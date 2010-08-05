Сообщение kitties » 19 минут назад

Для тех, кто хочет посмотреть грузинские горы, едьте в Рачу - малоизвестное среди туристов место

Итак, горный район Рача (о котором я узнала совершенно случайно) находится примерно в 5 часах езды от Тбилиси. Нужно ехать в высокогорную Рачу, где находится город Они. В нем нет смысла останавливаться, но здесь есть магазины, где можно купить еды.

Мы ездили в середине июня. Остановились в гостинном доме в посёлке Уцера у милой женщины Лали, со второго этажа открывается очень красивый вид на горы. Внизу - река Риони.

Если у вас есть своя машина- прекрасно, если нет, то добраться до поселка можно прям из Тбилиси на маршрутке (стоит 25 лари, около 600р). У нас через знакомых был гид - молодой парень, у которого отец из Рачи. Вся поездка на 4 ночи, включая машину (туда-обратно и ещё одна на весь день по местности), ночлег и еду (он готовил), на обратном пути заезд в пещерный город - стоило 350$ на двоих. Считаю, цена более, чем минимальная.