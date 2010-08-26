Прошу советов по водонагревателю.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5913
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение StR » 26 авг 2010, 22:28

Док писал(а):1.1. Защитное заземление или зануление

Марвин Гудмэн писал(а):Защитное зануление = заземление.

Разницу видишь? И "или" в данном случае - это не "=", это или.

Док писал(а):А почему по вышеприведённым ссылкам оба понятия трактуются синонимично?

Потому что технологии разные, но цель у них одна.
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2711
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение Wolf » 26 авг 2010, 23:14

StR
Кого-то пора отправлять сдавать экзамен по электробезопасности. ;)
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5913
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение StR » 26 авг 2010, 23:59

Wolf
Интересно, про кого речь? (правильный смайлик лень искать)
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2711
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение Wolf » 27 авг 2010, 09:11

StR
Про тех кто приравнивает защитное зануление к заземлению.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение Док » 27 авг 2010, 11:02

Потому что технологии разные, но цель у них одна.

Раз цель одна, то, с точки зрения цели, они равны, т.е. обеспечивают защиту от поражения электротоком.
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2711
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение Wolf » 27 авг 2010, 13:00

Док писал(а):Раз цель одна, то, с точки зрения цели, они равны, т.е. обеспечивают защиту от поражения электротоком.

Но разными способами.
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tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
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Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение tigrizca » 14 окт 2010, 14:21

Интересно мне одной 30л хватит на период отключения воды в летний период или лучше брать все-таки 50? Мне просто место жалко, которое он занимает...
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moroz8400
Гость RZN.info
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 14 янв 2010, 16:23
Откуда: Рязань

Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение moroz8400 » 14 окт 2010, 14:29

tigrizca
Хватит, бери 40))))
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение DS » 14 окт 2010, 14:34

Хватит того, который поставишь - приспособишься, и все дела. Не бери плоский, забыл как называется - я 100 раз пожалел. Купил блестящий плоский с индикатором и кнопочками. Остывает на 1 град. в час и после отключения электричества сбрасывается в положение "Выкл."
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tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
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Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение tigrizca » 14 окт 2010, 14:42

DS писал(а):Не бери плоский, забыл как называется - я 100 раз пожалел. Купил блестящий плоский с индикатором и кнопочками. Остывает на 1 град. в час и после отключения электричества сбрасывается в положение "Выкл."

Термекс? я на такой я как раз и засматриваюсь))) а какой же тогда брать?
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CTAPiK
Гость RZN.info
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 17 ноя 2008, 15:30

Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение CTAPiK » 14 окт 2010, 14:55

У меня был термекс попроще плоский, белый и с обычными тумблерами и крутилками, никаких проблем с ним не было! 50 литров на двоих было явно мало, душ приходилось экономить. 50 на одного - вдоволь наплескаться под душем и ещё остаётся на помыть посуду.
так что 30 на одного человека - это наверное минимум.
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vova
Гость RZN.info
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 08:59
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Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение vova » 14 окт 2010, 15:23

термекс обычный круглый. Кажется литров на 80 (хотя может быть 100, уже не помню). Расчитывали на 4-ех человек подряд :). Впринципе при экономии воды на 4-ех подряд хватало, а так в общем-то никаких напрягов с водой вообще не испытавалось в моменты отключения. Да, большой, висит в туалете :) ни у фиг с ним, плюсы явно перекрывают всё остальное, да и у нас это место все-равно не использовалось.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение DS » 14 окт 2010, 15:34

tigrizca писал(а):а какой же тогда брать?

vova писал(а):термекс обычный круглый

Вот. У меня дома какой-то купленный лет 14 назад на Митинском рынке вообще без крутилок. Так вот 4 человека неудобств не испытывали (50 л).
А этого блестящего - нам двоим заметно мало (тоже 50). Одно хорошо - нагревается быстро. От 12 до 75 град где-то минут за 40.
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tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
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Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение tigrizca » 14 окт 2010, 15:41

DS писал(а):Вот. У меня дома какой-то купленный лет 14 назад на Митинском рынке вообще без крутилок. Так вот 4 человека неудобств не испытывали (50 л).

у нас тоже был 50л на семью из 4-х человек, я тоже не помню каких-то проблем с недостатком горячей воды. Ну понятное дело не ванну набирали и под душем не по полчаса проводили.
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vova
Гость RZN.info
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 08:59
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Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение vova » 14 окт 2010, 16:07

DS писал(а):
tigrizca писал(а):а какой же тогда брать?

vova писал(а):термекс обычный круглый

Вот. У меня дома какой-то купленный лет 14 назад на Митинском рынке вообще без крутилок. Так вот 4 человека неудобств не испытывали (50 л).
А этого блестящего - нам двоим заметно мало (тоже 50). Одно хорошо - нагревается быстро. От 12 до 75 град где-то минут за 40.

Ну да, этот тоже без крутилок - один раз отверткой устанавливается температура и потом тока вилка в розетку. Кстати, если поставить отверткой "погорячее" то и хватит соответственно на больше времени...

А вот на сколько народу хватает - это конечно на любителя... я вот сильно не люблю душ отключать в процессе :) поэтому расход как-то выше, чем при экономии :)
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение Engineer » 15 окт 2010, 09:25

Я все таки взял Ariston ABS PRO ECO 80V Slim.
Но все никак нет времени установить )))
Кстати, УЗО с ним в комплекте.
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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Прошу советов по водонагревателю.

Сообщение Vita252 » Сегодня, 14:05

Приветствую. Помогите выбрать водонагреватель проточный из этих https://santexworld.ru/category/vodonagrevateli-elektricheskie-thermex/protochnye/na-dush/. Какой из них лучше всего подойдет под душ?
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