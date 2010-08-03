CRM-системы
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
16 сообщений • Страница 1 из 1
- Вежливый лось
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 621
- Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
- Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!
CRM-системы
юзает ли кто и какие? не могу определиться с выбором.
Не более семи раз!
Re: CRM-системы
SugarCRM, SalesForce
- Вежливый лось
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 621
- Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
- Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!
Re: CRM-системы
а насколько оправдано использование crm в принципе? что конкретно оно дало именно твоей компании?
Не более семи раз!
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 500
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
- Контактная информация:
Re: CRM-системы
Вежливый лось писал(а):а насколько оправдано использование crm в принципе? что конкретно оно дало именно твоей компании?
Оправдано:
1. Личный календарь каждого сотрудника (проверка ведения его руководителем в том числе)
2. Дисциплинирует
3. Клиентская база онлайн
4. Контроль руководством офлайн менеджерских дел, клиентов текущих, потенциальных.
5. Удаленный доступ к клинтской базе онлайн с любой точки земли.
6. Улучшение сервиса клиентов, т.к. незакрытые заявки сигнализируют о себе постоянно.
7. Контроль за средним руководящим звеном. Руководитель видит заявки, поданые на подпись менеджером начальнику отделу, но не дошедшие до высшего руководства. (хрен начальник отдела свалит всё на манагера, если сам облажался, всё видно)
Сумбурно написал... еще не проснулся. Хорошая штука, надо ставить.
Re: CRM-системы
CRM имеет смысл если она связана с вашей учетной системой, иначе малоэффективна
из крутых MS Dynamics CRM (плотная связка с MS Exchange)
иp более реальных для Рязани 1С:CRM (+ легко интегрируется с учетной системой на 1С)
из крутых MS Dynamics CRM (плотная связка с MS Exchange)
иp более реальных для Рязани 1С:CRM (+ легко интегрируется с учетной системой на 1С)
- Вежливый лось
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 621
- Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
- Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!
Re: CRM-системы
termo101 писал(а):5. Удаленный доступ к клинтской базе онлайн с любой точки земли.
т.е. база хранится на удаленном сервере? а если на сервере компании в офисе?
вчера скачал несколько free- demo- ни хрена не понял. возможно у кого посмотреть как она работает вживую? понажимать кнопочки?
Не более семи раз!
Re: CRM-системы
Вежливый лось писал(а):termo101 писал(а):5. Удаленный доступ к клинтской базе онлайн с любой точки земли.
т.е. база хранится на удаленном сервере? а если на сервере компании в офисе?
SalesForce например на удаленном сервере только, работают через веб инетерфейс. Многи другие развертываются у себя.
- trojan_downloader
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 811
- Зарегистрирован: 04 мар 2006, 18:35
- Контактная информация:
Re: CRM-системы
Оптимальная связка - shugarCRM + web программист, 1C дороговато выходит.
Интеграция с 1С - не главное, самое ценное - управление продажами, воронка там, ну и тыды.
Интеграция с 1С - не главное, самое ценное - управление продажами, воронка там, ну и тыды.
- Вежливый лось
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 621
- Зарегистрирован: 26 янв 2008, 12:44
- Откуда: ты сам то с какова раёна? чо сказал?!!
Re: CRM-системы
так может кто то показать на примере как и что работает?
Не более семи раз!
- trojan_downloader
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 811
- Зарегистрирован: 04 мар 2006, 18:35
- Контактная информация:
Re: CRM-системы
Вежливый лось писал(а):так может кто то показать на примере как и что работает?
В систему вносится клиент, по нему отмечаются события, как то: исходящие/входящие обращения, контактная и прочая полезная информация, стоимость сделок, устанавливаются напоминания. Кроме того, отмечается стадия продажи, на которой клиент находится в данный момент. Все это в привязке к пользователю (менеджеру). Соответственно, дает много информации о процессе продаж в конторе: какой менеджер сколько звонков/встреч сделал, на какой стадии продаж отваливаются клиенты, и т.д.
Но в любом случае, CRM, как правило, затачивается под конкретные бизнес-процессы. По софту вариантов много. Можно 1С, в общем то ничего, но дорого получается если официально, можно бесплатный вариант, например, shugar crm + свой веб программист.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 27 июл 2009, 17:14
- Откуда: Рязань-Солотча
- Контактная информация:
Re: CRM-системы
мне понравились продукты от http://www.manageengine.com. есть и CRM (хотя он называется ServiceDesk) но по функционалу скорее CRM и прочие системы... интерфейс мультиязычный, есть серверная часть и под линух и под Win.
Tiger, Sugar чет не впечатлили
возможно Вам подойдет что-то типа http://nnm.ru/blogs/rusol83/sage_act_pr ... _2010/#cut но я ее не юзал
Tiger, Sugar чет не впечатлили
возможно Вам подойдет что-то типа http://nnm.ru/blogs/rusol83/sage_act_pr ... _2010/#cut но я ее не юзал
- Дракулаура
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:41
Re: CRM-системы
trojan_downloader писал(а):CRM, как правило, затачивается под конкретные бизнес-процессы.
Именно так! Мы приобрели bpm’online sales для отдела продаж, используем уже больше года, впечатления хорошие. В системе - http://www.terrasoft.ru/sales действительно приятно работать, яркий удобный интерфейс и графики эффективности. Удобно организованный каталог продуктов и поиск в нем по фильтрам, менеджеры быстро находят нужный товар. Единственная трудность в том, чтобы изначально правильно наполнить систему, очистить от повторов или незаполненных записей, но можно импортировать данные из экселя или 1С. Все продажи, заказы или договоры можно привязать к контакту или контрагенту — так вся нужная информация быстро находится. Для наших торгпредов можно составить маршрут и отслеживать выполнение плана, можно оформить заказ на продукцию прямо на точке, т.е. система работает как онлайн, так и оффлайн.
- OksanaSimonets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 18:08
Re: CRM-системы
скажу, что штука это крутая, когда в компании есть какие-то системы, разработанные для автоматизации процесса работы) вот у нас для эйчар отдела разрабатывали такую здесь http://inbase.com.ua/reshenia-and-uslug ... gi/734-bpm, не говоря о другом софте по типу админки, си ар эм, хотя пользовались раньше си ар эм крембо. поэтому, разработке внутрикорпоративного ПО быть!)
- NataliSerd
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 19:05
Re: CRM-системы
оооооо, прикольная штука, если автоматизировать бизнес-процессы)) очень даже прикольная) так эффективность работы увеличивается)))
Re: CRM-системы
Новый сервис «Битрикс24» – первый социальный интранет в «облаке»
«Битрикс24» - это единое рабочее пространство для компании или отдела, которое повышает эффективность работы и позволяет каждому из сотрудников стать успешнее. Это облачный сервис, предоставляемый нашей компанией. По концепции сервиса каждая компания сможет максимально быстро завести себе отдельный сайт в домене *.bitrix24.ru, bitrix24.com, bitrix24.de с соответствующими языками интерфейса.
Оказываемые услуги по Битрикс 24:
-Настройка
-Консультация
-Внедрение
-Обучение
-Разработка бизнес процессов
-Подключение и настройка IP телефонии.
-Интеграция с 1С (Счета)
-Обмен с сайтом на Битрикс (Каталог товаров)
-Автоматическая загрузка/добавление лидов с сайта.
8-910-613-04-49
zakaz@ko25.ru
ko25.ru
«Битрикс24» - это единое рабочее пространство для компании или отдела, которое повышает эффективность работы и позволяет каждому из сотрудников стать успешнее. Это облачный сервис, предоставляемый нашей компанией. По концепции сервиса каждая компания сможет максимально быстро завести себе отдельный сайт в домене *.bitrix24.ru, bitrix24.com, bitrix24.de с соответствующими языками интерфейса.
Оказываемые услуги по Битрикс 24:
-Настройка
-Консультация
-Внедрение
-Обучение
-Разработка бизнес процессов
-Подключение и настройка IP телефонии.
-Интеграция с 1С (Счета)
-Обмен с сайтом на Битрикс (Каталог товаров)
-Автоматическая загрузка/добавление лидов с сайта.
8-910-613-04-49
zakaz@ko25.ru
ko25.ru
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 6 минут назад
Re: CRM-системы
Посмотрите вот тут http://maxtarget.by/crm-sistemy Уверен, что вы сможете подобрать для себя нужный вариант.
16 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Компьютеры, софт»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: OlegBaskow и 2 гостя