Тормозят игры

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Elser
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 17 май 2010, 11:42

Re: Тормозят игры

Сообщение Elser » 29 июл 2010, 11:59

Думается материнскую плату. По мне так если бы проц, то этого , одного внезапного старта не было бы.
Но как грится: "семь раз отмерь.."
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supraktik
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 окт 2008, 23:11

Re: Тормозят игры

Сообщение supraktik » 30 июл 2010, 01:39

На счет 6000+ и недорогих материнок Asus - проблема старая. И связана она с TDP этого Атлона 6000+, он сам то может и не греться за счет хорошего кулера, а вот цепи питания процессора на материнке греются оч хорошо и материнка переключается в троттлинг, решается вопрос наклейкой радиаторов или вообще заменой материнки на мать от другого производителя. Например, если бы была материнка Asus Crosshair Formula II там наклеены радиаторы заводские - такой проблемы нет.
У меня была Asus M2N-X в связке с 6000+ - как раз такую ситуацию наблюдал в играх (конкретно - в Operation Flashpoint Dragon Rising)
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5913
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Тормозят игры

Сообщение StR » 30 июл 2010, 10:58

supraktik писал(а):связана она с TDP этого Атлона 6000+

Потроллю немного: Интел рулит!
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5128
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
Контактная информация:
Контактная информация пользователя pas2005

Re: Тормозят игры

Сообщение pas2005 » 30 июл 2010, 11:24

StR писал(а):Потроллю немного: Интел рулит!

Хм, BMW vs Mersedes???
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5913
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Тормозят игры

Сообщение StR » 30 июл 2010, 11:35

pas2005 писал(а):Хм, BMW vs Mersedes???

Не-а. Интел рулит!
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Тормозят игры

Сообщение Engineer » 30 июл 2010, 11:58

pas2005 писал(а):Хм, BMW vs Mersedes???

Ауди
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Urry
Гость RZN.info
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 13:50

Re: Тормозят игры

Сообщение Urry » 30 июл 2010, 15:14

StR писал(а):Потроллю немного: Интел рулит!

Согласен.
Буквально вчера спалился АMD 5000+, перегрелся... БП выдает немного больше напругу, и все... проц перегревается.
Причем сгорел на "глазах". Загрузился в БИОС смотрю на монитор температуры проца, дошло до 97-выключил, и больше комп не стартанул :(
Причем это уже второй проц с таким диагнозом.

P.S. Хотя дома у меня AMD :)
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Elser
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 17 май 2010, 11:42

Re: Тормозят игры

Сообщение Elser » 31 июл 2010, 11:16

Насчет TDP - старый таки был Brisbane (89вт), а новый, с которым все нормально заработало - windsor (125вт) =)
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Elser
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 17 май 2010, 11:42

Re: Тормозят игры

Сообщение Elser » 31 июл 2010, 11:24

Urry писал(а):Буквально вчера спалился АMD 5000+

А 5000+ не 22g случаем?
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Марвин Гудмэн
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2682
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
Откуда: Моя болота

Re: Тормозят игры

Сообщение Марвин Гудмэн » 31 июл 2010, 11:25

Elser писал(а):Раньше хватало.

1. Самообман. Раньше программы и игры были полегче, но это забывается.
2. Всё снести, отформатировать и переустановить с минимумом программ, посмотреть.
3. Если не поможет - системный блок в помойку, приобрести новый с процессором не ниже I5-750 - это поможет точно!!!
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Elser
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 17 май 2010, 11:42

Re: Тормозят игры

Сообщение Elser » 31 июл 2010, 12:16

ОМГ, Марвин, перечитай предидущие посты...
Ну или давай по порядку:
адын(ну или раз, как тебе больше нравится) - проблема уже решена;
дваадын( ну или два) - я конечно виноват, что не написал поточнее, но раньше - это за неделю до поломки компьютера, так что думаю те игры, в которые я играл на этом же компьютере требовательнее не стали.
Ну а насчет последнего: "3. Если не поможет - системный блок в помойку, приобрести новый с процессором не ниже I5-750 - это поможет точно!!!" - не стоит так утрировать в сторону безисходности. Мне лично тратить деньги на i5 не оч хочется.
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supraktik
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 окт 2008, 23:11

Re: Тормозят игры

Сообщение supraktik » 01 авг 2010, 15:34

Был в моей практике случай когда материнка элитгруп постоянно глючила с брисбейном и отлично работала с виндзором и семпроном спарта.
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theo
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 03:18

Re: Тормозят игры

Сообщение theo » 23 авг 2010, 00:07

Поставь пару лишних кулеров, должно помочь
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Elser
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 17 май 2010, 11:42

Re: Тормозят игры

Сообщение Elser » 23 авг 2010, 11:41

Theo, спасибо конечно, но проблема была не в перегреве :)
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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Re: Тормозят игры

Сообщение gosbon74 » Сегодня, 21:33

Скачайте более оптимизированную игру.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Тормозят игры

Сообщение staspavlov777 » 37 минут назад

Согласен, можно скачать кс 1.6 всеми любимую и не париться по поводу производительности компьютера. Обычно она всем идёт без фризов и вылетов, а куча сборок, как здесь https://cs-dl777.ru , ещё и превозносят в игру разнообразности.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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