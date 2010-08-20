Эпиляция
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- Вежливый лось
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 621
- Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
- Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!
Re: Эпиляция
kokos3d писал(а):прывет Лосик)))) чё лыбисся??? или чё знаешь по этому поводу???
привет, сонца! очень много знаю)))
Не более семи раз!
Re: Эпиляция
Вежливый лось писал(а):.. очень много знаю)))
а в каком именно месте ты делаешь эпиляцию?.. раз уж ты так много знаешь...
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Эпиляция
Лось он Мудрый. Много чего знает.
Re: Эпиляция
может ещё и делает сам?... чем дальше, тем интереснее..
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Эпиляция
Да, Лосик, просвети уж нас ТУНДРОВ
Re: Эпиляция
мне вот интересно, какой он крем может посоветовать, после эпиляции, а то аж глаза разбегаются.. а тут прям спец, может советом поделится))
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Эпиляция
Овняшка
Денег сдерет за совет. Ты уж лучше все подряд скупай, авось, что и подойдет
Денег сдерет за совет. Ты уж лучше все подряд скупай, авось, что и подойдет
Re: Эпиляция
девчёнки приветик))) сто лет не видела))) надо его попытать знает ли он чё такое эпиляция и дипиляция))) тож хочу фсё знать!!! или лучше по старинке, бритьё!!
относись к другим так, как тебе хотелось бы, чтоб относились к тебе
Re: Эпиляция
В основном - восковая, либо шугаринг)
очень хотела попробовать фото, электро или лазерную, но как-то потом вдруг резко расхотелось))
очень хотела попробовать фото, электро или лазерную, но как-то потом вдруг резко расхотелось))
Re: Эпиляция
мне нравится восковая эпиляция - больно, адски больно, но зато 2 недели можно вообще не вспоминать о проблеме. в последнее время напряги с деньгами, поэтому перестала ходить в салон, делаю бритвой всё нужное - эффект на 1 день(
Re: Эпиляция
Я недавно видела в интернете видио про фото эпиляцию:)так там продавали приборчик такой маленький который собственно эпиляцию то и делает:)можно мол в домашних условиях делать,стоит правда около 20 тысяч
Re: Эпиляция
Эх, делала эпиляцию несколько раз в салонах - а эффект тот же, что и от эпилятора. Так зачем переплачивать?
Только фотоэпиляция интересна.. Хотя, кажется, и она проблему не решает до конца((
Только фотоэпиляция интересна.. Хотя, кажется, и она проблему не решает до конца((
Re: Эпиляция
Воском пользуюсь, только сама с фирмой определиться не могу, какая лучше, может кто подскажет?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 ноя 2013, 01:33
Re: Эпиляция
Я сделала процедуру элос эпиляции в клинике Вирсавия virsavia.ru на апарате Elos Plus. Это совершенно не больно и безопасно для кожи, результат просто супер! Сейчас в клинике проходит акция 45% скидка на эту процедуру, это еще один приятный сюрприз для меня,
Re: Эпиляция
А я вот по старинке - бритвой, после жирный увлажняющий крем....эх, я село...
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3056
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Эпиляция
Если интересует качественная эпиляция с помощью сахарной пасты (шугаринг) по недорогим ценам пишите в личку.
Re: Эпиляция
Впервые перед новым годом сходила на лазерную эпиляцию полного бикини. Больно, ужасно но это того стоит .
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