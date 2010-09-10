про интернет-магазины
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Re: про интернет-магазины
Если бы еще не было вероятности купить подделку, вообще идеально бы было, но в интернете мне кажется такая вероятность присутствует всегда…а что за марка ухода для волос, о которой вы пишете? Что по стоимости выходит?
- Виктория_Б
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16
Re: про интернет-магазины
И в рознице есть вероятность подделку купить, не все прям сертификаты на продукцию имеют и предоставляют. Но зато в инете цены лучше и всегда можно вещь пощупать, проверить, а уж потом оплатить.
Re: про интернет-магазины
А мне в инет-магазинах нравится скидки всякие выискивать, обожаю акции и распродажи
Re: про интернет-магазины
Aota писал(а):А мне в инет-магазинах нравится скидки всякие выискивать, обожаю акции и распродажи
Я тоже их глазами люблю, но денег нет, и как держаться?
Re: про интернет-магазины
Виктория_Б писал(а):Aota писал(а):А мне в инет-магазинах нравится скидки всякие выискивать, обожаю акции и распродажи
Во-во, и я такая же, только вчера получила посылку с http://taika-shop.ru/. Купила курточку со скидкой, она оказалась просто суперской на ребенка, села как вроде с него шили).
Это ты в Москву строчи. Там денег много,и вдогонку https://vk.com/reimaclub ,мои мелкие отходили в Рейме. Теперь ценник бедовый.Проще в сообществе каких-нибудь мам б\у взять.
Re: про интернет-магазины
Одежду только на ощупь выбираю, а вот косметику, всякие чистящие-моющие могу через интернет, как и многое другое. Главным образом из-за цен, понятно. А чтобы не попасть, покупаю по рекомендации или в крупных магазинах. Вот недавно СП по колготкам устроили. Покупали в Akanti, там недорого, а для оптовых покупок вообще цены смешные. За итальянские колготки в реале выходит больше процентов на 30-40, да еще поди их найди. А здесь и выбор есть, и экономия выходит ничего так.
Re: про интернет-магазины
Я один раз купила, так потом и не рада была, пришел не тот размер, правда потом все поменяли, но сколько времени на эти отправки потратила. Теперь зареклась в интернете все, что угодно покупаю, кроме одежды!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 фев 2016, 12:10
Re: про интернет-магазины
Я в интернете часто смотрю и читаю про разные вещи, но покупки там делаю не так часто как может показаться. Предпочитаю сходить в супермаркеты, которые находятся у меня совсем недалеко от дома. А вот через интернет я читаю отзывы, и информацию о товарах. Например таким образом выбирала мужу шампунь, прочитала что у dove больше всего положительных отзывов, такой и взяла
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