Сообщение Elser » 31 июл 2010, 12:16

ОМГ, Марвин, перечитай предидущие посты...

Ну или давай по порядку:

адын(ну или раз, как тебе больше нравится) - проблема уже решена;

дваадын( ну или два) - я конечно виноват, что не написал поточнее, но раньше - это за неделю до поломки компьютера, так что думаю те игры, в которые я играл на этом же компьютере требовательнее не стали.

Ну а насчет последнего: "3. Если не поможет - системный блок в помойку, приобрести новый с процессором не ниже I5-750 - это поможет точно!!!" - не стоит так утрировать в сторону безисходности. Мне лично тратить деньги на i5 не оч хочется.