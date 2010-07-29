Тормозят игры
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Re: Тормозят игры
Думается материнскую плату. По мне так если бы проц, то этого , одного внезапного старта не было бы.
Но как грится: "семь раз отмерь.."
Но как грится: "семь раз отмерь.."
Re: Тормозят игры
На счет 6000+ и недорогих материнок Asus - проблема старая. И связана она с TDP этого Атлона 6000+, он сам то может и не греться за счет хорошего кулера, а вот цепи питания процессора на материнке греются оч хорошо и материнка переключается в троттлинг, решается вопрос наклейкой радиаторов или вообще заменой материнки на мать от другого производителя. Например, если бы была материнка Asus Crosshair Formula II там наклеены радиаторы заводские - такой проблемы нет.
У меня была Asus M2N-X в связке с 6000+ - как раз такую ситуацию наблюдал в играх (конкретно - в Operation Flashpoint Dragon Rising)
У меня была Asus M2N-X в связке с 6000+ - как раз такую ситуацию наблюдал в играх (конкретно - в Operation Flashpoint Dragon Rising)
Re: Тормозят игры
supraktik писал(а):связана она с TDP этого Атлона 6000+
Потроллю немного: Интел рулит!
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Тормозят игры
StR писал(а):Потроллю немного: Интел рулит!
Хм, BMW vs Mersedes???
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Re: Тормозят игры
pas2005 писал(а):Хм, BMW vs Mersedes???
Не-а. Интел рулит!
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Тормозят игры
pas2005 писал(а):Хм, BMW vs Mersedes???
Ауди
Re: Тормозят игры
StR писал(а):Потроллю немного: Интел рулит!
Согласен.
Буквально вчера спалился АMD 5000+, перегрелся... БП выдает немного больше напругу, и все... проц перегревается.
Причем сгорел на "глазах". Загрузился в БИОС смотрю на монитор температуры проца, дошло до 97-выключил, и больше комп не стартанул
Причем это уже второй проц с таким диагнозом.
P.S. Хотя дома у меня AMD
Re: Тормозят игры
Насчет TDP - старый таки был Brisbane (89вт), а новый, с которым все нормально заработало - windsor (125вт) =)
Re: Тормозят игры
Urry писал(а):Буквально вчера спалился АMD 5000+
А 5000+ не 22g случаем?
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Тормозят игры
Elser писал(а):Раньше хватало.
1. Самообман. Раньше программы и игры были полегче, но это забывается.
2. Всё снести, отформатировать и переустановить с минимумом программ, посмотреть.
3. Если не поможет - системный блок в помойку, приобрести новый с процессором не ниже I5-750 - это поможет точно!!!
Re: Тормозят игры
ОМГ, Марвин, перечитай предидущие посты...
Ну или давай по порядку:
адын(ну или раз, как тебе больше нравится) - проблема уже решена;
дваадын( ну или два) - я конечно виноват, что не написал поточнее, но раньше - это за неделю до поломки компьютера, так что думаю те игры, в которые я играл на этом же компьютере требовательнее не стали.
Ну а насчет последнего: "3. Если не поможет - системный блок в помойку, приобрести новый с процессором не ниже I5-750 - это поможет точно!!!" - не стоит так утрировать в сторону безисходности. Мне лично тратить деньги на i5 не оч хочется.
Ну или давай по порядку:
адын(ну или раз, как тебе больше нравится) - проблема уже решена;
дваадын( ну или два) - я конечно виноват, что не написал поточнее, но раньше - это за неделю до поломки компьютера, так что думаю те игры, в которые я играл на этом же компьютере требовательнее не стали.
Ну а насчет последнего: "3. Если не поможет - системный блок в помойку, приобрести новый с процессором не ниже I5-750 - это поможет точно!!!" - не стоит так утрировать в сторону безисходности. Мне лично тратить деньги на i5 не оч хочется.
Re: Тормозят игры
Был в моей практике случай когда материнка элитгруп постоянно глючила с брисбейном и отлично работала с виндзором и семпроном спарта.
Re: Тормозят игры
Поставь пару лишних кулеров, должно помочь
Re: Тормозят игры
Theo, спасибо конечно, но проблема была не в перегреве
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 307
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Тормозят игры
Согласен, можно скачать кс 1.6 всеми любимую и не париться по поводу производительности компьютера. Обычно она всем идёт без фризов и вылетов, а куча сборок, как здесь https://cs-dl777.ru , ещё и превозносят в игру разнообразности.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Re: Тормозят игры
Глюки и зависания в играх обычно вызваны неисправностью самого компьютера или же наличием вирусов в файле установки программы. Именно поэтому я все-все игры покупаю хоть и по дешевым ценам, но напрямую и официально у реальных продавцов с ggsel. Далее уже качаю и устанавливаю строго со steam/origin/egs. На днях там нашла Total War attila в который еще в университете мачтала поиграть. Вот цена с 1899 упала до 119 рублей и теперь смело можно покупать и без угрызения совести, если вдруг не понравится механика или графика. Как никак, а игре 5 лет скоро будет, а в 2015 еще старые движки использовали)))
Re: Тормозят игры
Игра может у Вас тормозить, из-за не правильного размера файла подкачки !
Одним из важнейших моментов оптимизации при малом объеме оперативной памяти является настройка файла подкачки. Большинство пользователей оставляют на усмотрение Windows, какой размер файла подкачки выбрать, чтобы компьютер работал идеально. Подобный подход в корне неправильный, и самостоятельная настройка файла подкачки позволит увеличить производительность системы.
А как это сделать самому, Вы вот тут уж сами почитайте https://okeygeek.ru/kakojj-razmer-fajjla-podkachki-windows-vybrat-i-kak-ego-nastroit/ . Я когда его увеличила , все и перестало зависать !
Одним из важнейших моментов оптимизации при малом объеме оперативной памяти является настройка файла подкачки. Большинство пользователей оставляют на усмотрение Windows, какой размер файла подкачки выбрать, чтобы компьютер работал идеально. Подобный подход в корне неправильный, и самостоятельная настройка файла подкачки позволит увеличить производительность системы.
А как это сделать самому, Вы вот тут уж сами почитайте https://okeygeek.ru/kakojj-razmer-fajjla-podkachki-windows-vybrat-i-kak-ego-nastroit/ . Я когда его увеличила , все и перестало зависать !
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