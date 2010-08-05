Кто был в Грузии?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Nelly
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 27 ноя 2009, 23:23

Кто был в Грузии?

Сообщение Nelly » 05 авг 2010, 18:00

Знакомые собираются в Грузию в гости. Расскажите, как добираться, что надо учесть...Спасибо.
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petruha
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 27 авг 2010, 15:02

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение petruha » 27 авг 2010, 15:21

А куда именно? Грузия хоть и маленькая, но не настолько же.
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Stella1990
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:22

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение Stella1990 » 21 апр 2017, 23:29

Вдруг кому пригодится: отличные варианты размещения в кемпингах Грузии, для любителей дешевого, нетипичного отдыха - 10 лари за сутки (300-350 рублей). Есть wi-fi, туалет, видеонаблюдение, кафе. Можно путешествовать по всей стране, останавливаясь в кемпингах этой же сети GeoCamp. (Гурия, Аджария, Сванетия, Джавахетия, Имеретия)
Вот тут есть инфа: *vk.com/geocamp_ru или www.geocamp.ge.
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ABhazec
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 22:21

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение ABhazec » 28 минут назад

Я был в Батуми и в Кабулетти. Проездом был также в Сухуми. Скажу вам, что я был в восторге. Все понравилось, хотелось бы туда ездить отдыхать каждый год. Но в этом году поеду с семьей в Крым.
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