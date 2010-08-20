Сообщение Овняшка » 20 авг 2010, 17:10

может ещё и делает сам?... чем дальше, тем интереснее..

...Поделись улыбкою своей,

И она к тебе не раз еще вернется ©

Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р