Давление 170. Гроб заказывать?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
Вы, главное, успокойтесь, не паникуйте-жить будете.. .
давление-это предупреждения человека, что нужно менять образ жизни. .
Во-первых, питание.. после вашего гипертонического криза, вам лучше слегка поголодать. .
посторайтесь часов 6 вообще не кушать, просто лежите и отдыхайте, если болит голова даже телевизор не включайте, нужно полное расслабление,
во-вторых, соль вообще на время исключите из питания, также жареное, копченое,
пища должна быть растительной, белковой, можно немного углеводов, жирность самую малость,
когда станет получше, то займитесь спортом-он панацея от всех болезней, улучшите свое кровообращения, соответственно и сердечко начнет приходить в норму,
человеческий организм многое может, просто ему надо помогать. .
Третье-это никаких стрессов, больше позитива,.. Как? Это уже вам решать. .
Четвертое, все же посетите врача, ппроверьте сердце, сдайте анализы, начните принимать лекарства, понижающие давление и, соответственно, выполняйте вышеизложенные рекомендации. .
Все будет хорошо!
давление-это предупреждения человека, что нужно менять образ жизни. .
Во-первых, питание.. после вашего гипертонического криза, вам лучше слегка поголодать. .
посторайтесь часов 6 вообще не кушать, просто лежите и отдыхайте, если болит голова даже телевизор не включайте, нужно полное расслабление,
во-вторых, соль вообще на время исключите из питания, также жареное, копченое,
пища должна быть растительной, белковой, можно немного углеводов, жирность самую малость,
когда станет получше, то займитесь спортом-он панацея от всех болезней, улучшите свое кровообращения, соответственно и сердечко начнет приходить в норму,
человеческий организм многое может, просто ему надо помогать. .
Третье-это никаких стрессов, больше позитива,.. Как? Это уже вам решать. .
Четвертое, все же посетите врача, ппроверьте сердце, сдайте анализы, начните принимать лекарства, понижающие давление и, соответственно, выполняйте вышеизложенные рекомендации. .
Все будет хорошо!
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
Неоценимую пользу здоровью принесет ваше уменьшение количества соли в пище, отказ от курения, если вы кончено же и чрезмерного употребления алкогольных напитков, увеличение физической активности (после консультации с врачом), умение расслабляться и отдыхать после напряженного дня.
Да и вообще для каждого человека должно осуществляться индивидуальное лечение, назначенное квалифицированным врачом. Поэтому срочно посетите больницу, и пусть ваш лечащий врач выпишет вам правильные препараты, и по необходимости какие-то ограничения в еде, или в физических упражнениях.
Да и вообще для каждого человека должно осуществляться индивидуальное лечение, назначенное квалифицированным врачом. Поэтому срочно посетите больницу, и пусть ваш лечащий врач выпишет вам правильные препараты, и по необходимости какие-то ограничения в еде, или в физических упражнениях.
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
А где ссыль на рекламируемый ресурс?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
Ух ! Вам к врачу надо а не на форуме сидеть)
Там Вам скорее помогут
Там Вам скорее помогут
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
Ребята, вы опоздали со своими советами всего-то на одну пятилетку.
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
Марвин Гудмэн писал(а):Свежеприехав с карьера - 170-120, через час полежавши - 160-110.
И на неделе сердце покалывало, нижнее было 125.
Мерял электронным, у здорового он показывает норму 120-80.
А по работе приходится иногда тяжёлые колонки в одиночку таскать.
Чо пить, что не пить, как молиться7
будете заказывать гроб, заказывайте БУ, они дешевле
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
Пока вызывайте 03. Они подскажут когда понадобиться гроб.
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
Они в Рязани точно начнут подсказывать, у какой фирмы гроб заказывать. И всё остальное.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
103 приезжает по вызову через13 минут,на ДТП через8 минут.Но это в Москве.
В Рязани,когда станция 03 была на Полевой приезжала 03 ранее. Главное- доктор оставлял вместе со шприцами и пустыми ампулами свою визитную карточку. Помню фамилию Карцев.
В Рязани,когда станция 03 была на Полевой приезжала 03 ранее. Главное- доктор оставлял вместе со шприцами и пустыми ампулами свою визитную карточку. Помню фамилию Карцев.
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
Это ещё нормально. У меня бывает и двести, но пока жив и чувствую себя нормально. Если вы чувствуете себя хорошо и врачи не бьют панику, то про гроб говорить рано.
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
А в больницу к специалистам сходить и пройти курс лечения пройти не пробовали?
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
Ожидал очереди к врачу.Перед этим надо измерить давление 111\56 ммрт ст Бабуся моего возраста говорит.Вчера давление поднялось до 140 мм скорую вызывала,нынче пришла к врачу. Вот так относятся с давлению старшее поколение.
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
смешное такое у темы название...а к кардиологу не? гипертонию вполне возможно контролировать с помощью таблеток, у меня тётя уже лет 10 на таблетках и гроб покупать еще долго не собирается.
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
У меня такое давление с перепоя постояно
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
Frolova писал(а):смешное такое у темы название...а к кардиологу не? гипертонию вполне возможно контролировать с помощью таблеток, у меня тётя уже лет 10 на таблетках и гроб покупать еще долго не собирается.
С давлением высоким не к кардиологу надо, а к неврологу. Есть люди, которые с таким умирают, а есть люди с давлением 170-180 живут годами, для них высокое это больше 200.
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
У меня поднималось до 160-170 раза три уже, плохо становится, но не смертельно. Главное, не нервничать, успокоиться, прилечь и таблеточку выпить. У меня у свекрови бывает давление 220 и ничего, ттт, живет, нас радует.
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя