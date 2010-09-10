Сообщение Tobiin » 01 июн 2015, 00:48

Вы, главное, успокойтесь, не паникуйте-жить будете.. .

давление-это предупреждения человека, что нужно менять образ жизни. .

Во-первых, питание.. после вашего гипертонического криза, вам лучше слегка поголодать. .

посторайтесь часов 6 вообще не кушать, просто лежите и отдыхайте, если болит голова даже телевизор не включайте, нужно полное расслабление,

во-вторых, соль вообще на время исключите из питания, также жареное, копченое,

пища должна быть растительной, белковой, можно немного углеводов, жирность самую малость,

когда станет получше, то займитесь спортом-он панацея от всех болезней, улучшите свое кровообращения, соответственно и сердечко начнет приходить в норму,

человеческий организм многое может, просто ему надо помогать. .

Третье-это никаких стрессов, больше позитива,.. Как? Это уже вам решать. .

Четвертое, все же посетите врача, ппроверьте сердце, сдайте анализы, начните принимать лекарства, понижающие давление и, соответственно, выполняйте вышеизложенные рекомендации. .

Все будет хорошо!