Прошу советов по водонагревателю.
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Прошу советов по водонагревателю.
Док писал(а):1.1. Защитное заземление или зануление
Марвин Гудмэн писал(а):Защитное зануление = заземление.
Разницу видишь? И "или" в данном случае - это не "=", это или.
Док писал(а):А почему по вышеприведённым ссылкам оба понятия трактуются синонимично?
Потому что технологии разные, но цель у них одна.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2711
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Прошу советов по водонагревателю.
StR
Кого-то пора отправлять сдавать экзамен по электробезопасности.
Кого-то пора отправлять сдавать экзамен по электробезопасности.
Re: Прошу советов по водонагревателю.
Wolf
Интересно, про кого речь? (правильный смайлик лень искать)
Интересно, про кого речь? (правильный смайлик лень искать)
Harmlessly passing your time in the grassland away...
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2711
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Прошу советов по водонагревателю.
StR
Про тех кто приравнивает защитное зануление к заземлению.
Про тех кто приравнивает защитное зануление к заземлению.
Re: Прошу советов по водонагревателю.
Потому что технологии разные, но цель у них одна.
Раз цель одна, то, с точки зрения цели, они равны, т.е. обеспечивают защиту от поражения электротоком.
Your friend in time Emmet L.Brown
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2711
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Прошу советов по водонагревателю.
Док писал(а):Раз цель одна, то, с точки зрения цели, они равны, т.е. обеспечивают защиту от поражения электротоком.
Но разными способами.
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Прошу советов по водонагревателю.
Интересно мне одной 30л хватит на период отключения воды в летний период или лучше брать все-таки 50? Мне просто место жалко, которое он занимает...
Re: Прошу советов по водонагревателю.
tigrizca
Хватит, бери 40))))
Хватит, бери 40))))
Re: Прошу советов по водонагревателю.
Хватит того, который поставишь - приспособишься, и все дела. Не бери плоский, забыл как называется - я 100 раз пожалел. Купил блестящий плоский с индикатором и кнопочками. Остывает на 1 град. в час и после отключения электричества сбрасывается в положение "Выкл."
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Прошу советов по водонагревателю.
DS писал(а):Не бери плоский, забыл как называется - я 100 раз пожалел. Купил блестящий плоский с индикатором и кнопочками. Остывает на 1 град. в час и после отключения электричества сбрасывается в положение "Выкл."
Термекс? я на такой я как раз и засматриваюсь))) а какой же тогда брать?
Re: Прошу советов по водонагревателю.
У меня был термекс попроще плоский, белый и с обычными тумблерами и крутилками, никаких проблем с ним не было! 50 литров на двоих было явно мало, душ приходилось экономить. 50 на одного - вдоволь наплескаться под душем и ещё остаётся на помыть посуду.
так что 30 на одного человека - это наверное минимум.
так что 30 на одного человека - это наверное минимум.
Re: Прошу советов по водонагревателю.
термекс обычный круглый. Кажется литров на 80 (хотя может быть 100, уже не помню). Расчитывали на 4-ех человек подряд . Впринципе при экономии воды на 4-ех подряд хватало, а так в общем-то никаких напрягов с водой вообще не испытавалось в моменты отключения. Да, большой, висит в туалете ни у фиг с ним, плюсы явно перекрывают всё остальное, да и у нас это место все-равно не использовалось.
Re: Прошу советов по водонагревателю.
tigrizca писал(а):а какой же тогда брать?
vova писал(а):термекс обычный круглый
Вот. У меня дома какой-то купленный лет 14 назад на Митинском рынке вообще без крутилок. Так вот 4 человека неудобств не испытывали (50 л).
А этого блестящего - нам двоим заметно мало (тоже 50). Одно хорошо - нагревается быстро. От 12 до 75 град где-то минут за 40.
- tigrizca
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3054
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Прошу советов по водонагревателю.
DS писал(а):Вот. У меня дома какой-то купленный лет 14 назад на Митинском рынке вообще без крутилок. Так вот 4 человека неудобств не испытывали (50 л).
у нас тоже был 50л на семью из 4-х человек, я тоже не помню каких-то проблем с недостатком горячей воды. Ну понятное дело не ванну набирали и под душем не по полчаса проводили.
Re: Прошу советов по водонагревателю.
DS писал(а):tigrizca писал(а):а какой же тогда брать?vova писал(а):термекс обычный круглый
Вот. У меня дома какой-то купленный лет 14 назад на Митинском рынке вообще без крутилок. Так вот 4 человека неудобств не испытывали (50 л).
А этого блестящего - нам двоим заметно мало (тоже 50). Одно хорошо - нагревается быстро. От 12 до 75 град где-то минут за 40.
Ну да, этот тоже без крутилок - один раз отверткой устанавливается температура и потом тока вилка в розетку. Кстати, если поставить отверткой "погорячее" то и хватит соответственно на больше времени...
А вот на сколько народу хватает - это конечно на любителя... я вот сильно не люблю душ отключать в процессе поэтому расход как-то выше, чем при экономии
Re: Прошу советов по водонагревателю.
Я все таки взял Ariston ABS PRO ECO 80V Slim.
Но все никак нет времени установить )))
Кстати, УЗО с ним в комплекте.
Но все никак нет времени установить )))
Кстати, УЗО с ним в комплекте.
Re: Прошу советов по водонагревателю.
Приветствую. Помогите выбрать водонагреватель проточный из этих https://santexworld.ru/category/vodonagrevateli-elektricheskie-thermex/protochnye/na-dush/. Какой из них лучше всего подойдет под душ?
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей