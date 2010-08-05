Кто был в Грузии?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Nelly
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 27 ноя 2009, 23:23

Кто был в Грузии?

Сообщение Nelly » 05 авг 2010, 18:00

Знакомые собираются в Грузию в гости. Расскажите, как добираться, что надо учесть...Спасибо.
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petruha
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 27 авг 2010, 15:02

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение petruha » 27 авг 2010, 15:21

А куда именно? Грузия хоть и маленькая, но не настолько же.
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Stella1990
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:22

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение Stella1990 » 21 апр 2017, 23:29

Вдруг кому пригодится: отличные варианты размещения в кемпингах Грузии, для любителей дешевого, нетипичного отдыха - 10 лари за сутки (300-350 рублей). Есть wi-fi, туалет, видеонаблюдение, кафе. Можно путешествовать по всей стране, останавливаясь в кемпингах этой же сети GeoCamp. (Гурия, Аджария, Сванетия, Джавахетия, Имеретия)
Вот тут есть инфа: *vk.com/geocamp_ru или www.geocamp.ge.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Кто был в Грузии?

Сообщение Anatup » 12 фев 2018, 19:03

Ездила в этом году в отпуск, через эту компанию https://www.mouzenidis-travel.ru/ge выбрали туры в Грузию, было незабываемо, с удовольствием вернулся бы ещё, кстати, у них есть тур за 72р, но тогда вы должны купить шубу, в любом случае будет круто)
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11306
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение UNCLE1911 » 12 фев 2018, 21:28

Путанам скидки?)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение Hijid » 12 окт 2018, 14:43

Nelly писал(а):Знакомые собираются в Грузию в гости. Расскажите, как добираться, что надо учесть...Спасибо.


Да, Грузия по-своему прекрасна и интересна... Интересна она не только огромным выбором вина да горами. Там красивые церкви и замки, таких Вы точно нигде не увидите. Ещё меня поразил своей красотой Тбилиси, крепость Нарикалу вообще не описать словами! А за жилье Вам совершенно не стоит волноваться. Я в таких случаях обращаюсь в компанию Planet of Hotels . У них выбор хороший, можно на сайте посмотреть свободные места... Всё удобно и продумано.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение inna8585v » 30 окт 2018, 11:16

Я уже давно не была в Грузии. И очень хочется снова побывать в Тбилиси.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 15:52

Мы добирались в Грузию самолетом, это самый быстрый и хороший способ доехать в эту неблизкую страну. Несколько часов полета и мы уже были в этой прекрасной стране. Чтобы нам было комфортнее отдыхать мы сразу же на сайте http://www.arenda-avto-v-gruzii.ru заказали себе авто в аренду, которое нас ждало уже в аэропорту. Это очень удобно, так как не нужно заморачиваться над транспортом
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