про интернет-магазины

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: про интернет-магазины

Сообщение parma » 28 сен 2016, 20:28

Для меня покупка через интернет, это в первую очередь экономия времени. Если сравнить с торговым центром , то я его могу "обойти" за 5 минут ,сидя дома за компьютером. Могу вам рекомендовать мой любимый интернет-магазин Дом-покупок. Недавно в нем заказывал себе спортивный костюм http://dom-pokupok.ru/muzhchinam/sportivnye-kostjumy-muzhskie/. Цены ниже чем в торговых центрах, доставка на дом ,большой выбор.
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ViktoriaM
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 06:20

Re: про интернет-магазины

Сообщение ViktoriaM » 04 окт 2016, 11:45

Если хотите сэкономить на покупках в интернет магазинах, то можете воспользоваться этим каталогом, в нем можно сравнить цены сразу в нескольких интернет магазинах, я недавно там себе смартфон Sony Xperia всего за 8000р нашла.
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LizLukova
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 14:53
Откуда: Москва

Re: про интернет-магазины

Сообщение LizLukova » 13 окт 2016, 08:56

Я уже много лет покупаю товары в интернете. Пока всем довольна. Вот на днях приобрела ребенку двухярусную кровать. В местных магазинах цены безумные, да и вариантов очень мало. Поэтому обратилась к интернету, где и нашли понравившеюся мне и ребенку кровать на Румпе. Товар пришел быстро и именно тот, которые выбирала. Внизу фото покупки, может себе такую купите.
ыаваываыва.jpg

вапывапыв.jpg

вапвапвап.jpg
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Поля
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: про интернет-магазины

Сообщение Поля » 23 окт 2016, 14:04

Я многое покупаю в интернет-магазинах. Недавно брала такую кровать на хилдинг андерс со скидкой.
Вложения
bellini-(1).jpg
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ЯНика
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 17:53

Re: про интернет-магазины

Сообщение ЯНика » 31 окт 2016, 04:19

Где найти магазин часов с бесплатной доставкой? Хочу мужу подарок выбрать, только не китайские и качественные, чтоб солидно на руке смотрелись.
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: про интернет-магазины

Сообщение Barabulka222 » 31 окт 2016, 10:04

С бесплатной знаю несколько магазинов, но в соотношении цена-качество могу вот этот порекомендовать https://www.watches.ru/Skagen/SKW6300.html. Кстати эти часы дарила папе на юбилей. Есть и дешевле модели, но остановилась на этих, они с будильником.
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ЯНика
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 17:53

Re: про интернет-магазины

Сообщение ЯНика » 31 окт 2016, 20:51

Вот спасибище, что быстро откликнулись, у меня в запасе всего 2 недели. Я с вами потом поделюсь хорошим магазином косметики, вот только придет мой крем, тогда напишу.
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: про интернет-магазины

Сообщение Зверь » 04 ноя 2016, 15:05

Ну, все равно ведь, есть такие товары и услуги, которые в онлайне не закажешь. Имхо
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: про интернет-магазины

Сообщение viktorcok » 26 ноя 2016, 16:06

Да, есть такие услуги безусловно. Но ведь и онлайн торговля с каждым годом всё шире и удобнее. К тому же там всё удобнее отслеживать и скидки разные бывают. Вот та же ставшая уже нарицательной "чёрная пятница", так и ждёшь чтобы скидками поживиться))
Если ты решился на покупку в интернет магазине, то лучше покупай на проверенных сайтах, в социальных сетях часто обманывают и кидают на деньги, я и сам раз так попадался, и деньги потерял, и товар не пришёл. Теперь я заказываю вещи лишь на проверенных сайтах, таких как "dresscoat", там можно курьеру сразу заплатить, и вещь примерить)) Попробуйте, так ничего не потеряешь, а вот приобрести удачно очень даже можно.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: про интернет-магазины

Сообщение listen10 » 28 ноя 2016, 20:21

Москвички сигары уже блоками покупают, сколько штук в блоке?
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: про интернет-магазины

Сообщение Aota » 06 дек 2016, 08:03

На мой взгляд интернет-магазины это очень выгодно, всю косметику стараюсь заказывать через интернет, я проф.средствами пользуюсь, заказываю на официальных сайтах, часто со скидкой хорошей получается взять, недавно взяла шампунь и бальзам для волос со скидкой почти в половину от изначальной стоимости, в обычных магазинах эту марку по такой цене точно не нашла бы.
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Kella
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:35

Re: про интернет-магазины

Сообщение Kella » 06 дек 2016, 11:46

Если бы еще не было вероятности купить подделку, вообще идеально бы было, но в интернете мне кажется такая вероятность присутствует всегда…а что за марка ухода для волос, о которой вы пишете? Что по стоимости выходит?
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: про интернет-магазины

Сообщение Aota » 11 дек 2016, 22:54

А мне в инет-магазинах нравится скидки всякие выискивать, обожаю акции и распродажи
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: про интернет-магазины

Сообщение listen10 » 12 дек 2016, 07:42

Aota писал(а):А мне в инет-магазинах нравится скидки всякие выискивать, обожаю акции и распродажи

Я тоже их глазами люблю, но денег нет, и как держаться?
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: про интернет-магазины

Сообщение listen10 » 13 дек 2016, 18:44

Виктория_Б писал(а):
Aota писал(а):А мне в инет-магазинах нравится скидки всякие выискивать, обожаю акции и распродажи

Во-во, и я такая же, только вчера получила посылку с http://taika-shop.ru/. Купила курточку со скидкой, она оказалась просто суперской на ребенка, села как вроде с него шили).

Это ты в Москву строчи. Там денег много,и вдогонку https://vk.com/reimaclub ,мои мелкие отходили в Рейме. Теперь ценник бедовый.Проще в сообществе каких-нибудь мам б\у взять.
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Olina
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 окт 2016, 16:35

Re: про интернет-магазины

Сообщение Olina » 17 дек 2016, 21:21

Одежду только на ощупь выбираю, а вот косметику, всякие чистящие-моющие могу через интернет, как и многое другое. Главным образом из-за цен, понятно. А чтобы не попасть, покупаю по рекомендации или в крупных магазинах. Вот недавно СП по колготкам устроили. Покупали в Akanti, там недорого, а для оптовых покупок вообще цены смешные. За итальянские колготки в реале выходит больше процентов на 30-40, да еще поди их найди. А здесь и выбор есть, и экономия выходит ничего так.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: про интернет-магазины

Сообщение КсюшаЧ » 19 дек 2016, 17:57

Я один раз купила, так потом и не рада была, пришел не тот размер, правда потом все поменяли, но сколько времени на эти отправки потратила. Теперь зареклась в интернете все, что угодно покупаю, кроме одежды!
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: про интернет-магазины

Сообщение Barabulka222 » 19 апр 2017, 09:39

Фигура не стандартная, поэтому одежду не покупаю.
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КатюшечкаФил
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 май 2012, 12:40

Re: про интернет-магазины

Сообщение КатюшечкаФил » 08 июл 2017, 10:36

Ой, знаете, я вчера только такой зонт видела, как вы ищите. Тут искала подарок сыну подруги и наткнулась на зонт. Вот ссылочка http://www.lovepresent.ru/zont-trost-klaud буду рада, если помогла найти, то что вы искали) И цена более, чем приемлемая, на рынке видело обычные зонты от 1200((
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nadezhda_ya
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 окт 2016, 09:27

Re: про интернет-магазины

Сообщение nadezhda_ya » 13 минут назад

Девочки, у меня абсолютно дурацкий вопрос. Я - хрупкая и мерзлявая особа ростом 172 см и весом 52 кг. Хотела пальто oversize, а потом задумалась, оно широкое, не будет ли мне холодно? До этого я покупала более прилегающую одежду. Обладательницы таких пальто, расскажите как вам? Заранее спасибо всем отписавшимся.
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