Сообщение ABhazec » 28 минут назад

Я был в Батуми и в Кабулетти. Проездом был также в Сухуми. Скажу вам, что я был в восторге. Все понравилось, хотелось бы туда ездить отдыхать каждый год. Но в этом году поеду с семьей в Крым.