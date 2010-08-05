Кто был в Грузии?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Nelly
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 27 ноя 2009, 23:23

Кто был в Грузии?

Сообщение Nelly » 05 авг 2010, 18:00

Знакомые собираются в Грузию в гости. Расскажите, как добираться, что надо учесть...Спасибо.
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petruha
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 27 авг 2010, 15:02

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение petruha » 27 авг 2010, 15:21

А куда именно? Грузия хоть и маленькая, но не настолько же.
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Stella1990
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:22

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение Stella1990 » 21 апр 2017, 23:29

Вдруг кому пригодится: отличные варианты размещения в кемпингах Грузии, для любителей дешевого, нетипичного отдыха - 10 лари за сутки (300-350 рублей). Есть wi-fi, туалет, видеонаблюдение, кафе. Можно путешествовать по всей стране, останавливаясь в кемпингах этой же сети GeoCamp. (Гурия, Аджария, Сванетия, Джавахетия, Имеретия)
Вот тут есть инфа: *vk.com/geocamp_ru или www.geocamp.ge.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Кто был в Грузии?

Сообщение Anatup » 12 фев 2018, 19:03

Ездила в этом году в отпуск, через эту компанию https://www.mouzenidis-travel.ru/ge выбрали туры в Грузию, было незабываемо, с удовольствием вернулся бы ещё, кстати, у них есть тур за 72р, но тогда вы должны купить шубу, в любом случае будет круто)
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11313
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение UNCLE1911 » 12 фев 2018, 21:28

Путанам скидки?)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение Буцефалия » 15 мар 2019, 15:52

Мы добирались в Грузию самолетом, это самый быстрый и хороший способ доехать в эту неблизкую страну. Несколько часов полета и мы уже были в этой прекрасной стране. Чтобы нам было комфортнее отдыхать мы сразу же на сайте http://www.arenda-avto-v-gruzii.ru заказали себе авто в аренду, которое нас ждало уже в аэропорту. Это очень удобно, так как не нужно заморачиваться над транспортом
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Илья Пронин
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вчера, 23:52

Re: Кто был в Грузии?

Сообщение Илья Пронин » Сегодня, 08:25

Да сейчас дешевле лететь самолетом и брать билет туда и обратно.Очень красива Грузия, советую побывать там)))
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