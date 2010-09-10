Сколько стоит ремонт в рязани.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Сколько стоит ремонт в рязани.

Сообщение DenisKot » Сегодня, 15:22

Смотря что делать нужно...
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Сколько стоит ремонт в рязани.

Сообщение Laca » Сегодня, 20:41

Ой, у меня такая проблема. Только ремонт сделала и придётся всё сначала начинать. У меня трубы в ванной прорвало, затопила весь дом.
Вот теперь очень жалею, что не установила систему защиты от протечки воды optsantex.ru/category/sistema-kontrolja-protechki-vody-neptun/ - такую хочу в этот раз заказать и установить.
А если бы сделал это сразу, такой проблемы можно было избежать.
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