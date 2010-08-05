Проводит ли кто интернет в частный дом?
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Проводит ли кто интернет в частный дом?
Живу недалеко от кального, раньше был подключен к NEX3. Звонил недавно в энфорту, но они за подключение просят 10000. Есть ли ещё провайдеры работающие с частными домами?
- trojan_downloader
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 811
- Зарегистрирован: 04 мар 2006, 18:35
- Контактная информация:
Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?
Задешево никто не подключит, не меньше 10 точно
Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?
Ну, NEX3 подключал дешевле. Так есть ещё варианты кроме энфорты?
Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?
Pikmin
В Сотком позвоните.
В Сотком позвоните.
Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?
Engineer
Позвонил, сказали что не работают с моей улицей...
Позвонил, сказали что не работают с моей улицей...
- AndNov
- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 09 июн 2007, 12:02
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?
Название улицы?
Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?
del
Последний раз редактировалось Pikmin 13 авг 2010, 17:22, всего редактировалось 2 раза.
Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?
посмотри 3G от сотовых операторов
Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?
narit
Уже пробовал, больше к этому УГ не хочу прикасаться...
Вопрос по Энфорте: какая у них абонентская плата?
Уже пробовал, больше к этому УГ не хочу прикасаться...
Вопрос по Энфорте: какая у них абонентская плата?
Re: Проводит ли кто интернет в частный дом?
ставим усиление мобильного сигнала 4G/LTE получается неплохая скорость. Тарифы от 300 рублей в месяц https://www.antenny62.ru/internet62
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