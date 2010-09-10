про интернет-магазины
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Re: про интернет-магазины
Я один раз купила, так потом и не рада была, пришел не тот размер, правда потом все поменяли, но сколько времени на эти отправки потратила. Теперь зареклась в интернете все, что угодно покупаю, кроме одежды!
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: про интернет-магазины
Фигура не стандартная, поэтому одежду не покупаю.
- Виктория_Б
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16
Re: про интернет-магазины
В интернет-магазинах одежды иногда не корректные таблицы размеров. Консультанты тоже не всегда могут правильно подсказать.
Re: про интернет-магазины
В интернет магазинах очень выгодно покупать - там можно следить за товаром и когда на него появится скидка сразу купить очень выгодно. Вот я последнее время очень часто покупаю именно в магазинах онлайн. А еще на promokodex.ru/ беру скидки . Ими очень легко пользоваться и еще на этом ресурсе очень много разных магазинов.
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