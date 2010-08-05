Сообщение Anatup » 12 фев 2018, 19:03

Ездила в этом году в отпуск, через эту компанию https://www.mouzenidis-travel.ru/ge выбрали туры в Грузию, было незабываемо, с удовольствием вернулся бы ещё, кстати, у них есть тур за 72р, но тогда вы должны купить шубу, в любом случае будет круто)

Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.