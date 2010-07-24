Сколько стоит ремонт в рязани.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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18 сообщений • Страница 1 из 1
Сколько стоит ремонт в рязани.
Имеется трешка площадью 92 кв. м. Новостройка. Кто-нибудь может сказать сколько будет стоить ремонт в такой квартире, если предполагается стандартный евроремонт. Сколько в среднем стоит квадратный метр.
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
deminairi
Занимаюсь ремонтом. Для обсуждения данного вопроса лучше встретиться. + Можете придти посмотреть текущие объекты. Пишите в личку свой номер тел. Цены по Рязани средние.
Занимаюсь ремонтом. Для обсуждения данного вопроса лучше встретиться. + Можете придти посмотреть текущие объекты. Пишите в личку свой номер тел. Цены по Рязани средние.
san-therm.ru
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
Нужен ремонт новостройка, 1комн, 36м2 (снос стены, выравнивание стен под плитку, под покраску, выравнивание потолка, стяжка, установка сантехники, электрика)
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
olgakw
Пишите номер телефона в личку. Созвонимся, встретимся. Набрасаю ориентировочную стоимость.
Пишите номер телефона в личку. Созвонимся, встретимся. Набрасаю ориентировочную стоимость.
san-therm.ru
- Вежливый лось
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 621
- Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
- Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
deminairi писал(а):Имеется трешка площадью 92 кв. м. Новостройка. Кто-нибудь может сказать сколько будет стоить ремонт в такой квартире, если предполагается стандартный евроремонт. Сколько в среднем стоит квадратный метр.
трешка. около сотни метров. уже потратил лям двести. еще сотни 2- 2,5 и можно заезжать.
Не более семи раз!
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
Ну это вы имеете ввиду с материалом. А тут многое зависит какой материал использовать. Меня же интерисует сколько стоит работа. За кв. метр.
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
Вежливый лось писал(а):уже потратил лям двести
Неплохой бюджет.
san-therm.ru
- Вежливый лось
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 621
- Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
- Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
z645 писал(а):Вежливый лось писал(а):уже потратил лям двести
Неплохой бюджет.
а я меньше и не планировал. делалось все, начиная от демонтажа стяжки, частичной перепланировки и полной замены всей электропроводки (ушло 400 с чем то метров проводов)...... что то переделывалось по 2-3 раза...
Не более семи раз!
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
deminairi
Чтобы 2-3 раза не переделывать,лучше сделать проект на бумаге. После реализовать на практике.Дешевле будет. Заказ гараж 5х7 метров для двух машин. Строители сделали 5х7 м по наружным габаритам. Я считал по внутри.
Чтобы 2-3 раза не переделывать,лучше сделать проект на бумаге. После реализовать на практике.Дешевле будет. Заказ гараж 5х7 метров для двух машин. Строители сделали 5х7 м по наружным габаритам. Я считал по внутри.
- Вежливый лось
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 621
- Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
- Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
да согласен! но то, что было красиво на бумаге, вживую смотрелось уже не так...
Не более семи раз!
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
И все-таки сколько? 3, 4 тыс. за квадрат. Может кто фирму посоветует
- Вежливый лось
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 621
- Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
- Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
да что тут считать то? 1 400 000/100м.кв = 14 000руб/м.кв - ремонт с материалом. материал закупал сам, но не весь, к сожалению. апельсиновая скидка появилась гораздо позже начала ремонта(((. учитывай, что процентов 20 (если не больше) из этой суммы у меня ушло на различные переделывания. сделали часть - получили денег - забухали - пропали на неделю - приглашаешь других - те говорят, что сделано не так - демонтировали - сделали часть - получили денег - далее по циклу..., так у меня было с тремя бригадами гипсокартонщиков.
Не более семи раз!
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
deminairi писал(а):И все-таки сколько?
Работа около 3 т.р. квартира под ключ (без навороченных потолков - обои под покраску или гкл короб по краю, напольное покрытие в комнатах - линолеум или ламинат, без глобальных перепланировок)
san-therm.ru
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 окт 2010, 22:05
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
Есть только один способ узнать точную стоимость ремонта квартиры, пригласить специалиста на объект. А спрашивать на форумах приблизительную цену или узнавать стоимость отдельных работ смысла нет, всё равно ошибётесь. По вопросам ремонта можете звонить нам . Выезд бесплатный. Мы приедем сделаем соответствующие замеры, проконсультируем и дадим точную цену на ремонт.
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
Professional
Размечтался. Прям к тебе заказывать побежали. Я почти 2 года на этом форуме и у меня именно с него было всего два заказа.
Размечтался. Прям к тебе заказывать побежали. Я почти 2 года на этом форуме и у меня именно с него было всего два заказа.
san-therm.ru
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
Советую вообще приглашать не одного специалиста, а нескольких, дабы цены промониторить, + лучше не связываться с фирмами - так как это просто тупо посредники, с Вас денег будут брать просто больше, а гарантий никаких после ремонта вы вообще не получите - проверено, даже если обещать вам будут золотые горы, вы вряд ли чего потом от них добьетесь.
На собственном примере могу сказать, что лучше нанять отделочников частников, они ответственнее и работают на совесть, правда и оплачивать придется по факту. Мне попался вот нормальный мастер - свой, рязанский, который цену предложил ниже чем на фирме, которая мне до этого ремонт пыталась делать, а сделал лучше и быстрее, так как деньги получал сразу за определенный объем, а не через посредника раз в месяц, да и то с задержкой. Так то!
Могу если что его координаты оставить - пишите, если нужно.
____________________________________________________________________________________________________
Стальные двери Гардиан - надежная защита!
На собственном примере могу сказать, что лучше нанять отделочников частников, они ответственнее и работают на совесть, правда и оплачивать придется по факту. Мне попался вот нормальный мастер - свой, рязанский, который цену предложил ниже чем на фирме, которая мне до этого ремонт пыталась делать, а сделал лучше и быстрее, так как деньги получал сразу за определенный объем, а не через посредника раз в месяц, да и то с задержкой. Так то!
Могу если что его координаты оставить - пишите, если нужно.
____________________________________________________________________________________________________
Стальные двери Гардиан - надежная защита!
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сколько стоит ремонт в рязани.
bianco писал(а):На собственном примере могу сказать, что лучше нанять отделочников частников, они ответственнее и работают на совесть, правда и оплачивать придется по факту.
Как отделочник частник, полностью с вами согласен!
san-therm.ru
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 июн 2019, 19:39
Ремонт квартиры в Рязани.
Требуется порядочный, русский, местный, неконфликтный (!), с рекомендациями мастер-профессионал для ремонта небольшой квартиры в Дядьково, все просто (но качественно), без изысков, самое "сложное" - возведение межкомнатных перегородок, стоимость работы 3000 ка.м. (уже сделаны стяжка пола, штукатурка стен, электрика). По времени не тороплю. желательно долгосрочное сотрудничество.
18 сообщений • Страница 1 из 1
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