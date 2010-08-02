Сообщение Наташенька1986 » 02 авг 2010, 09:56

при заказе отправляйте фотографии на bushmanova86@yandex.ru с пометкой благотворительная акция для Саши Васильчук. На следующий день я скидываю вам макет вашего заказа, и если вас все устраивает, вы оплачиваете пожертвование для Сашули и я отправляю Вам ваш заказ. Если вы проживаете в Москве, то заказ можно получить через 2 дня, а если в РФ, то 1-2 недели

Здравствуйте дорогие форумчане! Вообще создание фотокниг, фтоисторий и фотосувениров моя работа, и видя что никак не идет сбор денег у Сашеньки ...Фотокнига - это очень хороший подарок для любого члена семьи, а если это еще и спасет кому то жизнь, эта книга останется вам как символ вашей доброты...Я изготовлю для вас индивидуальную фотокнигу с вашей историей, специально подобранными стихами. Единственное, придется платить за печать фотокниги, за свою работу дизайнера я не беру не рубля, а прошу перевести на счет Сашеньки деньги. Как только придет отчет о поступлении денежных средств, книга отправляется в печать. Сроки доставки от 1 до 2 недель в зависимости от региона. Посылка отправляется почтой наложенным платежом. Давайте вместе поможем Сашеньке и сделаем себе подарок.СТОИМОСТЬ ФОТОКНИГ:ТВЕРДАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОБЛОЖКА:размер 200х200см (входит более 200 фотографий) 1500 руб.в это входит:999 рублей (печать, необходимо оплатить на почте при получении) и 500 рублей в помощь Сашеньке.размер 200х270см (входит более 300 фотографий) 1700 руб.в это входит:1190 рублей (печать, необходимо оплатить на почте при получении) и 510 рублей в помощь Сашеньке.МЯГКАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОБЛОЖКА:размер 210х148см (входит более 100 фотографий) 819 руб.в это входит:319 рублей (печать, необходимо оплатить на почте при получении) и 500 рублей в помощь Сашеньке.размер 190х190см (входит более 300 фотографий) 1000 руб.в это входит:500 рублей (печать, необходимо оплатить на почте при получении) и 500 рублей в помощь Сашеньке.ФОТОКНИГА:Фотосувениры:стоимость 1 фотокружки 690 рублейв это входит: 440 рублей (печать, необходимо оплатить на почте при получении) и 250 рублей в помощь Сашеньке.стоимость 1 фотоигрушки 900 рублейв это входит: 550 рублей (печать, необходимо оплатить на почте при получении) и 350 рублей в помощь Сашеньке.стоимость 1 фотофутболки 690 рублейв это входит: 440 рублей (печать, необходимо оплатить на почте при получении) и 250 рублей в помощь Сашеньке.стоимость 1 фотомагнита от 149 до 260 рублейв это входит:Акрил 7х5 см 99 рублей (печать, необходимо оплатить на почте при получении) и 50 рублей в помощь Сашеньке.Винил 7х10 см 120 рублей (печать, необходимо оплатить на почте при получении) и 50 рублей в помощь Сашеньке.Винил 10х15 см 165 рублей (печать, необходимо оплатить на почте при получении) и 50 рублей в помощь Сашеньке.Винил 15х20 см 210 рублей (печать, необходимо оплатить на почте при получении) и 50 рублей в помощь Сашеньке.1 фотооткрытка стоит 100 рублейв это входит:50 рублей (печать, необходимо оплатить на почте при получении) и 50 рублей в помощь Сашеньке.Стоимость 1 фотопазла 450 рублейв это входит:320 рублей (печать, необходимо оплатить на почте при получении) и 130 рублей в помощь Сашеньке.Вот еще один лот:Детские пледики для новорожденных, очень хороший подарок.Цвет может быть любым, в принципе как и размер. Средний размер пледика примерно 80на85. Пряжа 50%акрил, 50%шерсть, можно так же любую хлопковую пряжу и акриловую, лишь бы толщина подходила. Теплые, но не колючие. Маленьким деткам очень уютно под такими.Средняя цена пледика с учетом ниток и пересылкой 700 руб. (цена автора работ) и 300 рублей пожертвование на лечение Сашеньки.Итого стоимость одного пледика 1 000 рублей.