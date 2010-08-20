Эпиляция

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Вежливый лось
Пользователь RZN.info
Сообщения: 621
Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!

Re: Эпиляция

Сообщение Вежливый лось » 20 авг 2010, 15:35

kokos3d писал(а):прывет Лосик)))) чё лыбисся??? :lol: или чё знаешь по этому поводу??? :D



привет, сонца! :lol: очень много знаю)))
Не более семи раз!
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Эпиляция

Сообщение Овняшка » 20 авг 2010, 17:07

Вежливый лось писал(а):.. очень много знаю)))

а в каком именно месте ты делаешь эпиляцию?.. раз уж ты так много знаешь...
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Эпиляция

Сообщение Polli » 20 авг 2010, 17:09

Лось он Мудрый. Много чего знает.
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Эпиляция

Сообщение Овняшка » 20 авг 2010, 17:10

может ещё и делает сам?... чем дальше, тем интереснее..
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Эпиляция

Сообщение Polli » 20 авг 2010, 17:12

Да, Лосик, просвети уж нас ТУНДРОВ
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Эпиляция

Сообщение Овняшка » 20 авг 2010, 17:16

мне вот интересно, какой он крем может посоветовать, после эпиляции, а то аж глаза разбегаются.. а тут прям спец, может советом поделится))
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Эпиляция

Сообщение Polli » 20 авг 2010, 17:17

Овняшка
Денег сдерет за совет. Ты уж лучше все подряд скупай, авось, что и подойдет
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kokos3d
Гость RZN.info
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 22 июн 2010, 10:31
Откуда: Рязань

Re: Эпиляция

Сообщение kokos3d » 20 авг 2010, 21:01

девчёнки приветик))) сто лет не видела))) надо его попытать знает ли он чё такое эпиляция и дипиляция))) тож хочу фсё знать!!! или лучше по старинке, бритьё!! :lol: :lol:
относись к другим так, как тебе хотелось бы, чтоб относились к тебе
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ShadyLady
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:41

Re: Эпиляция

Сообщение ShadyLady » 18 окт 2010, 16:10

В основном - восковая, либо шугаринг)
очень хотела попробовать фото, электро или лазерную, но как-то потом вдруг резко расхотелось))
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Mimozina
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21 июл 2010, 15:47

Re: Эпиляция

Сообщение Mimozina » 10 ноя 2010, 17:17

мне нравится восковая эпиляция - больно, адски больно, но зато 2 недели можно вообще не вспоминать о проблеме. в последнее время напряги с деньгами, поэтому перестала ходить в салон, делаю бритвой всё нужное - эффект на 1 день(
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puli
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 18:09

Re: Эпиляция

Сообщение puli » 21 дек 2010, 00:15

Я недавно видела в интернете видио про фото эпиляцию:)так там продавали приборчик такой маленький который собственно эпиляцию то и делает:)можно мол в домашних условиях делать,стоит правда около 20 тысяч :(
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Nessy
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 янв 2011, 15:27

Re: Эпиляция

Сообщение Nessy » 18 янв 2011, 17:19

Эх, делала эпиляцию несколько раз в салонах - а эффект тот же, что и от эпилятора. Так зачем переплачивать?
Только фотоэпиляция интересна.. Хотя, кажется, и она проблему не решает до конца((
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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Эпиляция

Сообщение Mary_May » 25 май 2012, 09:57

Воском пользуюсь, только сама с фирмой определиться не могу, какая лучше, может кто подскажет?
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Prima Vera
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 ноя 2013, 01:33

Re: Эпиляция

Сообщение Prima Vera » 09 ноя 2013, 01:47

Я сделала процедуру элос эпиляции в клинике Вирсавия virsavia.ru на апарате Elos Plus. Это совершенно не больно и безопасно для кожи, результат просто супер! Сейчас в клинике проходит акция 45% скидка на эту процедуру, это еще один приятный сюрприз для меня,
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Катерина1
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 23:33

Re: Эпиляция

Сообщение Катерина1 » 10 ноя 2013, 13:12

А я вот по старинке - бритвой, после жирный увлажняющий крем....эх, я село...
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tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3056
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя tigrizca

Re: Эпиляция

Сообщение tigrizca » 19 ноя 2014, 15:14

Если интересует качественная эпиляция с помощью сахарной пасты (шугаринг) по недорогим ценам пишите в личку.
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Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 19:42

Re: Эпиляция

Сообщение Нюша В » 03 янв 2017, 20:52

Впервые перед новым годом сходила на лазерную эпиляцию полного бикини. Больно, ужасно но это того стоит .
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Sofa
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сегодня, 20:21

Re: Эпиляция

Сообщение Sofa » 24 минуты назад

Ой, я так боюсь и просто бреюсь.
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