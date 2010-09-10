про интернет-магазины
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Re: про интернет-магазины
Для меня покупка через интернет, это в первую очередь экономия времени. Если сравнить с торговым центром , то я его могу "обойти" за 5 минут ,сидя дома за компьютером. Могу вам рекомендовать мой любимый интернет-магазин Дом-покупок. Недавно в нем заказывал себе спортивный костюм http://dom-pokupok.ru/muzhchinam/sportivnye-kostjumy-muzhskie/. Цены ниже чем в торговых центрах, доставка на дом ,большой выбор.
Re: про интернет-магазины
Если хотите сэкономить на покупках в интернет магазинах, то можете воспользоваться этим каталогом, в нем можно сравнить цены сразу в нескольких интернет магазинах, я недавно там себе смартфон Sony Xperia всего за 8000р нашла.
Re: про интернет-магазины
Я уже много лет покупаю товары в интернете. Пока всем довольна. Вот на днях приобрела ребенку двухярусную кровать. В местных магазинах цены безумные, да и вариантов очень мало. Поэтому обратилась к интернету, где и нашли понравившеюся мне и ребенку кровать на Румпе. Товар пришел быстро и именно тот, которые выбирала. Внизу фото покупки, может себе такую купите.
Re: про интернет-магазины
Я многое покупаю в интернет-магазинах. Недавно брала такую кровать на хилдинг андерс со скидкой.
Re: про интернет-магазины
Где найти магазин часов с бесплатной доставкой? Хочу мужу подарок выбрать, только не китайские и качественные, чтоб солидно на руке смотрелись.
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: про интернет-магазины
С бесплатной знаю несколько магазинов, но в соотношении цена-качество могу вот этот порекомендовать https://www.watches.ru/Skagen/SKW6300.html. Кстати эти часы дарила папе на юбилей. Есть и дешевле модели, но остановилась на этих, они с будильником.
Re: про интернет-магазины
Вот спасибище, что быстро откликнулись, у меня в запасе всего 2 недели. Я с вами потом поделюсь хорошим магазином косметики, вот только придет мой крем, тогда напишу.
Re: про интернет-магазины
Ну, все равно ведь, есть такие товары и услуги, которые в онлайне не закажешь. Имхо
Re: про интернет-магазины
Да, есть такие услуги безусловно. Но ведь и онлайн торговля с каждым годом всё шире и удобнее. К тому же там всё удобнее отслеживать и скидки разные бывают. Вот та же ставшая уже нарицательной "чёрная пятница", так и ждёшь чтобы скидками поживиться))
Если ты решился на покупку в интернет магазине, то лучше покупай на проверенных сайтах, в социальных сетях часто обманывают и кидают на деньги, я и сам раз так попадался, и деньги потерял, и товар не пришёл. Теперь я заказываю вещи лишь на проверенных сайтах, таких как "dresscoat", там можно курьеру сразу заплатить, и вещь примерить)) Попробуйте, так ничего не потеряешь, а вот приобрести удачно очень даже можно.
Если ты решился на покупку в интернет магазине, то лучше покупай на проверенных сайтах, в социальных сетях часто обманывают и кидают на деньги, я и сам раз так попадался, и деньги потерял, и товар не пришёл. Теперь я заказываю вещи лишь на проверенных сайтах, таких как "dresscoat", там можно курьеру сразу заплатить, и вещь примерить)) Попробуйте, так ничего не потеряешь, а вот приобрести удачно очень даже можно.
Re: про интернет-магазины
Москвички сигары уже блоками покупают, сколько штук в блоке?
Re: про интернет-магазины
На мой взгляд интернет-магазины это очень выгодно, всю косметику стараюсь заказывать через интернет, я проф.средствами пользуюсь, заказываю на официальных сайтах, часто со скидкой хорошей получается взять, недавно взяла шампунь и бальзам для волос со скидкой почти в половину от изначальной стоимости, в обычных магазинах эту марку по такой цене точно не нашла бы.
Re: про интернет-магазины
Если бы еще не было вероятности купить подделку, вообще идеально бы было, но в интернете мне кажется такая вероятность присутствует всегда…а что за марка ухода для волос, о которой вы пишете? Что по стоимости выходит?
Re: про интернет-магазины
А мне в инет-магазинах нравится скидки всякие выискивать, обожаю акции и распродажи
Re: про интернет-магазины
Aota писал(а):А мне в инет-магазинах нравится скидки всякие выискивать, обожаю акции и распродажи
Я тоже их глазами люблю, но денег нет, и как держаться?
Re: про интернет-магазины
Виктория_Б писал(а):Aota писал(а):А мне в инет-магазинах нравится скидки всякие выискивать, обожаю акции и распродажи
Во-во, и я такая же, только вчера получила посылку с http://taika-shop.ru/. Купила курточку со скидкой, она оказалась просто суперской на ребенка, села как вроде с него шили).
Это ты в Москву строчи. Там денег много,и вдогонку https://vk.com/reimaclub ,мои мелкие отходили в Рейме. Теперь ценник бедовый.Проще в сообществе каких-нибудь мам б\у взять.
Re: про интернет-магазины
Одежду только на ощупь выбираю, а вот косметику, всякие чистящие-моющие могу через интернет, как и многое другое. Главным образом из-за цен, понятно. А чтобы не попасть, покупаю по рекомендации или в крупных магазинах. Вот недавно СП по колготкам устроили. Покупали в Akanti, там недорого, а для оптовых покупок вообще цены смешные. За итальянские колготки в реале выходит больше процентов на 30-40, да еще поди их найди. А здесь и выбор есть, и экономия выходит ничего так.
Re: про интернет-магазины
Я один раз купила, так потом и не рада была, пришел не тот размер, правда потом все поменяли, но сколько времени на эти отправки потратила. Теперь зареклась в интернете все, что угодно покупаю, кроме одежды!
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: про интернет-магазины
Фигура не стандартная, поэтому одежду не покупаю.
- КатюшечкаФил
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 май 2012, 12:40
Re: про интернет-магазины
Ой, знаете, я вчера только такой зонт видела, как вы ищите. Тут искала подарок сыну подруги и наткнулась на зонт. Вот ссылочка http://www.lovepresent.ru/zont-trost-klaud буду рада, если помогла найти, то что вы искали) И цена более, чем приемлемая, на рынке видело обычные зонты от 1200((
- nadezhda_ya
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 окт 2016, 09:27
Re: про интернет-магазины
Девочки, у меня абсолютно дурацкий вопрос. Я - хрупкая и мерзлявая особа ростом 172 см и весом 52 кг. Хотела пальто oversize, а потом задумалась, оно широкое, не будет ли мне холодно? До этого я покупала более прилегающую одежду. Обладательницы таких пальто, расскажите как вам? Заранее спасибо всем отписавшимся.