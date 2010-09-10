Девочки, вопрос назрел сезонный...

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
sellenna
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 25 май 2015, 10:19

Re: Девочки, вопрос назрел сезонный...

Сообщение sellenna » 24 июн 2015, 13:11

Lukum писал(а):Это точно, а то многие и волосы на голове и брови одной и той же краской красят


И что? Не вижу в этом ничего ужасного. Моя мама так и делает, когда волосы красит иногда и брови мазнет той же краской, через несколько минут смывает и все отлично, раздражения точно нет.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
sol
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Девочки, вопрос назрел сезонный...

Сообщение sol » 13 минут назад

Сделала полуперманентный макияж бровей NOVEL, мне нравится, что в итоге получилось. Яркие, но не слишком, пигмент красивый и контур мастер вывела идеально, симметрия соблюдена. Наконец такие брови у меня, как я хотела давно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей