Сообщение vova » 14 окт 2010, 15:23

термекс обычный круглый. Кажется литров на 80 (хотя может быть 100, уже не помню). Расчитывали на 4-ех человек подряд. Впринципе при экономии воды на 4-ех подряд хватало, а так в общем-то никаких напрягов с водой вообще не испытавалось в моменты отключения. Да, большой, висит в туалетени у фиг с ним, плюсы явно перекрывают всё остальное, да и у нас это место все-равно не использовалось.