации вносите их данные в нашу систему самомтоятельно, и им придет смс с ссылкой на вакансию

Вы получаете оплату за каждого человека, который зарегистрировался от вас в системе и работает на одной или нескольких вакансиях нашего проекта vacancii.com

Вы получаете оплату каждый раз, когда ваш работник устраивается на одну из вакансий проекта vacancii.com

Реферальная ссылка - это ссылка, перейдя по которой, ваш работник запомнится в нашей системе как работник пришедший от вас и вы сможете видеть всю статистику его работы и записей на собеседования

Реферальные ссылки находятся в вашем личном кабинете

Следите в режиме онлайн за статистикой переходов, регистраций и трудоустройства аудитории работников, которую вы привлекли в нашу систему. Помогайте людям устраиваться на работу и зарабатывайте сами!

https://freelancehr.ru/
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freelancehr
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сегодня, 12:29

https://freelancehr.ru Зарабатывай в интернете трудоустраивая людей на работу!

Сообщение freelancehr » Сегодня, 12:34

Зарабатывайте, приглашая людей на работу через интернет!

https://freelancehr.ru/

Краткое видео про нашу систему можете посмотреть в ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=8tGz1aBtscQ

Как зарабатывать в системе FREELANCE HR
Зарегистрируйтесь в нашей системе

Выберите вакансии для привлечения работников

Определите способы поиска работников: соцсети, размещение вакансий ,
прозвон резюме и т. д.

Отправляйте свою реферальную ссылку работникам на вакансию, чтобы они вносили свои
данные в форму заявки через вашу реф ссылку

Если вы обзваниваете работников, для идентификации вносите их данные в нашу систему самомтоятельно, и им придет смс с ссылкой на вакансию

Вы получаете оплату за каждого человека, который зарегистрировался от вас в системе и работает на одной или нескольких вакансиях нашего проекта vacancii.com

Вы получаете оплату каждый раз, когда ваш работник устраивается на одну из вакансий проекта vacancii.com

Реферальная ссылка - это ссылка, перейдя по которой, ваш работник запомнится в нашей системе как работник пришедший от вас и вы сможете видеть всю статистику его работы и записей на собеседования

Реферальные ссылки находятся в вашем личном кабинете

Следите в режиме онлайн за статистикой переходов, регистраций и трудоустройства аудитории работников, которую вы привлекли в нашу систему. Помогайте людям устраиваться на работу и зарабатывайте сами!

https://freelancehr.ru/
Вернуться к началу
freelancehr
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сегодня, 12:29

https://freelancehr.ru Зарабатывай в интернете трудоустраивая людей на работу!

Сообщение freelancehr » 28 минут назад

Зарабатывайте, приглашая людей на работу через интернет!

https://freelancehr.ru/

Краткое видео про нашу систему можете посмотреть в ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=8tGz1aBtscQ

Как зарабатывать в системе FREELANCE HR
Зарегистрируйтесь в нашей системе

Выберите вакансии для привлечения работников

Определите способы поиска работников: соцсети, размещение вакансий ,
прозвон резюме и т. д.

Отправляйте свою реферальную ссылку работникам на вакансию, чтобы они вносили свои
данные в форму заявки через вашу реф ссылку

Если вы обзваниваете работников, для идентификации вносите их данные в нашу систему самомтоятельно, и им придет смс с ссылкой на вакансию

Вы получаете оплату за каждого человека, который зарегистрировался от вас в системе и работает на одной или нескольких вакансиях нашего проекта vacancii.com

Вы получаете оплату каждый раз, когда ваш работник устраивается на одну из вакансий проекта vacancii.com

Реферальная ссылка - это ссылка, перейдя по которой, ваш работник запомнится в нашей системе как работник пришедший от вас и вы сможете видеть всю статистику его работы и записей на собеседования

Реферальные ссылки находятся в вашем личном кабинете

Следите в режиме онлайн за статистикой переходов, регистраций и трудоустройства аудитории работников, которую вы привлекли в нашу систему. Помогайте людям устраиваться на работу и зарабатывайте сами!

https://freelancehr.ru/
Вернуться к началу
freelancehr
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сегодня, 12:29

https://freelancehr.ru Зарабатывай в интернете трудоустраивая людей на работу!

Сообщение freelancehr » 21 минуту назад

Зарабатывайте, приглашая людей на работу через интернет!

https://freelancehr.ru/

Краткое видео про нашу систему можете посмотреть в ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=8tGz1aBtscQ

Как зарабатывать в системе FREELANCE HR
Зарегистрируйтесь в нашей системе

Выберите вакансии для привлечения работников

Определите способы поиска работников: соцсети, размещение вакансий ,
прозвон резюме и т. д.

Отправляйте свою реферальную ссылку работникам на вакансию, чтобы они вносили свои
данные в форму заявки через вашу реф ссылку

Если вы обзваниваете работников, для идентификации вносите их данные в нашу систему самомтоятельно, и им придет смс с ссылкой на вакансию

Вы получаете оплату за каждого человека, который зарегистрировался от вас в системе и работает на одной или нескольких вакансиях нашего проекта vacancii.com

Вы получаете оплату каждый раз, когда ваш работник устраивается на одну из вакансий проекта vacancii.com

Реферальная ссылка - это ссылка, перейдя по которой, ваш работник запомнится в нашей системе как работник пришедший от вас и вы сможете видеть всю статистику его работы и записей на собеседования

Реферальные ссылки находятся в вашем личном кабинете

Следите в режиме онлайн за статистикой переходов, регистраций и трудоустройства аудитории работников, которую вы привлекли в нашу систему. Помогайте людям устраиваться на работу и зарабатывайте сами!

https://freelancehr.ru/
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