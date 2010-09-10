Достопримечательности Горрощи

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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1782
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
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Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение Nick » 08 дек 2011, 20:22

Рельсы выкорчевали, трамваи порезали. Здание планиовали передать ГАИ как пункт регистрации автотранспорта.
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5129
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение pas2005 » 09 дек 2011, 13:50

Nick писал(а):Рельсы выкорчевали, трамваи порезали. Здание планиовали передать ГАИ как пункт регистрации автотранспорта.

Рельсы именно на перекрестках остались. Видимо достопримечательность будет. Кстати уже одна такая есть. Ветка из трамвайного депо в сторону южного тупо закатана асфальтом сверху.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1782
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
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Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение Nick » 09 дек 2011, 17:26

pas2005 писал(а):
Nick писал(а):Рельсы выкорчевали, трамваи порезали. Здание планиовали передать ГАИ как пункт регистрации автотранспорта.

Рельсы именно на перекрестках остались. Видимо достопримечательность будет. Кстати уже одна такая есть. Ветка из трамвайного депо в сторону южного тупо закатана асфальтом сверху.

Мне тоже непонятна ситуация с перекрестками и пешеходными переходами.
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Trapanatans
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 20:26

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение Trapanatans » 16 мар 2012, 10:52

Марвин Гудмэн » 30 авг 2010, 14:51

Кроме нынешних, существуют ещё и утраченные достопримечательности Горрощи.
Они были и мы их помним.
1. Драмсарай.
2. Мордобойка.
3. Шайба.
3. Кафе "Радуга".
И вопрос, кто помнит, где они находились и что там сейчас?
----------------------------------------------------------------------------

Тема старая, я новичок на форуме. И старый житель Горрощи.
Драмсарай - я лично не застала этот так сказать клуб. Но мне рассказывали, что Дроамсарай был где то в районе улицы Татарской и 7-8 Линий(надо сказать что 8Линия теперь перегорожена-застроена домами),т.е. как бы на месте где теперь расположено здание ДК Молодёжи.Там проводились все гулянья и было много разборок и драк.Место считалось очень опасное.Хулиганья было много.Что такое Шайба первый раз читаю здесь -никогда не слышала. А вот был БАМ - ул.Черновицкая -теперь стройтовары там. В том доме был маг.радиоаппаратуры,продовольственный маг.,потом следали БАМ-Большой Алкогольный Магазин.Напротив был универмаг Детские товары -между прочим неплохой в те годы. Теперь же там только аптека и всё разваливается. .
И как выше написали Кафе "Радуга" - теперь это место занял магазин "Эльдорадо".
Мордобойка - ул. Гоголя, у продмага,напротив бани,т.е. из бани сразу топали к винно-пивному ларьку Мордобойка.И была там ещё столовая. теперь что то новое построили.
И достопримечательность Горрощи, это конечно ,же ПАРК ЦПКиО. А теперь ещё и сквер у ДК Молодёжи.Там и деские площадки и строиться храм.В советские годы достопримечательностью был кинотеатр Юность.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение Customer » 16 мар 2012, 11:45

Trapanatans писал(а):Марвин Гудмэн » 30 авг 2010, 14:51

Кроме нынешних, существуют ещё и утраченные достопримечательности Горрощи.
Они были и мы их помним.
1. Драмсарай.
2. Мордобойка.
3. Шайба.
3. Кафе "Радуга".
И вопрос, кто помнит, где они находились и что там сейчас?
----------------------------------------------------------------------------
.

Шайбу при входе в парк со стороны Радика я хорошо помню. А кафе "Радуга" - стекляшка, находилась напротив памятника Полетаеву.
Ты - это ты, а я - это я.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение Customer » 16 мар 2012, 11:53

А кто-нибудь ходил играть в настольный теннис в парке? По-моему в шестигранной деревянной большой беседке располагалось несколько теннисных столов, отец моего школьного друга мне говорил, что до этого там были бильярдные столы, но этого уже я не помню. Потом позднее в конце 80-х там рядом построили аттракцион с электроавтомобилями, ныне все это разрушено и восстановлению не подлежит. Грустно...
Ты - это ты, а я - это я.
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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1782
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
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Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение Nick » 16 мар 2012, 20:51

Customer писал(а):А кто-нибудь ходил играть в настольный теннис в парке? По-моему в шестигранной деревянной большой беседке располагалось несколько теннисных столов, отец моего школьного друга мне говорил, что до этого там были бильярдные столы, но этого уже я не помню. Потом позднее в конце 80-х там рядом построили аттракцион с электроавтомобилями, ныне все это разрушено и восстановлению не подлежит. Грустно...

Аттракцион с машинками я помню. Году в 91 катались на них. Еще помню первую и последнюю поезку на колесе обозрения. Теперь этого всего нет.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение DS » 16 мар 2012, 22:40

А ещё где-то в тех местах был павильон, внутри деревянный круг, людям выдавали тапочки, они садились в центр, а круг раскручивали. Люди вылетали с круга один за другим - помнит кто-нибудь?
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение Док » 16 мар 2012, 22:51

Я помню. И как катался сам - помню. И тапочки помню. Лучше всего получалось у тех, кто договаривался с другими, все ложились вокруг центра круга взявшись за руки. Им удавалось продержаться дольше других. Потом и их сносила центробежная сила.
А потом этот аттракцион закрыли и там стало:
Customer писал(а):По-моему в шестигранной деревянной большой беседке располагалось несколько теннисных столов
Your friend in time Emmet L.Brown
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение nikols » 16 мар 2012, 23:04

А я помню Горрощу,когда каждое воскресенье туда со всего города привозили буфеты,когда на траве устраивались семейные застолье,когда никто не задерживал поддатых,когда на стадион "Трактор" пацаны лезли через 3-х метровый забор,их ловила милиция. Футбольный ажиотаж был похлеще нынешних фанатов.
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение бабайка » 16 мар 2012, 23:14

А мой любимиый атракцион был - петля Нестерова. А вот с вышки с парашютом прыгнуть я не успела, ее закрыли.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение pri » 17 мар 2012, 15:31

Я ходил играть в настольный теннис в парке. Помню плохо, но точно ходил.

Кстати "Шайба" (пивнушка слева при входе в парк у Радика) называлась так из-за круглости. В капиталистическое время там опять какую-то забегаловку открывали с тем же названием, а сейчас не знаю, давно там не был.

А вот петлю Нестерова я не любил - худо мне после него было. Но аттракцион крутой был!

А еще вот вспомнил, на пруду был прокат лодок, и мы там катались с девчонками.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение Док » 17 мар 2012, 16:25

Сейчас вспомнилось, были в парке двухместные качели. Оригинальный был у них тормоз, из пола поднималась доска, которая чертила по килю этой качели/лодки и, таким образом, происходило торможение/остановка.
Управление этими тормозами (для или 4х, или 6ти лодок) происходило централизованно сбоку с пульта управления.
Your friend in time Emmet L.Brown
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение DS » 17 мар 2012, 17:39

pri писал(а):А еще вот вспомнил, на пруду был прокат лодок, и мы там катались с девчонками.

И мы катались после экзаменов, распивая спиртные напитки в виде красного шипучего вина
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Трофимыч
Знаток RZN.info
Сообщения: 6403
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 00:56
Откуда: из Лесу

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение Трофимыч » 17 мар 2012, 18:01

pri писал(а):А вот петлю Нестерова я не любил - худо мне после него было. Но аттракцион крутой был!


Если кто не видел, то аттракцион "Мертвая петля" можно посмотреть во всех деталях в мультике "Ну погоди" и еще в каком-то советско-задушевном черно-белом фильме 60-70х годов (если не напутал, там Басов в роли хулигана катается с девушкой).
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение Док » 17 мар 2012, 18:36

Если кто не видел, посмотрите:

Изображение
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение Док » 17 мар 2012, 18:42

А ещё был вот такой (фото не из Горрощинского парка)

Изображение
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Fafhrd
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Контактная информация пользователя Fafhrd

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение Fafhrd » 17 мар 2012, 19:56

Да, "Сюрприз" назывался. Детей (нас) не пускали :)
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение Customer » 17 мар 2012, 19:59

Док, а я с одной подружкой катался на этой центрифуге!!! ЗдОрово!!!
Ты - это ты, а я - это я.
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DrVEK
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 11:50
Откуда: Горроща

Re: Достопримечательности Горрощи

Сообщение DrVEK » Сегодня, 20:40

А кто помнит до ЖЭКА, что в этом здании было? На вид на Дворец Пионеров похоже чем-то.
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