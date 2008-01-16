Правила раздела

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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roman
Пользователь RZN.info
Сообщения: 967
Зарегистрирован: 14 окт 2005, 21:39

Сообщение roman » 16 янв 2008, 12:30

Не Тимошка.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11126
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Сообщение UNCLE1911 » 16 янв 2008, 22:23

Как он любит, чтоб за ним последнее слово оставалось :D
"Бог не Микишка, как стукнет - так шишка"
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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roman
Пользователь RZN.info
Сообщения: 967
Зарегистрирован: 14 окт 2005, 21:39

Сообщение roman » 17 янв 2008, 10:28

"Бог не Микишка, как стукнет - так шишка"


C радостью оставил бы последнее слово за Вами. Но не получается. Вот и в данном случае имено "не Тимошка", а "не Микишка".
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя admin

Сообщение admin » 17 янв 2008, 10:44

Господа это уже не относится к теме топика. Это особенности диалектов... прекратили это обсуждение здесь.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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roman
Пользователь RZN.info
Сообщения: 967
Зарегистрирован: 14 окт 2005, 21:39

Сообщение roman » 17 янв 2008, 10:51

Да вообще начинать не нужно было.
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Maroshka62
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 19 янв 2009, 12:23

Re: Правила раздела

Сообщение Maroshka62 » 23 янв 2009, 14:24

этот раздел надо переименовать в "антирелигиозный", название "религия, конфессии" совершенно не соответствует
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раф
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 15:32

Re: Правила раздела

Сообщение раф » 25 янв 2015, 13:51

Скажите, почему мне не дают высказаться. Ведь я никого не оскорбил, а если кто-то и в обиде--так это только потому, что нужно дать дочитать мою статью до конца.
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Пух
Гость RZN.info
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:50

Re: Правила раздела

Сообщение Пух » 25 янв 2015, 14:20

раф писал(а):Скажите, почему мне не дают высказаться. Ведь я никого не оскорбил, а если кто-то и в обиде--так это только потому, что нужно дать дочитать мою статью до конца.

А потому, что саентологам тут делать нечего. Иди, болезный с Богом отсель. :D
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раф
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 15:32

Re: Правила раздела

Сообщение раф » 25 янв 2015, 14:36

Воля ваша. Но только на Украине не прекратиться конфликт, пока не появиться новый человек.
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Пух
Гость RZN.info
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:50

Re: Правила раздела

Сообщение Пух » 25 янв 2015, 14:56

раф писал(а):Воля ваша. Но только на Украине не прекратиться конфликт, пока не появиться новый человек.

О как! И религия и политика-всё в одну кучу. А украине и правда, нужен новый человек. Человек, который сможет остановить никому не нужную, гражданскую братоубийственную войну.
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раф
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 15:32

Re: Правила раздела

Сообщение раф » 25 янв 2015, 15:23

Этот человек нужен не только Украине, а вернее не столько украинцам, а сколько русскоязычному населению Украины. Потому что он знает, как найти выход. Ты пишишь мне, что мне кто то платит.. Мне не платит никто, за 15 лет я развил своё дело настолько, что не нуждаюсь в чей либо помощи. Помощь нужна сам знаешь кому. Я не пиарюсь, и повторюсь--это моя первая публикация. Возможно, она выглядит наивно, но она идёт от чистого сердца.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5624
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Правила раздела

Сообщение ivanes » 25 янв 2015, 15:47

Политика,экономика и религия во многих страна связаны одной идеологией. Это заметно в США, ЕС, РФ. Бог с нами -лозунг на долларе. Глава РПЦ выступает в Госдуме, Обама не перестает в своих речах вспоминать Бога,которым ему помогает управлять США,Папа Римский выступает во многих странах.
Украине уже не нужен новый человек у власти. На здании СБУ красуются два флага. Украины и США. Скоро вывесят еще флаг ЕС.
Там рули управления Украиной. Там деньги в виде кредитов..
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11126
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Правила раздела

Сообщение UNCLE1911 » 27 янв 2015, 20:45

Ванваныч, выпей лекарство и найми переводчика)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36

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