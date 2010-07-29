Тормозят игры
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Re: Тормозят игры
Думается материнскую плату. По мне так если бы проц, то этого , одного внезапного старта не было бы.
Но как грится: "семь раз отмерь.."
Но как грится: "семь раз отмерь.."
Re: Тормозят игры
На счет 6000+ и недорогих материнок Asus - проблема старая. И связана она с TDP этого Атлона 6000+, он сам то может и не греться за счет хорошего кулера, а вот цепи питания процессора на материнке греются оч хорошо и материнка переключается в троттлинг, решается вопрос наклейкой радиаторов или вообще заменой материнки на мать от другого производителя. Например, если бы была материнка Asus Crosshair Formula II там наклеены радиаторы заводские - такой проблемы нет.
У меня была Asus M2N-X в связке с 6000+ - как раз такую ситуацию наблюдал в играх (конкретно - в Operation Flashpoint Dragon Rising)
У меня была Asus M2N-X в связке с 6000+ - как раз такую ситуацию наблюдал в играх (конкретно - в Operation Flashpoint Dragon Rising)
Re: Тормозят игры
supraktik писал(а):связана она с TDP этого Атлона 6000+
Потроллю немного: Интел рулит!
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Тормозят игры
StR писал(а):Потроллю немного: Интел рулит!
Хм, BMW vs Mersedes???
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Re: Тормозят игры
pas2005 писал(а):Хм, BMW vs Mersedes???
Не-а. Интел рулит!
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Тормозят игры
pas2005 писал(а):Хм, BMW vs Mersedes???
Ауди
Re: Тормозят игры
StR писал(а):Потроллю немного: Интел рулит!
Согласен.
Буквально вчера спалился АMD 5000+, перегрелся... БП выдает немного больше напругу, и все... проц перегревается.
Причем сгорел на "глазах". Загрузился в БИОС смотрю на монитор температуры проца, дошло до 97-выключил, и больше комп не стартанул
Причем это уже второй проц с таким диагнозом.
P.S. Хотя дома у меня AMD
Re: Тормозят игры
Насчет TDP - старый таки был Brisbane (89вт), а новый, с которым все нормально заработало - windsor (125вт) =)
Re: Тормозят игры
Urry писал(а):Буквально вчера спалился АMD 5000+
А 5000+ не 22g случаем?
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Тормозят игры
Elser писал(а):Раньше хватало.
1. Самообман. Раньше программы и игры были полегче, но это забывается.
2. Всё снести, отформатировать и переустановить с минимумом программ, посмотреть.
3. Если не поможет - системный блок в помойку, приобрести новый с процессором не ниже I5-750 - это поможет точно!!!
Re: Тормозят игры
ОМГ, Марвин, перечитай предидущие посты...
Ну или давай по порядку:
адын(ну или раз, как тебе больше нравится) - проблема уже решена;
дваадын( ну или два) - я конечно виноват, что не написал поточнее, но раньше - это за неделю до поломки компьютера, так что думаю те игры, в которые я играл на этом же компьютере требовательнее не стали.
Ну а насчет последнего: "3. Если не поможет - системный блок в помойку, приобрести новый с процессором не ниже I5-750 - это поможет точно!!!" - не стоит так утрировать в сторону безисходности. Мне лично тратить деньги на i5 не оч хочется.
Ну или давай по порядку:
адын(ну или раз, как тебе больше нравится) - проблема уже решена;
дваадын( ну или два) - я конечно виноват, что не написал поточнее, но раньше - это за неделю до поломки компьютера, так что думаю те игры, в которые я играл на этом же компьютере требовательнее не стали.
Ну а насчет последнего: "3. Если не поможет - системный блок в помойку, приобрести новый с процессором не ниже I5-750 - это поможет точно!!!" - не стоит так утрировать в сторону безисходности. Мне лично тратить деньги на i5 не оч хочется.
Re: Тормозят игры
Был в моей практике случай когда материнка элитгруп постоянно глючила с брисбейном и отлично работала с виндзором и семпроном спарта.
Re: Тормозят игры
Поставь пару лишних кулеров, должно помочь
Re: Тормозят игры
Theo, спасибо конечно, но проблема была не в перегреве
Re: Тормозят игры
Скачайте более оптимизированную игру.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Тормозят игры
Согласен, можно скачать кс 1.6 всеми любимую и не париться по поводу производительности компьютера. Обычно она всем идёт без фризов и вылетов, а куча сборок, как здесь https://cs-dl777.ru , ещё и превозносят в игру разнообразности.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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