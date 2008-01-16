Сообщение раф » 25 янв 2015, 15:23

Этот человек нужен не только Украине, а вернее не столько украинцам, а сколько русскоязычному населению Украины. Потому что он знает, как найти выход. Ты пишишь мне, что мне кто то платит.. Мне не платит никто, за 15 лет я развил своё дело настолько, что не нуждаюсь в чей либо помощи. Помощь нужна сам знаешь кому. Я не пиарюсь, и повторюсь--это моя первая публикация. Возможно, она выглядит наивно, но она идёт от чистого сердца.