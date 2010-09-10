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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3628
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Новости

Сообщение Колхозник » 16 сен 2014, 12:02

ФрекенСнорк писал(а):совсем вы все зазнались, как я погляжу. в Питере Газпромовское чудище как раз, а нам- некошерно?

Для кошерности надо, чтобы какой-нибудь местный кошерный восхвалил это яйцо.

Вот например как с Охта-центром:
Максим Леонидов, музыкант: «Если этот небоскреб не противоречит нормам возведения высотных зданий, если его построение не грозит катастрофами вроде гибели людей и обрушения домов, то почему бы и нет? Речь ведь идет об очень сером и посредственном районе Петербурга, который называется Охта. Если вместо уродского конгломерата зданий возникнет новый современный район, я буду только рад. Новое высотное здание ландшафт Петербурга не испортит, поскольку к центру города „Охта центр“, к счастью, не имеет никакого отношения. Центр города остаётся центром города. Если бы это предлагали построить на Исаакиевской площади, я бы, безусловно, был против».


На левом плече у музыканта красуется роза и имена его детей – Мария и Леонид – на иврите.

http://tatuha.ucoz.ru/publ/tatuirovki_z ... 24-1-0-332
Известный российский певец Максим Леонидов прожил в Израиле шесть лет, записал два музыкальных альбома (на иврите и русском языках).

http://www.peoples.ru/art/music/pop/leo ... view9.html

ФрекенСнорк, кошерен этот господин или нет? Или ходит без ермолки, не соблюдает шаббат и кашрут - значит не кошерен?
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Новости

Сообщение ФрекенСнорк » 16 сен 2014, 12:18

Колхозник, мне про этого господина не известно главное, дабы сделать такой вывод-
полагаю, Вы догадались, о чём я. :wink:
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Новости

Сообщение DS » 16 сен 2014, 12:33

UNCLE1911 писал(а):Когда это яйцо строили, я все недоумевал, какие такие рязгосархитекторы разрешили надругательство?
В сми был абсолютный молчок. А теперь, прикрывшись презжей звездой, можно слегка поопозиционничать.

Мне это яйцо сразу не понравилось:[url]http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=9&t=4326&p=52279&hilit=шелом#p52281[/url]
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Новости

Сообщение Customer » 30 сен 2014, 19:54

Я не знаю, может кому то до лампочки такие мелочи, меня же они почему то раздражают. Я о заголовках. То сотрудники RZN.INFO - журналистами их назвать язык не поворачивается - пытаются быть оригинальными, пытаясь продемонстрировать какие они веселые и находчивые, то они куда то спешат, "съедая" слова, тем самым изменяя смысл. А напишешь комментарий по этому поводу - ведь потрут, поскольку "не по существу".
Вот заголовок. "Рязанские полицейские задержали мужчину, который подозревается в ограблении маршрутки."
http://www.rzn.info/news/2014/9/30/ryaz ... rutki.html
Вот не читая статью, что можно вынести из заголовка? Мужик ограбил маршрутку. А содержимое маршрутки что? И даже в голову ничего не приходит.
А ограбил он водителя. Разница есть. Неужели трудно было напечатать это слово, тем более, что по ссылке на пресс-службу УМВД это слово есть. Покойная матушка меня упрекала в занудстве, может оно так и есть, но, пожалуйста, не давайте поводов позанудствовать.
Ты - это ты, а я - это я.
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DartMebius
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 06:12

Re: Новости

Сообщение DartMebius » 02 окт 2014, 19:49

Кнопка "Читать еще новостей" прекрасна. У вас вебмастер натуральный жид или накладные пейсы носит?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11313
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Новости

Сообщение UNCLE1911 » 02 окт 2014, 20:43

А я бы забанил черного мебиуса
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Новости

Сообщение Customer » 02 окт 2014, 20:51

UNCLE1911 писал(а):А я бы забанил черного мебиуса

UNCLE1911, а почему он "черный"? Он что - african american? Обамин брат? :shock:
Ты - это ты, а я - это я.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11313
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Новости

Сообщение UNCLE1911 » 02 окт 2014, 21:45

Я по аналогии с дартвейдером. Тот же был весь в черном.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Новости

Сообщение Customer » 02 окт 2014, 21:47

UNCLE1911 писал(а):Я по аналогии с дартвейдером. Тот же был весь в черном.

Ой, я такие книжки не читаю!
Ты - это ты, а я - это я.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Новости

Сообщение Customer » 03 окт 2014, 11:05

Видать, хорошо погуляли... "Рязанские новости", "мировые новости" - все перемешалось!
Ты - это ты, а я - это я.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Новости

Сообщение nikols » 03 окт 2014, 12:31

Customer
Таких примеров несоответствия смысла заголовка смыслу информации полно. Это прием известный. Кабаева по заголовкам давно родила четверых. Но это заголовок. Она не собирается рожать. Стала главой Медиагрупп.
В Рязанской области нашли зубы дикого зверя, проживающего млн лет назад- заголовок.
Читаешь- это только предположение при наличии камней старых.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Новости

Сообщение Customer » 20 окт 2014, 12:22

В новостях RZN.INFO прошло голосование: как должна выглядеть страница «Новости» на нашем сайте?
- Вернуть как было (отображать только рязанские новости)
-Оставить как есть
Опрос проводился С 17.10.2014 ПО 20.10.2014
В опросе приняло участие: 254 чел.
За то, что бы вернуть как было проголосовало 89% от голосовавших.

Посмотрел новости - "а воз и ныне там!" У вас там голосование ради самого голосования? Оно ни на что не влияет?
Ты - это ты, а я - это я.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Новости

Сообщение nikols » 20 окт 2014, 20:48

ДТП в Касимове не упомянули. ТВ показали.
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6961
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Новости

Сообщение ENGI » 19 ноя 2014, 01:28

Выражаю свое недовольство неоперативной работой новостной службы RZN.INFO!
Вот почему своевременно не сообщили про оказание в Рязани экзотических интимных услуг!?
И теперь приходится разочарованно читать у конкурентов про "закрытие лавочки":
http://vidsboku.com/news/devyat-urozhenok-nigerii-zaderzhany-v-ryazani-za-okazanie-intimuslug
Девять уроженок Нигерии задержаны за оказание интимных услуг в Рязани. Об этом сообщается на сайте УМВД во вторник, 18 ноября. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что девушки проживали в доме на Московском шоссе.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Новости

Сообщение Customer » 27 ноя 2014, 12:30

У меня сложилось такое мнение, что доля, так называемых "мировых новостей" в новостном потоке RZN.INFO, стала превалировать над местными новостями. Что касается новостей в мире, то у нас, да у меня в том числе, очень широкий выбор, где их почитать. Правда, у RZN.INFO тоже много конкурентов, то, что я захожу именно сюда, скорее больше определяется привычкой, нежели тем, что тут новости подаются лучше, точнее, быстрее. Хотелось бы, что бы то, что именно волнует горожан, в большей мере освещалось "самым цитируемым СМИ региона". Мне про отмену маршрутных такси знать интереснее, чем про задержание более 200 протестующих в L.A. Я отдаю отчет в том, что новости RZN.INFO подаются не для меня лично, и что "на вкус и цвет...", но все же, давайте новостям региона отдавать большую часть, чем новостям мира.
Это такое предновогоднее пожелание!
Ты - это ты, а я - это я.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11313
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Новости

Сообщение UNCLE1911 » 12 авг 2015, 11:15

Рязанские аграрии выполнили почти половину плана на уборочную компанию

Этот вкуснец как вам нравится? Махровые приезжевские годы напомнило и газету "Приокская правда". Какой может быть план сейчас? Все хозяйства частные, минсельхоз только по карманам бабло рассовывает.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7145
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Новости

Сообщение ivanes » 12 авг 2015, 16:00

Причем приезжевские годы. Каждое с\х предприятие прогнозирует урожай, каждая область имеет% уборки урожая на определенный день августа. Вы отмечаете свой день рождения и юбилейные даты. Минсельхоз пока под следствием в лице зам министра области..
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11313
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Новости

Сообщение UNCLE1911 » 12 авг 2015, 16:12

Перевод дуртекста сразу давай.Чего сказать хотел?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7145
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Новости

Сообщение ivanes » 12 авг 2015, 20:39

UNCLE1911 писал(а):Перевод дуртекста сразу давай.Чего сказать хотел?

Просто никто ничего не планирует. Тем более урожаи в Рязанской области.
Это о другом,но новость.
, 12 августа 2015
Белоруссия запретила поставки свинины из Рязанской области из-за африканской чумы свиней .
К планированию.
""Прокуратура Рязанской области признала законным и обоснованным постановления следственных органов о возбуждении двух уголовных дел в отношении областного заместителя министра и продовольствия Геннадия Ноздрина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — говорится в сообщении.
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Edwardbon
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 11:55

Эффективное использование гипноза. Интересно.

Сообщение Edwardbon » Сегодня, 12:05

Вся информация о гипнозе, гипнотерапиия, а также обучение техникам тут - hypnolife ru/ hypnolife ru/
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