Куда обатиться по поводу рекламы?

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Куда обатиться по поводу рекламы?

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 10 авг 2010, 13:38

на данном портале, искал... а контактов не нашел
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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mmv
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 00:50

Re: Куда обатиться по поводу рекламы?

Сообщение mmv » 10 авг 2010, 13:53

8-4912-20-67-31 Объединенная редакция автомобильных изданий ООО "За рулем-Рязань"
Обращайтесь!
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mediavoice
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 апр 2016, 14:49
Контактная информация:
Контактная информация пользователя mediavoice

Re: Куда обатиться по поводу рекламы?

Сообщение mediavoice » 23 апр 2016, 14:54

Рекламное агентство «Media Voice» опыт размещения рекламы:
- наружная реклама;
- реклама на транспорте;
- реклама в метро;
- реклама в электричках;
- реклама в СМИ и ТВ;
- реклама в Интернете;

http://media-voice.ru/
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ravenBub
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 13:06

ravenBub

Сообщение ravenBub » 34 минуты назад

веб-магазин высококачественного смазочного оборудования. электрические насосы для бензина 24В. масло для двигателя снегохода 2T Snow и ручной роторный бочковой насос для бензина Piusi с доставкой по выгодным ценам. Источник: масло для двигателя снегохода 2T Snow
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ravenBub
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 13:06

ravenBub

Сообщение ravenBub » 29 минут назад

интернет-магазин высококачественного смазочного оборудования. электрические насосы для бензина 24В. масло для дельтолета Teboil 2T Bike и электрический насос для бензина Tuthill Fill Rite со своевременной доставкой по доступной стоимости. Источник: электрический насос для бензина Tuthill Fill Rite
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ravenBub
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 13:06

ravenBub

Сообщение ravenBub » 24 минуты назад

веб-магазин качественного смазочного оборудования. мини АЗС для заправки техники. масло для двигателя снегохода 2T Snow и ручной роторный бочковой насос для бензина Piusi с быстрой доставкой недорого. Источник: мобильная АЗС для бензина 12В
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ravenBub
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 13:06

ravenBub

Сообщение ravenBub » 19 минут назад

интернет-магазин высококачественного смазочного оборудования. мобильные АЗС Emilcaddy для бензина. масло для двигателя снегохода 2T Snow и мобильная АЗС для бензина 12В с доставкой выгодно. Источник: насос для бензина 12В
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