Проводит ли кто интернет в частный дом?

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Pikmin
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 22:05

Проводит ли кто интернет в частный дом?

Сообщение Pikmin » 05 авг 2010, 16:46

Живу недалеко от кального, раньше был подключен к NEX3. Звонил недавно в энфорту, но они за подключение просят 10000. Есть ли ещё провайдеры работающие с частными домами?
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trojan_downloader
Пользователь RZN.info
Сообщения: 811
Зарегистрирован: 04 мар 2006, 18:35
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Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?

Сообщение trojan_downloader » 05 авг 2010, 21:10

Задешево никто не подключит, не меньше 10 точно
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Pikmin
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 22:05

Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?

Сообщение Pikmin » 05 авг 2010, 21:17

Ну, NEX3 подключал дешевле. Так есть ещё варианты кроме энфорты?
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?

Сообщение Engineer » 06 авг 2010, 07:16

Pikmin
В Сотком позвоните.
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Pikmin
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 22:05

Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?

Сообщение Pikmin » 06 авг 2010, 12:43

Engineer
Позвонил, сказали что не работают с моей улицей... :(
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AndNov
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 09 июн 2007, 12:02
Откуда: Рязань
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Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?

Сообщение AndNov » 06 авг 2010, 13:40

Название улицы?
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Pikmin
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 22:05

Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?

Сообщение Pikmin » 06 авг 2010, 14:23

del
Последний раз редактировалось Pikmin 13 авг 2010, 17:22, всего редактировалось 2 раза.
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narit
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 07 авг 2009, 10:35

Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?

Сообщение narit » 06 авг 2010, 14:52

посмотри 3G от сотовых операторов
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Pikmin
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 22:05

Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?

Сообщение Pikmin » 06 авг 2010, 14:57

narit
Уже пробовал, больше к этому УГ не хочу прикасаться...
Вопрос по Энфорте: какая у них абонентская плата?
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kolayse
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 09:06

Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?

Сообщение kolayse » Сегодня, 12:49

ставим усиление мобильного сигнала 4G/LTE получается неплохая скорость. Тарифы от 300 рублей в месяц https://www.antenny62.ru/internet62
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