Эпиляция
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- Вежливый лось
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 621
- Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
- Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!
Re: Эпиляция
kokos3d писал(а):прывет Лосик)))) чё лыбисся??? или чё знаешь по этому поводу???
привет, сонца! очень много знаю)))
Не более семи раз!
Re: Эпиляция
Вежливый лось писал(а):.. очень много знаю)))
а в каком именно месте ты делаешь эпиляцию?.. раз уж ты так много знаешь...
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Эпиляция
Лось он Мудрый. Много чего знает.
Re: Эпиляция
может ещё и делает сам?... чем дальше, тем интереснее..
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Эпиляция
Да, Лосик, просвети уж нас ТУНДРОВ
Re: Эпиляция
мне вот интересно, какой он крем может посоветовать, после эпиляции, а то аж глаза разбегаются.. а тут прям спец, может советом поделится))
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Эпиляция
Овняшка
Денег сдерет за совет. Ты уж лучше все подряд скупай, авось, что и подойдет
Денег сдерет за совет. Ты уж лучше все подряд скупай, авось, что и подойдет
Re: Эпиляция
девчёнки приветик))) сто лет не видела))) надо его попытать знает ли он чё такое эпиляция и дипиляция))) тож хочу фсё знать!!! или лучше по старинке, бритьё!!
относись к другим так, как тебе хотелось бы, чтоб относились к тебе
Re: Эпиляция
В основном - восковая, либо шугаринг)
очень хотела попробовать фото, электро или лазерную, но как-то потом вдруг резко расхотелось))
очень хотела попробовать фото, электро или лазерную, но как-то потом вдруг резко расхотелось))
Re: Эпиляция
мне нравится восковая эпиляция - больно, адски больно, но зато 2 недели можно вообще не вспоминать о проблеме. в последнее время напряги с деньгами, поэтому перестала ходить в салон, делаю бритвой всё нужное - эффект на 1 день(
Re: Эпиляция
Я недавно видела в интернете видио про фото эпиляцию:)так там продавали приборчик такой маленький который собственно эпиляцию то и делает:)можно мол в домашних условиях делать,стоит правда около 20 тысяч
Re: Эпиляция
Эх, делала эпиляцию несколько раз в салонах - а эффект тот же, что и от эпилятора. Так зачем переплачивать?
Только фотоэпиляция интересна.. Хотя, кажется, и она проблему не решает до конца((
Только фотоэпиляция интересна.. Хотя, кажется, и она проблему не решает до конца((
Re: Эпиляция
Воском пользуюсь, только сама с фирмой определиться не могу, какая лучше, может кто подскажет?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 ноя 2013, 01:33
Re: Эпиляция
Я сделала процедуру элос эпиляции в клинике Вирсавия virsavia.ru на апарате Elos Plus. Это совершенно не больно и безопасно для кожи, результат просто супер! Сейчас в клинике проходит акция 45% скидка на эту процедуру, это еще один приятный сюрприз для меня,
Re: Эпиляция
А я вот по старинке - бритвой, после жирный увлажняющий крем....эх, я село...
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Эпиляция
Если интересует качественная эпиляция с помощью сахарной пасты (шугаринг) по недорогим ценам пишите в личку.
Re: Эпиляция
Впервые перед новым годом сходила на лазерную эпиляцию полного бикини. Больно, ужасно но это того стоит .
Re: Эпиляция
Есть те, кого лазерная эпиляция не берет? Слышала от некоторых девочек, что проходили курс до 8-ми процедур и через пару недель волос начинал опять расти, это реально? Прочитала вчера на сайте клиники, что может быть вызвано особенностями гормонального фона или подделкой оборудования. Как проверить свой гормональный фон перед процедурой чтобы деньги не выбрасывать на ветер? Какие анализы нужно сдать?
зы. Пишу с аккаунта мужа, на свой зайти не могу вторую неделю.
зы. Пишу с аккаунта мужа, на свой зайти не могу вторую неделю.
Re: Эпиляция
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Re: Эпиляция
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