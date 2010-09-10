Давление 170. Гроб заказывать?
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Re: Давление 170. Гроб заказывать?
Не все так критично!! Есть всегда решение и лечение и в вашем случае также
Re: Давление 170. Гроб заказывать?
Гроб, конечно, можно пока и не заказывать, но вот к кардиологу вам точно нужно! А у вас, случайно, нет никаких врожденных патологий сердца? Насколько мне известно, то повышение артериального давления до таких показателей - это может признаком легочной гипертензии. У моей бабушки патология кроветворной системы и именно на этой почве возникла легочная гипертензия, о которой недавно читала в медицинской статье https://medicalok.ru/gipertoniya/legochnaya-gipertenziya.html Так что если у вас, помимо давления под 170, есть такие симптомы, как одышка, слабость и снижение массы, то это одни из признаков заболевания!
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