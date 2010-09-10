про интернет-магазины

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Kella
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:35

Re: про интернет-магазины

Сообщение Kella » 06 дек 2016, 11:46

Если бы еще не было вероятности купить подделку, вообще идеально бы было, но в интернете мне кажется такая вероятность присутствует всегда…а что за марка ухода для волос, о которой вы пишете? Что по стоимости выходит?
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Виктория_Б
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16

Re: про интернет-магазины

Сообщение Виктория_Б » 07 дек 2016, 20:35

И в рознице есть вероятность подделку купить, не все прям сертификаты на продукцию имеют и предоставляют. Но зато в инете цены лучше и всегда можно вещь пощупать, проверить, а уж потом оплатить.
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: про интернет-магазины

Сообщение Aota » 11 дек 2016, 22:54

А мне в инет-магазинах нравится скидки всякие выискивать, обожаю акции и распродажи
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: про интернет-магазины

Сообщение listen10 » 12 дек 2016, 07:42

Aota писал(а):А мне в инет-магазинах нравится скидки всякие выискивать, обожаю акции и распродажи

Я тоже их глазами люблю, но денег нет, и как держаться?
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: про интернет-магазины

Сообщение listen10 » 13 дек 2016, 18:44

Виктория_Б писал(а):
Aota писал(а):А мне в инет-магазинах нравится скидки всякие выискивать, обожаю акции и распродажи

Во-во, и я такая же, только вчера получила посылку с http://taika-shop.ru/. Купила курточку со скидкой, она оказалась просто суперской на ребенка, села как вроде с него шили).

Это ты в Москву строчи. Там денег много,и вдогонку https://vk.com/reimaclub ,мои мелкие отходили в Рейме. Теперь ценник бедовый.Проще в сообществе каких-нибудь мам б\у взять.
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Olina
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 окт 2016, 16:35

Re: про интернет-магазины

Сообщение Olina » 17 дек 2016, 21:21

Одежду только на ощупь выбираю, а вот косметику, всякие чистящие-моющие могу через интернет, как и многое другое. Главным образом из-за цен, понятно. А чтобы не попасть, покупаю по рекомендации или в крупных магазинах. Вот недавно СП по колготкам устроили. Покупали в Akanti, там недорого, а для оптовых покупок вообще цены смешные. За итальянские колготки в реале выходит больше процентов на 30-40, да еще поди их найди. А здесь и выбор есть, и экономия выходит ничего так.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: про интернет-магазины

Сообщение КсюшаЧ » 19 дек 2016, 17:57

Я один раз купила, так потом и не рада была, пришел не тот размер, правда потом все поменяли, но сколько времени на эти отправки потратила. Теперь зареклась в интернете все, что угодно покупаю, кроме одежды!
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Яшков
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 15:15

Re: про интернет-магазины

Сообщение Яшков » 59 минут назад

Ребят, всем известно что по мелочевке из Китая или технику или одежу мы все покупали. А вот кто-либо заказывал через интернет шкафы или кухонную мебель. Потому как например смотрю вот и красиво и цена устраивает на кухонный гарнитур, а опыта таких покупок нету. http://www.homprojekt.ru/modeli-plastik/nila.html
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