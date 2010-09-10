Новости
Сообщения о работе портала. Новых сервисах и возможностях, ошибках и опечатках. Ваши предложения и отзывы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Новости
ФрекенСнорк писал(а):совсем вы все зазнались, как я погляжу. в Питере Газпромовское чудище как раз, а нам- некошерно?
Для кошерности надо, чтобы какой-нибудь местный кошерный восхвалил это яйцо.
Вот например как с Охта-центром:
Максим Леонидов, музыкант: «Если этот небоскреб не противоречит нормам возведения высотных зданий, если его построение не грозит катастрофами вроде гибели людей и обрушения домов, то почему бы и нет? Речь ведь идет об очень сером и посредственном районе Петербурга, который называется Охта. Если вместо уродского конгломерата зданий возникнет новый современный район, я буду только рад. Новое высотное здание ландшафт Петербурга не испортит, поскольку к центру города „Охта центр“, к счастью, не имеет никакого отношения. Центр города остаётся центром города. Если бы это предлагали построить на Исаакиевской площади, я бы, безусловно, был против».
На левом плече у музыканта красуется роза и имена его детей – Мария и Леонид – на иврите.
http://tatuha.ucoz.ru/publ/tatuirovki_z ... 24-1-0-332
Известный российский певец Максим Леонидов прожил в Израиле шесть лет, записал два музыкальных альбома (на иврите и русском языках).
http://www.peoples.ru/art/music/pop/leo ... view9.html
ФрекенСнорк, кошерен этот господин или нет? Или ходит без ермолки, не соблюдает шаббат и кашрут - значит не кошерен?
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Новости
Колхозник, мне про этого господина не известно главное, дабы сделать такой вывод-
полагаю, Вы догадались, о чём я.
полагаю, Вы догадались, о чём я.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Новости
UNCLE1911 писал(а):Когда это яйцо строили, я все недоумевал, какие такие рязгосархитекторы разрешили надругательство?
В сми был абсолютный молчок. А теперь, прикрывшись презжей звездой, можно слегка поопозиционничать.
Мне это яйцо сразу не понравилось:[url]http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=9&t=4326&p=52279&hilit=шелом#p52281[/url]
Re: Новости
Я не знаю, может кому то до лампочки такие мелочи, меня же они почему то раздражают. Я о заголовках. То сотрудники RZN.INFO - журналистами их назвать язык не поворачивается - пытаются быть оригинальными, пытаясь продемонстрировать какие они веселые и находчивые, то они куда то спешат, "съедая" слова, тем самым изменяя смысл. А напишешь комментарий по этому поводу - ведь потрут, поскольку "не по существу".
Вот заголовок. "Рязанские полицейские задержали мужчину, который подозревается в ограблении маршрутки."
http://www.rzn.info/news/2014/9/30/ryaz ... rutki.html
Вот не читая статью, что можно вынести из заголовка? Мужик ограбил маршрутку. А содержимое маршрутки что? И даже в голову ничего не приходит.
А ограбил он водителя. Разница есть. Неужели трудно было напечатать это слово, тем более, что по ссылке на пресс-службу УМВД это слово есть. Покойная матушка меня упрекала в занудстве, может оно так и есть, но, пожалуйста, не давайте поводов позанудствовать.
Вот заголовок. "Рязанские полицейские задержали мужчину, который подозревается в ограблении маршрутки."
http://www.rzn.info/news/2014/9/30/ryaz ... rutki.html
Вот не читая статью, что можно вынести из заголовка? Мужик ограбил маршрутку. А содержимое маршрутки что? И даже в голову ничего не приходит.
А ограбил он водителя. Разница есть. Неужели трудно было напечатать это слово, тем более, что по ссылке на пресс-службу УМВД это слово есть. Покойная матушка меня упрекала в занудстве, может оно так и есть, но, пожалуйста, не давайте поводов позанудствовать.
Ты - это ты, а я - это я.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 окт 2012, 06:12
Re: Новости
Кнопка "Читать еще новостей" прекрасна. У вас вебмастер натуральный жид или накладные пейсы носит?
Re: Новости
А я бы забанил черного мебиуса
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Новости
UNCLE1911 писал(а):А я бы забанил черного мебиуса
UNCLE1911, а почему он "черный"? Он что - african american? Обамин брат?
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Новости
Я по аналогии с дартвейдером. Тот же был весь в черном.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Новости
UNCLE1911 писал(а):Я по аналогии с дартвейдером. Тот же был весь в черном.
Ой, я такие книжки не читаю!
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Новости
Видать, хорошо погуляли... "Рязанские новости", "мировые новости" - все перемешалось!
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Новости
Customer
Таких примеров несоответствия смысла заголовка смыслу информации полно. Это прием известный. Кабаева по заголовкам давно родила четверых. Но это заголовок. Она не собирается рожать. Стала главой Медиагрупп.
В Рязанской области нашли зубы дикого зверя, проживающего млн лет назад- заголовок.
Читаешь- это только предположение при наличии камней старых.
Таких примеров несоответствия смысла заголовка смыслу информации полно. Это прием известный. Кабаева по заголовкам давно родила четверых. Но это заголовок. Она не собирается рожать. Стала главой Медиагрупп.
В Рязанской области нашли зубы дикого зверя, проживающего млн лет назад- заголовок.
Читаешь- это только предположение при наличии камней старых.
Re: Новости
В новостях RZN.INFO прошло голосование: как должна выглядеть страница «Новости» на нашем сайте?
- Вернуть как было (отображать только рязанские новости)
-Оставить как есть
Опрос проводился С 17.10.2014 ПО 20.10.2014
В опросе приняло участие: 254 чел.
За то, что бы вернуть как было проголосовало 89% от голосовавших.
Посмотрел новости - "а воз и ныне там!" У вас там голосование ради самого голосования? Оно ни на что не влияет?
- Вернуть как было (отображать только рязанские новости)
-Оставить как есть
Опрос проводился С 17.10.2014 ПО 20.10.2014
В опросе приняло участие: 254 чел.
За то, что бы вернуть как было проголосовало 89% от голосовавших.
Посмотрел новости - "а воз и ныне там!" У вас там голосование ради самого голосования? Оно ни на что не влияет?
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Новости
ДТП в Касимове не упомянули. ТВ показали.
Re: Новости
Выражаю свое недовольство неоперативной работой новостной службы RZN.INFO!
Вот почему своевременно не сообщили про оказание в Рязани экзотических интимных услуг!?
И теперь приходится разочарованно читать у конкурентов про "закрытие лавочки":
http://vidsboku.com/news/devyat-urozhenok-nigerii-zaderzhany-v-ryazani-za-okazanie-intimuslug
Вот почему своевременно не сообщили про оказание в Рязани экзотических интимных услуг!?
И теперь приходится разочарованно читать у конкурентов про "закрытие лавочки":
http://vidsboku.com/news/devyat-urozhenok-nigerii-zaderzhany-v-ryazani-za-okazanie-intimuslug
Девять уроженок Нигерии задержаны за оказание интимных услуг в Рязани. Об этом сообщается на сайте УМВД во вторник, 18 ноября. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что девушки проживали в доме на Московском шоссе.
Re: Новости
У меня сложилось такое мнение, что доля, так называемых "мировых новостей" в новостном потоке RZN.INFO, стала превалировать над местными новостями. Что касается новостей в мире, то у нас, да у меня в том числе, очень широкий выбор, где их почитать. Правда, у RZN.INFO тоже много конкурентов, то, что я захожу именно сюда, скорее больше определяется привычкой, нежели тем, что тут новости подаются лучше, точнее, быстрее. Хотелось бы, что бы то, что именно волнует горожан, в большей мере освещалось "самым цитируемым СМИ региона". Мне про отмену маршрутных такси знать интереснее, чем про задержание более 200 протестующих в L.A. Я отдаю отчет в том, что новости RZN.INFO подаются не для меня лично, и что "на вкус и цвет...", но все же, давайте новостям региона отдавать большую часть, чем новостям мира.
Это такое предновогоднее пожелание!
Это такое предновогоднее пожелание!
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Новости
Рязанские аграрии выполнили почти половину плана на уборочную компанию
Этот вкуснец как вам нравится? Махровые приезжевские годы напомнило и газету "Приокская правда". Какой может быть план сейчас? Все хозяйства частные, минсельхоз только по карманам бабло рассовывает.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Новости
Причем приезжевские годы. Каждое с\х предприятие прогнозирует урожай, каждая область имеет% уборки урожая на определенный день августа. Вы отмечаете свой день рождения и юбилейные даты. Минсельхоз пока под следствием в лице зам министра области..
Re: Новости
Перевод дуртекста сразу давай.Чего сказать хотел?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Новости
UNCLE1911 писал(а):Перевод дуртекста сразу давай.Чего сказать хотел?
Просто никто ничего не планирует. Тем более урожаи в Рязанской области.
Это о другом,но новость.
, 12 августа 2015
Белоруссия запретила поставки свинины из Рязанской области из-за африканской чумы свиней .
К планированию.
""Прокуратура Рязанской области признала законным и обоснованным постановления следственных органов о возбуждении двух уголовных дел в отношении областного заместителя министра и продовольствия Геннадия Ноздрина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — говорится в сообщении.
Эффективное использование гипноза. Интересно.
Вся информация о гипнозе, гипнотерапиия, а также обучение техникам тут - hypnolife ru/ hypnolife ru/
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость