про интернет-магазины

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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: про интернет-магазины

Сообщение КсюшаЧ » 19 дек 2016, 17:57

Я один раз купила, так потом и не рада была, пришел не тот размер, правда потом все поменяли, но сколько времени на эти отправки потратила. Теперь зареклась в интернете все, что угодно покупаю, кроме одежды!
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: про интернет-магазины

Сообщение Barabulka222 » 19 апр 2017, 09:39

Фигура не стандартная, поэтому одежду не покупаю.
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Виктория_Б
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16

Re: про интернет-магазины

Сообщение Виктория_Б » 21 апр 2017, 11:14

В интернет-магазинах одежды иногда не корректные таблицы размеров. Консультанты тоже не всегда могут правильно подсказать.
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Nasti
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 17:27
Откуда: Россия

Re: про интернет-магазины

Сообщение Nasti » 2 минуты назад

В интернет магазинах очень выгодно покупать - там можно следить за товаром и когда на него появится скидка сразу купить очень выгодно. Вот я последнее время очень часто покупаю именно в магазинах онлайн. А еще на promokodex.ru/ беру скидки . Ими очень легко пользоваться и еще на этом ресурсе очень много разных магазинов.
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