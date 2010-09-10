Давление 170. Гроб заказывать?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Antyan » 08 янв 2019, 23:07

Гроб, конечно, можно пока и не заказывать, но вот к кардиологу вам точно нужно! А у вас, случайно, нет никаких врожденных патологий сердца? Насколько мне известно, то повышение артериального давления до таких показателей - это может признаком легочной гипертензии. У моей бабушки патология кроветворной системы и именно на этой почве возникла легочная гипертензия, о которой недавно читала в медицинской статье https://medicalok.ru/gipertoniya/legochnaya-gipertenziya.html Так что если у вас, помимо давления под 170, есть такие симптомы, как одышка, слабость и снижение массы, то это одни из признаков заболевания!
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение polpol » 24 апр 2019, 20:09

Алекс вы спрашиваете помогает ли анальгин от головной боли Да, это средство быстро может купировать головную боль, однако, препарат нужно правильно принимать. А принимать таблетки Анальгина можно сразу после возникновения дискомфорта в голове.
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Vlad648
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 окт 2010, 11:58

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Vlad648 » 25 апр 2019, 09:33

Бывает, что у человека гипертонический криз - до 220 верхнее и до 180 нижнее доходит. И ничего, и таких "откачивают". А 170 для некоторых вообще "рабочее" давление
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Варенок
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 11:35

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Варенок » 17 июн 2019, 14:55

Vlad648 писал(а):Бывает, что у человека гипертонический криз - до 220 верхнее и до 180 нижнее доходит. И ничего, и таких "откачивают". А 170 для некоторых вообще "рабочее" давление

Да, все очень индивидуально, не надо опираться на общие нормы.
Правильнее опираться на самочувствие при определенном давлении, а потом корректировать его препаратами совместно с кардиологом.
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение Зверь » 25 ноя 2019, 19:26

Многое зависит от правильной работы головного мозга. И из-за этого и может возникнуть высокое давление.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Давление 170. Гроб заказывать?

Сообщение polpol » Вчера, 23:07

Никаких стрессов, больше позитива,.. Как? Это уже вам решать. И посетите врача, проверьте сердце, сдайте анализы, начните принимать лекарства, понижающие давление.
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