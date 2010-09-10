Давление 170. Гроб заказывать?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Tobiin
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2015, 00:38

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Tobiin » 01 июн 2015, 00:48

Вы, главное, успокойтесь, не паникуйте-жить будете.. .
давление-это предупреждения человека, что нужно менять образ жизни. .
Во-первых, питание.. после вашего гипертонического криза, вам лучше слегка поголодать. .
посторайтесь часов 6 вообще не кушать, просто лежите и отдыхайте, если болит голова даже телевизор не включайте, нужно полное расслабление,
во-вторых, соль вообще на время исключите из питания, также жареное, копченое,
пища должна быть растительной, белковой, можно немного углеводов, жирность самую малость,
когда станет получше, то займитесь спортом-он панацея от всех болезней, улучшите свое кровообращения, соответственно и сердечко начнет приходить в норму,
человеческий организм многое может, просто ему надо помогать. .
Третье-это никаких стрессов, больше позитива,.. Как? Это уже вам решать. .
Четвертое, все же посетите врача, ппроверьте сердце, сдайте анализы, начните принимать лекарства, понижающие давление и, соответственно, выполняйте вышеизложенные рекомендации. .
Все будет хорошо!
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Рина2306
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 июн 2015, 22:04

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Рина2306 » 02 июн 2015, 22:16

Неоценимую пользу здоровью принесет ваше уменьшение количества соли в пище, отказ от курения, если вы кончено же и чрезмерного употребления алкогольных напитков, увеличение физической активности (после консультации с врачом), умение расслабляться и отдыхать после напряженного дня.

Да и вообще для каждого человека должно осуществляться индивидуальное лечение, назначенное квалифицированным врачом. Поэтому срочно посетите больницу, и пусть ваш лечащий врач выпишет вам правильные препараты, и по необходимости какие-то ограничения в еде, или в физических упражнениях.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11279
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение UNCLE1911 » 02 июн 2015, 22:30

А где ссыль на рекламируемый ресурс?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Анна_1978
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 10:29

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Анна_1978 » 21 авг 2015, 10:45

Ух ! Вам к врачу надо а не на форуме сидеть)
Там Вам скорее помогут
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Борислава » 25 авг 2015, 13:39

Ребята, вы опоздали со своими советами всего-то на одну пятилетку.
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samsonov
Гость RZN.info
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 21:55

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение samsonov » 08 окт 2015, 00:12

Марвин Гудмэн писал(а):Свежеприехав с карьера - 170-120, через час полежавши - 160-110.
И на неделе сердце покалывало, нижнее было 125.
Мерял электронным, у здорового он показывает норму 120-80.
А по работе приходится иногда тяжёлые колонки в одиночку таскать.

Чо пить, что не пить, как молиться7

будете заказывать гроб, заказывайте БУ, они дешевле
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6613
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение ivanes » 08 окт 2015, 11:44

Пока вызывайте 03. Они подскажут когда понадобиться гроб.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Док » 19 окт 2015, 18:28

Они в Рязани точно начнут подсказывать, у какой фирмы гроб заказывать. И всё остальное.
Your friend in time Emmet L.Brown
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6613
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение ivanes » 19 окт 2015, 19:50

103 приезжает по вызову через13 минут,на ДТП через8 минут.Но это в Москве.
В Рязани,когда станция 03 была на Полевой приезжала 03 ранее. Главное- доктор оставлял вместе со шприцами и пустыми ампулами свою визитную карточку. Помню фамилию Карцев.
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение viktorcok » 07 ноя 2015, 00:35

Это ещё нормально. У меня бывает и двести, но пока жив и чувствую себя нормально. Если вы чувствуете себя хорошо и врачи не бьют панику, то про гроб говорить рано.
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Koser
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 12:53

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Koser » 27 дек 2015, 16:14

А в больницу к специалистам сходить и пройти курс лечения пройти не пробовали?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6613
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение ivanes » 27 дек 2015, 18:54

Ожидал очереди к врачу.Перед этим надо измерить давление 111\56 ммрт ст Бабуся моего возраста говорит.Вчера давление поднялось до 140 мм скорую вызывала,нынче пришла к врачу. Вот так относятся с давлению старшее поколение.
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Frolova
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 21:51

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Frolova » 27 дек 2015, 22:34

смешное такое у темы название...а к кардиологу не? гипертонию вполне возможно контролировать с помощью таблеток, у меня тётя уже лет 10 на таблетках и гроб покупать еще долго не собирается.
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genja203
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 18:41

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение genja203 » 27 янв 2016, 11:25

У меня такое давление с перепоя постояно
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Lenka83 » 12 фев 2016, 15:21

Frolova писал(а):смешное такое у темы название...а к кардиологу не? гипертонию вполне возможно контролировать с помощью таблеток, у меня тётя уже лет 10 на таблетках и гроб покупать еще долго не собирается.

С давлением высоким не к кардиологу надо, а к неврологу. Есть люди, которые с таким умирают, а есть люди с давлением 170-180 живут годами, для них высокое это больше 200.
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение sol » 01 июн 2018, 19:27

У меня поднималось до 160-170 раза три уже, плохо становится, но не смертельно. Главное, не нервничать, успокоиться, прилечь и таблеточку выпить. У меня у свекрови бывает давление 220 и ничего, ттт, живет, нас радует.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Мэри » 04 июн 2018, 11:42

Ничего себе 220... надеюсь она лечится, наблюдается у невролога? А какую вы таблетку пьете, у меня тоже стало повышаться, но не критично, до 140 и то мне нехорошо с ним, мое 110 на 60-70.
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение sol » 04 июн 2018, 19:23

Я под язык капотен кладу, узнала про эти таблетки от свекрови, она много чего перепробовала, но лучше всего снижает именно капотен. Он быстро растворяется и снижать начинает давление быстро.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Мэри » Сегодня, 10:33

значит, возьму капотен, мне нужно, чтобы быстро, потому что голова так болит, что ничего делать, думать не могу, только спать и еще подташнивает меня в этот момент, стул частый... Одним словом ничего хорошего и хочется это состояние поскорее убрать.
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