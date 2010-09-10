Сообщение Trapanatans » 16 мар 2012, 10:52

Марвин Гудмэн » 30 авг 2010, 14:51



Кроме нынешних, существуют ещё и утраченные достопримечательности Горрощи.

Они были и мы их помним.

1. Драмсарай.

2. Мордобойка.

3. Шайба.

3. Кафе "Радуга".

И вопрос, кто помнит, где они находились и что там сейчас?

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Тема старая, я новичок на форуме. И старый житель Горрощи.

Драмсарай - я лично не застала этот так сказать клуб. Но мне рассказывали, что Дроамсарай был где то в районе улицы Татарской и 7-8 Линий(надо сказать что 8Линия теперь перегорожена-застроена домами),т.е. как бы на месте где теперь расположено здание ДК Молодёжи.Там проводились все гулянья и было много разборок и драк.Место считалось очень опасное.Хулиганья было много.Что такое Шайба первый раз читаю здесь -никогда не слышала. А вот был БАМ - ул.Черновицкая -теперь стройтовары там. В том доме был маг.радиоаппаратуры,продовольственный маг.,потом следали БАМ-Большой Алкогольный Магазин.Напротив был универмаг Детские товары -между прочим неплохой в те годы. Теперь же там только аптека и всё разваливается. .

И как выше написали Кафе "Радуга" - теперь это место занял магазин "Эльдорадо".

Мордобойка - ул. Гоголя, у продмага,напротив бани,т.е. из бани сразу топали к винно-пивному ларьку Мордобойка.И была там ещё столовая. теперь что то новое построили.

И достопримечательность Горрощи, это конечно ,же ПАРК ЦПКиО. А теперь ещё и сквер у ДК Молодёжи.Там и деские площадки и строиться храм.В советские годы достопримечательностью был кинотеатр Юность.