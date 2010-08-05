Кто был в Грузии?
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Кто был в Грузии?
Знакомые собираются в Грузию в гости. Расскажите, как добираться, что надо учесть...Спасибо.
Re: Кто был в Грузии?
А куда именно? Грузия хоть и маленькая, но не настолько же.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:22
Re: Кто был в Грузии?
Вдруг кому пригодится: отличные варианты размещения в кемпингах Грузии, для любителей дешевого, нетипичного отдыха - 10 лари за сутки (300-350 рублей). Есть wi-fi, туалет, видеонаблюдение, кафе. Можно путешествовать по всей стране, останавливаясь в кемпингах этой же сети GeoCamp. (Гурия, Аджария, Сванетия, Джавахетия, Имеретия)
Вот тут есть инфа: *vk.com/geocamp_ru или www.geocamp.ge.
Вот тут есть инфа: *vk.com/geocamp_ru или www.geocamp.ge.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Кто был в Грузии?
Ездила в этом году в отпуск, через эту компанию https://www.mouzenidis-travel.ru/ge выбрали туры в Грузию, было незабываемо, с удовольствием вернулся бы ещё, кстати, у них есть тур за 72р, но тогда вы должны купить шубу, в любом случае будет круто)
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Кто был в Грузии?
Путанам скидки?)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Кто был в Грузии?
Nelly писал(а):Знакомые собираются в Грузию в гости. Расскажите, как добираться, что надо учесть...Спасибо.
Да, Грузия по-своему прекрасна и интересна... Интересна она не только огромным выбором вина да горами. Там красивые церкви и замки, таких Вы точно нигде не увидите. Ещё меня поразил своей красотой Тбилиси, крепость Нарикалу вообще не описать словами! А за жилье Вам совершенно не стоит волноваться. Я в таких случаях обращаюсь в компанию Planet of Hotels . У них выбор хороший, можно на сайте посмотреть свободные места... Всё удобно и продумано.
Re: Кто был в Грузии?
Я уже давно не была в Грузии. И очень хочется снова побывать в Тбилиси.
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