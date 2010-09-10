Девочки, вопрос назрел сезонный...

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sellenna
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 25 май 2015, 10:19

Re: Девочки, вопрос назрел сезонный...

Сообщение sellenna » 24 июн 2015, 13:11

Lukum писал(а):Это точно, а то многие и волосы на голове и брови одной и той же краской красят


И что? Не вижу в этом ничего ужасного. Моя мама так и делает, когда волосы красит иногда и брови мазнет той же краской, через несколько минут смывает и все отлично, раздражения точно нет.
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Девочки, вопрос назрел сезонный...

Сообщение sol » 22 мар 2018, 13:40

Сделала полуперманентный макияж бровей NOVEL, мне нравится, что в итоге получилось. Яркие, но не слишком, пигмент красивый и контур мастер вывела идеально, симметрия соблюдена. Наконец такие брови у меня, как я хотела давно.
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Девочки, вопрос назрел сезонный...

Сообщение щукин » 39 минут назад

Как говориться красота требует жертв и от этого никуда не денешься. Это хорошо когда вы молоды и сможете обычным макияжем убрать все изъяны кожы и усталости. А вот если года уже не те, как стать На 10 лет моложе? Думаете что это невозможно? Хочу вам сказать что и такой шанс есть. Если вас это заинтересовало то можете посмотреть эту передачу http://teledni.ru/tv-peredachi/na-10-le ... nij-vypusk и удивиться до чего можно преобразить внешность.
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