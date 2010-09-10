Достопримечательности Горрощи
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- Nick
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Re: Достопримечательности Горрощи
Рельсы выкорчевали, трамваи порезали. Здание планиовали передать ГАИ как пункт регистрации автотранспорта.
Re: Достопримечательности Горрощи
Nick писал(а):Рельсы выкорчевали, трамваи порезали. Здание планиовали передать ГАИ как пункт регистрации автотранспорта.
Рельсы именно на перекрестках остались. Видимо достопримечательность будет. Кстати уже одна такая есть. Ветка из трамвайного депо в сторону южного тупо закатана асфальтом сверху.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1782
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
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Re: Достопримечательности Горрощи
pas2005 писал(а):Nick писал(а):Рельсы выкорчевали, трамваи порезали. Здание планиовали передать ГАИ как пункт регистрации автотранспорта.
Рельсы именно на перекрестках остались. Видимо достопримечательность будет. Кстати уже одна такая есть. Ветка из трамвайного депо в сторону южного тупо закатана асфальтом сверху.
Мне тоже непонятна ситуация с перекрестками и пешеходными переходами.
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Re: Достопримечательности Горрощи
Марвин Гудмэн » 30 авг 2010, 14:51
Кроме нынешних, существуют ещё и утраченные достопримечательности Горрощи.
Они были и мы их помним.
1. Драмсарай.
2. Мордобойка.
3. Шайба.
3. Кафе "Радуга".
И вопрос, кто помнит, где они находились и что там сейчас?
----------------------------------------------------------------------------
Тема старая, я новичок на форуме. И старый житель Горрощи.
Драмсарай - я лично не застала этот так сказать клуб. Но мне рассказывали, что Дроамсарай был где то в районе улицы Татарской и 7-8 Линий(надо сказать что 8Линия теперь перегорожена-застроена домами),т.е. как бы на месте где теперь расположено здание ДК Молодёжи.Там проводились все гулянья и было много разборок и драк.Место считалось очень опасное.Хулиганья было много.Что такое Шайба первый раз читаю здесь -никогда не слышала. А вот был БАМ - ул.Черновицкая -теперь стройтовары там. В том доме был маг.радиоаппаратуры,продовольственный маг.,потом следали БАМ-Большой Алкогольный Магазин.Напротив был универмаг Детские товары -между прочим неплохой в те годы. Теперь же там только аптека и всё разваливается. .
И как выше написали Кафе "Радуга" - теперь это место занял магазин "Эльдорадо".
Мордобойка - ул. Гоголя, у продмага,напротив бани,т.е. из бани сразу топали к винно-пивному ларьку Мордобойка.И была там ещё столовая. теперь что то новое построили.
И достопримечательность Горрощи, это конечно ,же ПАРК ЦПКиО. А теперь ещё и сквер у ДК Молодёжи.Там и деские площадки и строиться храм.В советские годы достопримечательностью был кинотеатр Юность.
Кроме нынешних, существуют ещё и утраченные достопримечательности Горрощи.
Они были и мы их помним.
1. Драмсарай.
2. Мордобойка.
3. Шайба.
3. Кафе "Радуга".
И вопрос, кто помнит, где они находились и что там сейчас?
----------------------------------------------------------------------------
Тема старая, я новичок на форуме. И старый житель Горрощи.
Драмсарай - я лично не застала этот так сказать клуб. Но мне рассказывали, что Дроамсарай был где то в районе улицы Татарской и 7-8 Линий(надо сказать что 8Линия теперь перегорожена-застроена домами),т.е. как бы на месте где теперь расположено здание ДК Молодёжи.Там проводились все гулянья и было много разборок и драк.Место считалось очень опасное.Хулиганья было много.Что такое Шайба первый раз читаю здесь -никогда не слышала. А вот был БАМ - ул.Черновицкая -теперь стройтовары там. В том доме был маг.радиоаппаратуры,продовольственный маг.,потом следали БАМ-Большой Алкогольный Магазин.Напротив был универмаг Детские товары -между прочим неплохой в те годы. Теперь же там только аптека и всё разваливается. .
И как выше написали Кафе "Радуга" - теперь это место занял магазин "Эльдорадо".
Мордобойка - ул. Гоголя, у продмага,напротив бани,т.е. из бани сразу топали к винно-пивному ларьку Мордобойка.И была там ещё столовая. теперь что то новое построили.
И достопримечательность Горрощи, это конечно ,же ПАРК ЦПКиО. А теперь ещё и сквер у ДК Молодёжи.Там и деские площадки и строиться храм.В советские годы достопримечательностью был кинотеатр Юность.
Re: Достопримечательности Горрощи
Trapanatans писал(а):Марвин Гудмэн » 30 авг 2010, 14:51
Кроме нынешних, существуют ещё и утраченные достопримечательности Горрощи.
Они были и мы их помним.
1. Драмсарай.
2. Мордобойка.
3. Шайба.
3. Кафе "Радуга".
И вопрос, кто помнит, где они находились и что там сейчас?
----------------------------------------------------------------------------
.
Шайбу при входе в парк со стороны Радика я хорошо помню. А кафе "Радуга" - стекляшка, находилась напротив памятника Полетаеву.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Достопримечательности Горрощи
А кто-нибудь ходил играть в настольный теннис в парке? По-моему в шестигранной деревянной большой беседке располагалось несколько теннисных столов, отец моего школьного друга мне говорил, что до этого там были бильярдные столы, но этого уже я не помню. Потом позднее в конце 80-х там рядом построили аттракцион с электроавтомобилями, ныне все это разрушено и восстановлению не подлежит. Грустно...
Ты - это ты, а я - это я.
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1782
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
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Re: Достопримечательности Горрощи
Customer писал(а):А кто-нибудь ходил играть в настольный теннис в парке? По-моему в шестигранной деревянной большой беседке располагалось несколько теннисных столов, отец моего школьного друга мне говорил, что до этого там были бильярдные столы, но этого уже я не помню. Потом позднее в конце 80-х там рядом построили аттракцион с электроавтомобилями, ныне все это разрушено и восстановлению не подлежит. Грустно...
Аттракцион с машинками я помню. Году в 91 катались на них. Еще помню первую и последнюю поезку на колесе обозрения. Теперь этого всего нет.
Re: Достопримечательности Горрощи
А ещё где-то в тех местах был павильон, внутри деревянный круг, людям выдавали тапочки, они садились в центр, а круг раскручивали. Люди вылетали с круга один за другим - помнит кто-нибудь?
Re: Достопримечательности Горрощи
Я помню. И как катался сам - помню. И тапочки помню. Лучше всего получалось у тех, кто договаривался с другими, все ложились вокруг центра круга взявшись за руки. Им удавалось продержаться дольше других. Потом и их сносила центробежная сила.
А потом этот аттракцион закрыли и там стало:
А потом этот аттракцион закрыли и там стало:
Customer писал(а):По-моему в шестигранной деревянной большой беседке располагалось несколько теннисных столов
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Достопримечательности Горрощи
А я помню Горрощу,когда каждое воскресенье туда со всего города привозили буфеты,когда на траве устраивались семейные застолье,когда никто не задерживал поддатых,когда на стадион "Трактор" пацаны лезли через 3-х метровый забор,их ловила милиция. Футбольный ажиотаж был похлеще нынешних фанатов.
Re: Достопримечательности Горрощи
А мой любимиый атракцион был - петля Нестерова. А вот с вышки с парашютом прыгнуть я не успела, ее закрыли.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
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Re: Достопримечательности Горрощи
Я ходил играть в настольный теннис в парке. Помню плохо, но точно ходил.
Кстати "Шайба" (пивнушка слева при входе в парк у Радика) называлась так из-за круглости. В капиталистическое время там опять какую-то забегаловку открывали с тем же названием, а сейчас не знаю, давно там не был.
А вот петлю Нестерова я не любил - худо мне после него было. Но аттракцион крутой был!
А еще вот вспомнил, на пруду был прокат лодок, и мы там катались с девчонками.
Кстати "Шайба" (пивнушка слева при входе в парк у Радика) называлась так из-за круглости. В капиталистическое время там опять какую-то забегаловку открывали с тем же названием, а сейчас не знаю, давно там не был.
А вот петлю Нестерова я не любил - худо мне после него было. Но аттракцион крутой был!
А еще вот вспомнил, на пруду был прокат лодок, и мы там катались с девчонками.
Re: Достопримечательности Горрощи
Сейчас вспомнилось, были в парке двухместные качели. Оригинальный был у них тормоз, из пола поднималась доска, которая чертила по килю этой качели/лодки и, таким образом, происходило торможение/остановка.
Управление этими тормозами (для или 4х, или 6ти лодок) происходило централизованно сбоку с пульта управления.
Управление этими тормозами (для или 4х, или 6ти лодок) происходило централизованно сбоку с пульта управления.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Достопримечательности Горрощи
pri писал(а):А еще вот вспомнил, на пруду был прокат лодок, и мы там катались с девчонками.
И мы катались после экзаменов, распивая спиртные напитки в виде красного шипучего вина
Re: Достопримечательности Горрощи
pri писал(а):А вот петлю Нестерова я не любил - худо мне после него было. Но аттракцион крутой был!
Если кто не видел, то аттракцион "Мертвая петля" можно посмотреть во всех деталях в мультике "Ну погоди" и еще в каком-то советско-задушевном черно-белом фильме 60-70х годов (если не напутал, там Басов в роли хулигана катается с девушкой).
Re: Достопримечательности Горрощи
Если кто не видел, посмотрите:
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Достопримечательности Горрощи
А ещё был вот такой (фото не из Горрощинского парка)
Your friend in time Emmet L.Brown
- Fafhrd
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 6781
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Re: Достопримечательности Горрощи
Да, "Сюрприз" назывался. Детей (нас) не пускали
Re: Достопримечательности Горрощи
Док, а я с одной подружкой катался на этой центрифуге!!! ЗдОрово!!!
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Достопримечательности Горрощи
А кто помнит до ЖЭКА, что в этом здании было? На вид на Дворец Пионеров похоже чем-то.
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