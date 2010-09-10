Сообщение viktorcok » 26 ноя 2016, 16:06

Да, есть такие услуги безусловно. Но ведь и онлайн торговля с каждым годом всё шире и удобнее. К тому же там всё удобнее отслеживать и скидки разные бывают. Вот та же ставшая уже нарицательной "чёрная пятница", так и ждёшь чтобы скидками поживиться))

Если ты решился на покупку в интернет магазине, то лучше покупай на проверенных сайтах, в социальных сетях часто обманывают и кидают на деньги, я и сам раз так попадался, и деньги потерял, и товар не пришёл. Теперь я заказываю вещи лишь на проверенных сайтах, таких как "dresscoat", там можно курьеру сразу заплатить, и вещь примерить)) Попробуйте, так ничего не потеряешь, а вот приобрести удачно очень даже можно.