Девочки, вопрос назрел сезонный...
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Re: Девочки, вопрос назрел сезонный...
Lukum писал(а):Это точно, а то многие и волосы на голове и брови одной и той же краской красят
И что? Не вижу в этом ничего ужасного. Моя мама так и делает, когда волосы красит иногда и брови мазнет той же краской, через несколько минут смывает и все отлично, раздражения точно нет.
Re: Девочки, вопрос назрел сезонный...
Сделала полуперманентный макияж бровей NOVEL, мне нравится, что в итоге получилось. Яркие, но не слишком, пигмент красивый и контур мастер вывела идеально, симметрия соблюдена. Наконец такие брови у меня, как я хотела давно.
Re: Девочки, вопрос назрел сезонный...
Как говориться красота требует жертв и от этого никуда не денешься. Это хорошо когда вы молоды и сможете обычным макияжем убрать все изъяны кожы и усталости. А вот если года уже не те, как стать На 10 лет моложе? Думаете что это невозможно? Хочу вам сказать что и такой шанс есть. Если вас это заинтересовало то можете посмотреть эту передачу http://teledni.ru/tv-peredachi/na-10-le ... nij-vypusk и удивиться до чего можно преобразить внешность.
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