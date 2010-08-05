Кто был в Грузии?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Кто был в Грузии?
Знакомые собираются в Грузию в гости. Расскажите, как добираться, что надо учесть...Спасибо.
Re: Кто был в Грузии?
А куда именно? Грузия хоть и маленькая, но не настолько же.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вчера, 23:22
Re: Кто был в Грузии?
Вдруг кому пригодится: отличные варианты размещения в кемпингах Грузии, для любителей дешевого, нетипичного отдыха - 10 лари за сутки (300-350 рублей). Есть wi-fi, туалет, видеонаблюдение, кафе. Можно путешествовать по всей стране, останавливаясь в кемпингах этой же сети GeoCamp. (Гурия, Аджария, Сванетия, Джавахетия, Имеретия)
Вот тут есть инфа: *vk.com/geocamp_ru или www.geocamp.ge.
Вот тут есть инфа: *vk.com/geocamp_ru или www.geocamp.ge.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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