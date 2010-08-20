Эпиляция

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Вежливый лось
Пользователь RZN.info
Сообщения: 621
Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!

Re: Эпиляция

Сообщение Вежливый лось » 20 авг 2010, 15:35

kokos3d писал(а):прывет Лосик)))) чё лыбисся??? :lol: или чё знаешь по этому поводу??? :D



привет, сонца! :lol: очень много знаю)))
Не более семи раз!
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Эпиляция

Сообщение Овняшка » 20 авг 2010, 17:07

Вежливый лось писал(а):.. очень много знаю)))

а в каком именно месте ты делаешь эпиляцию?.. раз уж ты так много знаешь...
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Эпиляция

Сообщение Polli » 20 авг 2010, 17:09

Лось он Мудрый. Много чего знает.
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Эпиляция

Сообщение Овняшка » 20 авг 2010, 17:10

может ещё и делает сам?... чем дальше, тем интереснее..
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Эпиляция

Сообщение Polli » 20 авг 2010, 17:12

Да, Лосик, просвети уж нас ТУНДРОВ
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Эпиляция

Сообщение Овняшка » 20 авг 2010, 17:16

мне вот интересно, какой он крем может посоветовать, после эпиляции, а то аж глаза разбегаются.. а тут прям спец, может советом поделится))
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Эпиляция

Сообщение Polli » 20 авг 2010, 17:17

Овняшка
Денег сдерет за совет. Ты уж лучше все подряд скупай, авось, что и подойдет
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kokos3d
Гость RZN.info
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 22 июн 2010, 10:31
Откуда: Рязань

Re: Эпиляция

Сообщение kokos3d » 20 авг 2010, 21:01

девчёнки приветик))) сто лет не видела))) надо его попытать знает ли он чё такое эпиляция и дипиляция))) тож хочу фсё знать!!! или лучше по старинке, бритьё!! :lol: :lol:
относись к другим так, как тебе хотелось бы, чтоб относились к тебе
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ShadyLady
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:41

Re: Эпиляция

Сообщение ShadyLady » 18 окт 2010, 16:10

В основном - восковая, либо шугаринг)
очень хотела попробовать фото, электро или лазерную, но как-то потом вдруг резко расхотелось))
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Mimozina
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 21 июл 2010, 15:47

Re: Эпиляция

Сообщение Mimozina » 10 ноя 2010, 17:17

мне нравится восковая эпиляция - больно, адски больно, но зато 2 недели можно вообще не вспоминать о проблеме. в последнее время напряги с деньгами, поэтому перестала ходить в салон, делаю бритвой всё нужное - эффект на 1 день(
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puli
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 18:09

Re: Эпиляция

Сообщение puli » 21 дек 2010, 00:15

Я недавно видела в интернете видио про фото эпиляцию:)так там продавали приборчик такой маленький который собственно эпиляцию то и делает:)можно мол в домашних условиях делать,стоит правда около 20 тысяч :(
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Nessy
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 янв 2011, 15:27

Re: Эпиляция

Сообщение Nessy » 18 янв 2011, 17:19

Эх, делала эпиляцию несколько раз в салонах - а эффект тот же, что и от эпилятора. Так зачем переплачивать?
Только фотоэпиляция интересна.. Хотя, кажется, и она проблему не решает до конца((
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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Эпиляция

Сообщение Mary_May » 25 май 2012, 09:57

Воском пользуюсь, только сама с фирмой определиться не могу, какая лучше, может кто подскажет?
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Prima Vera
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 ноя 2013, 01:33

Re: Эпиляция

Сообщение Prima Vera » 09 ноя 2013, 01:47

Я сделала процедуру элос эпиляции в клинике Вирсавия virsavia.ru на апарате Elos Plus. Это совершенно не больно и безопасно для кожи, результат просто супер! Сейчас в клинике проходит акция 45% скидка на эту процедуру, это еще один приятный сюрприз для меня,
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Катерина1
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 23:33

Re: Эпиляция

Сообщение Катерина1 » 10 ноя 2013, 13:12

А я вот по старинке - бритвой, после жирный увлажняющий крем....эх, я село...
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tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя tigrizca

Re: Эпиляция

Сообщение tigrizca » 19 ноя 2014, 15:14

Если интересует качественная эпиляция с помощью сахарной пасты (шугаринг) по недорогим ценам пишите в личку.
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Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 19:42

Re: Эпиляция

Сообщение Нюша В » 03 янв 2017, 20:52

Впервые перед новым годом сходила на лазерную эпиляцию полного бикини. Больно, ужасно но это того стоит .
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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Эпиляция

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 15:21

Есть те, кого лазерная эпиляция не берет? Слышала от некоторых девочек, что проходили курс до 8-ми процедур и через пару недель волос начинал опять расти, это реально? Прочитала вчера на сайте клиники, что может быть вызвано особенностями гормонального фона или подделкой оборудования. Как проверить свой гормональный фон перед процедурой чтобы деньги не выбрасывать на ветер? Какие анализы нужно сдать?
зы. Пишу с аккаунта мужа, на свой зайти не могу вторую неделю.
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