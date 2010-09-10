Сообщение Варенок » Сегодня, 14:55

Vlad648 писал(а): Бывает, что у человека гипертонический криз - до 220 верхнее и до 180 нижнее доходит. И ничего, и таких "откачивают". А 170 для некоторых вообще "рабочее" давление

Да, все очень индивидуально, не надо опираться на общие нормы.Правильнее опираться на самочувствие при определенном давлении, а потом корректировать его препаратами совместно с кардиологом.