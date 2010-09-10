про интернет-магазины

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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: про интернет-магазины

Сообщение listen10 » 13 дек 2016, 18:44

Виктория_Б писал(а):
Aota писал(а):А мне в инет-магазинах нравится скидки всякие выискивать, обожаю акции и распродажи

Во-во, и я такая же, только вчера получила посылку с http://taika-shop.ru/. Купила курточку со скидкой, она оказалась просто суперской на ребенка, села как вроде с него шили).

Это ты в Москву строчи. Там денег много,и вдогонку https://vk.com/reimaclub ,мои мелкие отходили в Рейме. Теперь ценник бедовый.Проще в сообществе каких-нибудь мам б\у взять.
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Olina
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 окт 2016, 16:35

Re: про интернет-магазины

Сообщение Olina » 17 дек 2016, 21:21

Одежду только на ощупь выбираю, а вот косметику, всякие чистящие-моющие могу через интернет, как и многое другое. Главным образом из-за цен, понятно. А чтобы не попасть, покупаю по рекомендации или в крупных магазинах. Вот недавно СП по колготкам устроили. Покупали в Akanti, там недорого, а для оптовых покупок вообще цены смешные. За итальянские колготки в реале выходит больше процентов на 30-40, да еще поди их найди. А здесь и выбор есть, и экономия выходит ничего так.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: про интернет-магазины

Сообщение КсюшаЧ » 19 дек 2016, 17:57

Я один раз купила, так потом и не рада была, пришел не тот размер, правда потом все поменяли, но сколько времени на эти отправки потратила. Теперь зареклась в интернете все, что угодно покупаю, кроме одежды!
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Phonthana
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:21

Re: про интернет-магазины

Сообщение Phonthana » Сегодня, 01:33

Самые базовые вещи проще всего покупать в обычных магазинах, чаще всего там все есть в наличии. Например современные моющие средства от сиф, я постоянно всю бытовую химию покупаю и выбираю в обычных магазинах, и никогда это не заказывала в интернете
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