Давление 170. Гроб заказывать?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Kirill23 » 08 янв 2019, 20:27

Не все так критично!! Есть всегда решение и лечение и в вашем случае также
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Antyan » 08 янв 2019, 23:07

Гроб, конечно, можно пока и не заказывать, но вот к кардиологу вам точно нужно! А у вас, случайно, нет никаких врожденных патологий сердца? Насколько мне известно, то повышение артериального давления до таких показателей - это может признаком легочной гипертензии. У моей бабушки патология кроветворной системы и именно на этой почве возникла легочная гипертензия, о которой недавно читала в медицинской статье https://medicalok.ru/gipertoniya/legochnaya-gipertenziya.html Так что если у вас, помимо давления под 170, есть такие симптомы, как одышка, слабость и снижение массы, то это одни из признаков заболевания!
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение polpol » Сегодня, 20:09

Алекс вы спрашиваете помогает ли анальгин от головной боли Да, это средство быстро может купировать головную боль, однако, препарат нужно правильно принимать. А принимать таблетки Анальгина можно сразу после возникновения дискомфорта в голове.
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Iwanvolday
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 23:08
Откуда: Екатеринбург

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Iwanvolday » Сегодня, 20:11

Стоит заметить, что есть максимальное суточное количество медикаментов, которое может принять больной. В противном случае наступает передозировка, а боль, при этом, не проходит.
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