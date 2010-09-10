Сообщение Customer » 30 сен 2014, 19:54

Я не знаю, может кому то до лампочки такие мелочи, меня же они почему то раздражают. Я о заголовках. То сотрудники RZN.INFO - журналистами их назвать язык не поворачивается - пытаются быть оригинальными, пытаясь продемонстрировать какие они веселые и находчивые, то они куда то спешат, "съедая" слова, тем самым изменяя смысл. А напишешь комментарий по этому поводу - ведь потрут, поскольку "не по существу".Вот заголовок. "Рязанские полицейские задержали мужчину, который подозревается в ограблении маршрутки."Вот не читая статью, что можно вынести из заголовка? Мужик ограбил маршрутку. А содержимое маршрутки что? И даже в голову ничего не приходит.А ограбил он водителя. Разница есть. Неужели трудно было напечатать это слово, тем более, что по ссылке на пресс-службу УМВД это слово есть. Покойная матушка меня упрекала в занудстве, может оно так и есть, но, пожалуйста, не давайте поводов позанудствовать.