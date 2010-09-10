Сообщение sellenna » 24 июн 2015, 13:11

Lukum писал(а): Это точно, а то многие и волосы на голове и брови одной и той же краской красят

И что? Не вижу в этом ничего ужасного. Моя мама так и делает, когда волосы красит иногда и брови мазнет той же краской, через несколько минут смывает и все отлично, раздражения точно нет.