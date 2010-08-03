CRM-системы

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Вежливый лось
Пользователь RZN.info
Сообщения: 621
Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!

CRM-системы

Сообщение Вежливый лось » 03 авг 2010, 17:36

юзает ли кто и какие? не могу определиться с выбором.
Не более семи раз!
Вернуться к началу
logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1445
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: CRM-системы

Сообщение logdam » 03 авг 2010, 21:32

SugarCRM, SalesForce
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Вежливый лось
Пользователь RZN.info
Сообщения: 621
Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!

Re: CRM-системы

Сообщение Вежливый лось » 04 авг 2010, 09:03

а насколько оправдано использование crm в принципе? что конкретно оно дало именно твоей компании?
Не более семи раз!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
Контактная информация:
Контактная информация пользователя termo101

Re: CRM-системы

Сообщение termo101 » 04 авг 2010, 09:29

Вежливый лось писал(а):а насколько оправдано использование crm в принципе? что конкретно оно дало именно твоей компании?


Оправдано:
1. Личный календарь каждого сотрудника (проверка ведения его руководителем в том числе)
2. Дисциплинирует
3. Клиентская база онлайн
4. Контроль руководством офлайн менеджерских дел, клиентов текущих, потенциальных.
5. Удаленный доступ к клинтской базе онлайн с любой точки земли.
6. Улучшение сервиса клиентов, т.к. незакрытые заявки сигнализируют о себе постоянно.
7. Контроль за средним руководящим звеном. Руководитель видит заявки, поданые на подпись менеджером начальнику отделу, но не дошедшие до высшего руководства. (хрен начальник отдела свалит всё на манагера, если сам облажался, всё видно)

Сумбурно написал... еще не проснулся. Хорошая штука, надо ставить.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: CRM-системы

Сообщение Bazooka » 04 авг 2010, 11:40

CRM имеет смысл если она связана с вашей учетной системой, иначе малоэффективна
из крутых MS Dynamics CRM (плотная связка с MS Exchange)
иp более реальных для Рязани 1С:CRM (+ легко интегрируется с учетной системой на 1С)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Вежливый лось
Пользователь RZN.info
Сообщения: 621
Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!

Re: CRM-системы

Сообщение Вежливый лось » 04 авг 2010, 12:00

termo101 писал(а):5. Удаленный доступ к клинтской базе онлайн с любой точки земли.


т.е. база хранится на удаленном сервере? а если на сервере компании в офисе?

вчера скачал несколько free- demo- ни хрена не понял. возможно у кого посмотреть как она работает вживую? понажимать кнопочки?
Не более семи раз!
Вернуться к началу
logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1445
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: CRM-системы

Сообщение logdam » 04 авг 2010, 12:45

Вежливый лось писал(а):
termo101 писал(а):5. Удаленный доступ к клинтской базе онлайн с любой точки земли.

т.е. база хранится на удаленном сервере? а если на сервере компании в офисе?

SalesForce например на удаленном сервере только, работают через веб инетерфейс. Многи другие развертываются у себя.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
trojan_downloader
Пользователь RZN.info
Сообщения: 811
Зарегистрирован: 04 мар 2006, 18:35
Контактная информация:
Контактная информация пользователя trojan_downloader

Re: CRM-системы

Сообщение trojan_downloader » 10 авг 2010, 15:25

Оптимальная связка - shugarCRM + web программист, 1C дороговато выходит.
Интеграция с 1С - не главное, самое ценное - управление продажами, воронка там, ну и тыды.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Вежливый лось
Пользователь RZN.info
Сообщения: 621
Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!

Re: CRM-системы

Сообщение Вежливый лось » 11 авг 2010, 13:31

так может кто то показать на примере как и что работает?
Не более семи раз!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
trojan_downloader
Пользователь RZN.info
Сообщения: 811
Зарегистрирован: 04 мар 2006, 18:35
Контактная информация:
Контактная информация пользователя trojan_downloader

Re: CRM-системы

Сообщение trojan_downloader » 11 авг 2010, 14:14

Вежливый лось писал(а):так может кто то показать на примере как и что работает?

В систему вносится клиент, по нему отмечаются события, как то: исходящие/входящие обращения, контактная и прочая полезная информация, стоимость сделок, устанавливаются напоминания. Кроме того, отмечается стадия продажи, на которой клиент находится в данный момент. Все это в привязке к пользователю (менеджеру). Соответственно, дает много информации о процессе продаж в конторе: какой менеджер сколько звонков/встреч сделал, на какой стадии продаж отваливаются клиенты, и т.д.
Но в любом случае, CRM, как правило, затачивается под конкретные бизнес-процессы. По софту вариантов много. Можно 1С, в общем то ничего, но дорого получается если официально, можно бесплатный вариант, например, shugar crm + свой веб программист.
Вернуться к началу
МегаМАКС
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 июл 2009, 17:14
Откуда: Рязань-Солотча
Контактная информация:
Контактная информация пользователя МегаМАКС

Re: CRM-системы

Сообщение МегаМАКС » 17 авг 2010, 15:25

мне понравились продукты от http://www.manageengine.com. есть и CRM (хотя он называется ServiceDesk) но по функционалу скорее CRM и прочие системы... интерфейс мультиязычный, есть серверная часть и под линух и под Win.

Tiger, Sugar чет не впечатлили

возможно Вам подойдет что-то типа http://nnm.ru/blogs/rusol83/sage_act_pr ... _2010/#cut но я ее не юзал
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Дракулаура
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:41

Re: CRM-системы

Сообщение Дракулаура » 28 окт 2015, 20:22

trojan_downloader писал(а):CRM, как правило, затачивается под конкретные бизнес-процессы.

Именно так! Мы приобрели bpm’online sales для отдела продаж, используем уже больше года, впечатления хорошие. В системе - http://www.terrasoft.ru/sales действительно приятно работать, яркий удобный интерфейс и графики эффективности. Удобно организованный каталог продуктов и поиск в нем по фильтрам, менеджеры быстро находят нужный товар. Единственная трудность в том, чтобы изначально правильно наполнить систему, очистить от повторов или незаполненных записей, но можно импортировать данные из экселя или 1С. Все продажи, заказы или договоры можно привязать к контакту или контрагенту — так вся нужная информация быстро находится. Для наших торгпредов можно составить маршрут и отслеживать выполнение плана, можно оформить заказ на продукцию прямо на точке, т.е. система работает как онлайн, так и оффлайн.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
OksanaSimonets
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 18:08

Re: CRM-системы

Сообщение OksanaSimonets » 18 ноя 2015, 14:38

скажу, что штука это крутая, когда в компании есть какие-то системы, разработанные для автоматизации процесса работы) вот у нас для эйчар отдела разрабатывали такую здесь http://inbase.com.ua/reshenia-and-uslug ... gi/734-bpm, не говоря о другом софте по типу админки, си ар эм, хотя пользовались раньше си ар эм крембо. поэтому, разработке внутрикорпоративного ПО быть!)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
NataliSerd
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 19:05

Re: CRM-системы

Сообщение NataliSerd » 22 ноя 2015, 19:09

оооооо, прикольная штука, если автоматизировать бизнес-процессы)) очень даже прикольная) так эффективность работы увеличивается)))
Вернуться к началу
o1eg
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 23:54

Re: CRM-системы

Сообщение o1eg » 15 янв 2016, 21:50

Новый сервис «Битрикс24» – первый социальный интранет в «облаке»
«Битрикс24» - это единое рабочее пространство для компании или отдела, которое повышает эффективность работы и позволяет каждому из сотрудников стать успешнее. Это облачный сервис, предоставляемый нашей компанией. По концепции сервиса каждая компания сможет максимально быстро завести себе отдельный сайт в домене *.bitrix24.ru, bitrix24.com, bitrix24.de с соответствующими языками интерфейса.

Оказываемые услуги по Битрикс 24:

-Настройка
-Консультация
-Внедрение
-Обучение
-Разработка бизнес процессов
-Подключение и настройка IP телефонии.
-Интеграция с 1С (Счета)
-Обмен с сайтом на Битрикс (Каталог товаров)
-Автоматическая загрузка/добавление лидов с сайта.

8-910-613-04-49
zakaz@ko25.ru
ko25.ru
Вернуться к началу
OlegBaskow
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 6 минут назад

Re: CRM-системы

Сообщение OlegBaskow » 5 минут назад

Посмотрите вот тут http://maxtarget.by/crm-sistemy Уверен, что вы сможете подобрать для себя нужный вариант.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: OlegBaskow и 2 гостя