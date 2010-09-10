Девочки, вопрос назрел сезонный...
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Re: Девочки, вопрос назрел сезонный...
Lukum писал(а):Это точно, а то многие и волосы на голове и брови одной и той же краской красят
И что? Не вижу в этом ничего ужасного. Моя мама так и делает, когда волосы красит иногда и брови мазнет той же краской, через несколько минут смывает и все отлично, раздражения точно нет.
Re: Девочки, вопрос назрел сезонный...
Сделала полуперманентный макияж бровей NOVEL, мне нравится, что в итоге получилось. Яркие, но не слишком, пигмент красивый и контур мастер вывела идеально, симметрия соблюдена. Наконец такие брови у меня, как я хотела давно.
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